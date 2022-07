Die richtige Atemtechnik kann dein Leben verändern und Krankheiten heilen

Wir atmen, so lange wir leben!

Wir atmen, ohne dass wir darüber nachdenken!

Unsere Atmung geschieht unbewusst, und gerade deshalb atmen viele Menschen unvollständig und verkrampft. So wird die Luft zum Atmen manchmal knapp.

Stress oder Angst können zu einer Atemfrequenz führen, die von der Natur als Fluchtreflex angelegt ist.

Richtig atmen heißt, die Atemluft ohne Anstrengung ganz in Bauch und Becken hineinströmen zu lassen.

Finde für dich die passende Atemübung für mehr Lebenskraft und eine starke Gesundheit!

.

Millionen von Menschen schenken ihrer Atmung keine Beachtung. Dadurch missen wir nicht nur alle positiven Auswirkungen, sondern tragen aktiv zu ernsthaften Erkrankungen bei. Dabei könnte es so einfach sein. Bereits mit ein paar kleinen Tricks und ein wenig Übung kann jeder von der richtigen Atmung profitieren – Hier weiter.

Atemübungen können heilen!

Mit dem Atem assoziieren wir das Leben – die Lebensenergie – die Verbundenheit von Körper-Geist-Seele.

Im Falle einer Erkrankung oder nach anstrengenden sportlichen Aktivitäten bemerken wir oft eine unangenehme Kurzatmigkeit und Enge.

Aber auch im scheinbar gesundem Zustand atmen die meisten Menschen nicht bewusst und tief durch und blockieren so die Kommunikation mit sich selbst und anderen.

Doch wie kommen wir wieder in Harmonie mit uns selbst und in Verbundenheit mit anderen Menschen?

Antworten darauf gibt es in diesem Video über die wunderbare Urkraft des “Verbundenen Atems“.

10 Minuten frei durchatmen und die eigene Energie erhöhen!

Gesundes Atmen für eine kraftvolle Gesundheit

Wer deutlich schneller atmet oder gar hechelt, der versorgt seinen Körper mit weniger Sauerstoff und kann weniger Kohlendioxid abgeben.

Dadurch steigt die Muskelspannung und der Körper wird weniger schmerzempfindlich. Dies ist in Ausnahmesituationen sinnvoll und lebenswichtig, aber als Dauereinrichtung ist es nicht gedacht. Ein erwachsener Mensch atmet ungefähr zwölf Mal pro Minute. Doch die Art und Weise, WIE er ein- und ausatmet, beeinflusst auch seine Gesundheit entscheidend.

Wenn Angst und Stress uns förmlich “die Luft abschnüren” oder uns “vor Schreck der Atem stockt”, erkennen wir, wie hoch der Einfluss äusserer Umstände auf unsere Atmung ist. Diese Erkenntnis dringt spätestens dann in unser Bewusstsein, wenn das natürliche Luftholen Probleme bereitet und die Atmung uns nicht mehr die Kraft gibt, die wir immer für selbstverständlich hielten.

Je besser die Zellen nämlich mit Sauerstoff versorgt sind und je effektiver der Abtransport von Giftstoffen vollzogen wird, desto stärker und gesünder fühlen wir uns – sowohl körperlich als auch geistig.

Gerade in einem stressigen Alltag kann der richtige Atemrhythmus zu einer verbesserten Energieversorgung und widerstandsfähigeren Gesundheit führen.

Mit den nachfolgenden Übungen können wir die Lebenskraft bewusst in den Körper lenken, was sich sehr vorteilhaft auf schwaches Bindegewebe oder geschwächte körperliche Organe auswirken kann.

,



.

Atemübung für verschiedene Körperteile

Um Schmerzen im Arm oder Bein zu beseitigen, um die Glieder zu stärken oder erschlaffte Muskeln zu kräftigen führe folgende Übung mit dem betreffenden Körperteil aus:

Ziehe den Muskel (oder die Muskeln) leicht und mit tiefer Konzentration zusammen, während du bis 20 zählend ausatmest.

Entspanne die Muskeln und atme ein.

Wiederhole diese Übung sechsmal morgens oder auch zu jeder anderen Tageszeit.

Schwache Waden und Oberschenkel können durch das Üben dieser Technik gestärkt werden.

.

Atemübung gegen Kopfschmerzen

Presse die eine Handfläche gegen den Hinterkopf und die andere leicht gegen die Stirn.

Atme ein und halte den Atem an, während du mit tiefer Aufmerksamkeit die Muskeln am Scheitel leicht zusammenziehst, als wolltest du die Stirn runzeln.

Atme aus, während du die Muskeln entspannst.

Wiederhole dies vier- bis sechsmal.

.

Atemübung für einen klaren Kopf

Atme aus, ohne wieder einzuatmen.

Spanne die Muskeln des Kopfes leicht an.

Hebe die Augenbrauen hoch, runzle die Stirn, rümpfe die Nase, beiß auf die Zähne und lass den Mund ganz breit werden, indem du die Mundwinkel zur Seite ziehst.

Halte die Muskeln bei voller Konzentration gespannt, während du bis 15 zählst.

Atme nun wieder ein und entspanne die Muskeln.

Wiederhole dies sechsmal.

Atemübung für Nerven wie Drahtseile

Atme ein und halte den Atem an.

Spanne den ganzen Körper an, d.h. alle Muskeln gleichzeitig.

Halte die Spannung, während du bis 20 zählst und dich tief auf den ganzen Körper konzentrierst.

Atme aus und entspanne dich.

Wiederhole dies dreimal.

Mache diese Übung jederzeit, wenn du dich schwach oder nervös fühlst.

.

Atemübung für scharfe Augen

Atme aus, ohne wieder einzuatmen.

Schliesse die Augen und ziehe Augenlider und Brauen leicht zusammen.

Halte die Augen in dieser Anspannung und zähle dabei bis 20.

Entspanne die Augen und atme wieder ein.

Wiederhole dies morgens und abends siebenmal.

.

Die richtige Atmung beruhigt nicht nur deinen Geist, sondern hat auch viele positive Effekte für deine körperliche Gesundheit.

Starte am besten noch heute mit der richtigen Atemtechnik!

Quellen: Welt im Wandel und Zentrum der Gesundheit, gefunden bei Baghira von Esoterik Plus – Die Alpenschau bedankt sich!

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Atemwegserkrankungen gehören zu den häufigsten Beschwerden unserer Zeit. Viele Menschen haben entsprechende Gesundheitsprobleme oder suchen auch aus Gründen der Entstressung nach einer zu ihnen passenden Atempraxis. Der Atemexperte Ralph Skuban bietet eine ganze Palette kombinierbarer Techniken an, die wir für uns individuell zusammenstellen können. Von den Atemübungen der »alten Yogis« bis hin zu moderneren Methoden wie Buteyko findet jeder den Weg zu einer gesunden Atmung – Hier weiter.

Durch gelenkte Atemübungen finden wir zurück uns selbst, äußere Umstände finden wieder mehr Abstand, was zu mehr innerer Ruhe, Zufriedenheit und Selbstbeherrschung führt. Mit entsprechenden Atem- und Meditationsübungen werden Ängste, Wünsche, Begierden und negative Emotionen überwunden. Wer seinen eigenen Atem bewusst erfahren möchte, findet hier Hilfe >>>.

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen regulieren wir das Atemvolumen und bringen die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung ins Gleichgewicht. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Zusätzliche Achtsamkeitsübungen helfen uns, im Alltag fokussierter und konzentrierter zu werden und Ängsten keine Chance zu geben – Hier weiter.

Die Menschheit hat kollektiv gesehen einen Punkt erreicht, an dem es zur großen Heilkunst wird, die eigenen Zellen durch die Kraft unseres Bewusstsein segensreich zu beeinflussen. Alles, was wir benötigen, ist ein offenes Herz und die Aktivierung des Teiles unseres Selbst, der empfänglich ist. Halten wir das Unmögliche für möglich und geben uns einem Moment der Gnade hin! Hier weiterlesen >>>.

Die Evolution des Lebens ist weniger ein Kampf ums Dasein, sondern vielmehr ein notwendiger Schritt in der kosmischen Entwicklung, die ohne Geist und Bewusstsein undenkbar wäre… hier weiter.

Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf an den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Das Manifest für dein Leben! Hier weiter.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Durch die richtige Ernährung und einem ganzheitlichen Körperbewusstsein kannst du die Kraft der positiven Gedanken entscheidend verstärken. Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt… Hier weiter.

Wer kennt diesen Gedanken nicht? Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Ohnmacht, Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Wie wir aus diesem Teufelskreis aussteigen können… erfährst du hier >>>.

Gelassenheit: für viele Menschen der Wunsch Nummer eins in einer Welt, die immer stressiger wird. Wie man Seelenruhe entwickelt, wenn Ärgern nichts nützt, und wie man Schritt für Schritt in einen entspannten Lebensstil findet… erfährst Du hier >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen! Hier weiter.

Diese von einer tiefen Lebensweisheit geprägten Geschichten und Zitate geben Denkanstöße, die zu neuer Motivation verhelfen und ungeahnte Energien freisetzen. Sie sind ein wahres Schatzkästlein mit den kostbarsten Samen des Glücks! Hier weiter.

Heute haben wir einen Insidertipp für Euch, der uns selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht.

Hier weite>>>

Die Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Erlauben Sie sich, endlich wieder frei zu sein! Wo es wie “verhext” scheint, ist oft ein negativer Seelenvertrag die verborgene Ursache. Solange er nicht gefunden und gelöst wird, sind Veränderungen kaum möglich. Wie Sie Ihr Leben, Ihre Beziehungen, Ihre Gesundheit und letztlich Ihr gesamtes Sein tief greifend befreien und somit verändern können… Hier weiter.

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Diese Tools sind eine Brücke, auf der wir mit Leichtigkeit in unser neues Sein kommen können – hier weiter.

Der altersbedingte Veränderungsprozess des Körpers muss nicht sein. Zumindest nicht in dem Umfang, in dem wir ihn als »normal« erleben. Geben Sie Ihrem Körper, was er braucht, und er wird Sie mit langsamerem Altern, mehr Beweglichkeit, Kraft und Fitness, einem frischen Aussehen – auch wenn Sie schon etwas betagter sind – und vielen weiteren erfreulichen Wirkungen belohnen – hier weiter.

Jungbrunnen Kollagen-Pulver – Hier >>>

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Der Ursprung von Gewichtsproblemen liegt im Unterbewusstsein. Folglich lassen sich Gewichtsprobleme aus genau diesem Grunde auch NUR im Unterbewusstsein lösen. Das Problem wird im wahrsten Sinne des Wortes an der Wurzel gepackt und dort korrigiert. Ohne nervige Diäten und ohne Jo-Jo Effekt! – Hier weiter.

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss. 170 pflanzliche Nahrungsmittel, die zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen, findest du hier >>>.

Heilkräuter mit ihrer komplexen Mischung aus antibiotischen, systemischen und synergistischen Komponenten sind die beste Abwehrstrategie gegen resistente Infektionen.

Heilkräuter können Leben retten, wenn konventionelle Antibiotika nicht mehr wirken!

Pflanzliche Antibiotika- Wirkung, Anwendung, Rezepte >>>.

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund und vollkommen. Krankheit entsteht dann, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Die russische Heilerin und Erfolgsautorin Lumira gibt ihren Lesern hocheffektive geistige Heilmethoden an die Hand, mit denen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang gebracht werden können. Dazu zählen Techniken zur Entgiftung und Harmonisierung, Lichtmedizin, Affirmationen zur Heilung einzelner Organe und vieles mehr – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Uns wird weisgemacht, dass es an unseren Genen liegt, wenn wir krank werden. Oder dass wir einfach Pech haben und allein Ärzte die Schlüssel für unsere Gesundheit in Händen halten. Deshalb suchte auch Dr. Lissa Rankin, als sie gesundheitliche Probleme bekam, Hilfe in der westlichen Schulmedizin. Doch als die ihr nicht helfen konnte, sondern alles nur noch schlimmer machte, beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – hier weiterlesen.