Die faszinierende Kulisse der Alpen

Die Berge sind ein landschaftlich reizvoller Ort.

Sie können Stille ausstrahlen, Gewalt betäuben, den Geist klären und eine Herausforderung darstellen. Die Natur ist ein unglaubliches Werkzeug, das dem Film zur Verfügung steht.

Diese Filme wecken bei allen Naturliebhabern die Sehnsucht nach der freien Natur und stillen das Verlangen nach einer schönen Landschaft.

Genau aus diesen Gründen sind Berge in Filmen eine sehr beliebte Kulisse. Man denke nur an viele Filme der James Bond-Reihe, die zahlreich in den Bergen gefilmt wurde.

Vor der Kulisse der Ötztaler Alpen in Sölden und dem Bergdorf Obertilliach in Osttirol beispielsweise kam der 24. James Bond-Film „Spectre“ in die Kinos.

Eine der höchsten Bergstraßen der Alpen, eine Bergstation, die wie gebogene Stahlrippen aussieht, und ein Design-Restaurant in Form eines riesigen Eiswürfels: Das Skigebiet Sölden im Tiroler Ötztal bot einen kompletten Mix aus allem, was man für eine der wichtigsten Actionszenen im neuen James-Bond-Film braucht.

Die konstant guten Schneeverhältnisse und die über 140 km Pisten machen Sölden zu einer der besten Ski- und Snowboard-Destinationen Europas.

Auch der Osttiroler Ort Obertilliach spielt in „Spectre“ eine Hauptrolle.

Die Szenen, die im Januar 2015 über mehrere Tage hinweg gedreht wurden, zeigen eine traditionelle Berghütte, die zum Mittelpunkt einer spektakulären Explosion wird.

Das sogenannte „Bond-Haus“, wie es von den Einheimischen genannt wird, stammt ursprünglich aus der benachbarten Steiermark und wurde eigens für den Film an den Hängen des Skigebiets Golzentipp ab- und wieder aufgebaut. Vier Drehorte in und um Obertilliach kommen im Film vor, darunter auch Szenen im denkmalgeschützten historischen Ortskern von Obertilliach.

Wenn wir in der Zeit weiter zurückblicken: Auf dem Piz Gloria wurden 1969 zahlreiche Szenen für den James-Bond-Film 007 – „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ gedreht.

Der Piz Gloria befindet sich auf dem Gipfel des Schilthorns, einem 2.970 Meter hohen Gipfel im Berner Oberland, Schweiz, oberhalb von Mürren. Es ist Blofelds klinisches Forschungsinstitut, und Bond verbringt dort einige Zeit, bis er schließlich den ganzen Ort zerstört.

Im wirklichen Leben half das Bond-Produktionsteam bei der Finanzierung der Fertigstellung des einzigartigen Drehrestaurants und der Hubschrauberlandeplattform. Das Schilthorn/Piz Gloria ist nicht nur ein wichtiger Bond-Standort, sondern bietet als längste Luftseilbahn der Alpen auch einen atemberaubenden Panoramablick über die Schweiz.

Über 200 Berggipfel in einer spektakulären Landschaft offenbaren sich, wenn sich das erste drehbare Bergrestaurant der Welt langsam dreht. Das Drehrestaurant bietet 400 Sitzplätze, die auf zwei sich drehenden, solarbetriebenen Plattformen angeordnet sind.

Von jedem Platz aus kann man den Panoramablick genießen. Der legendäre „Martini, geschüttelt, nicht gerührt“ kann in der James Bond Bar probiert werden.

Der erste Film mit einem neuen Schauspieler, George Lazenby, in der Rolle des berühmten Spions, enthält auch eine Casinoszene, die im Casino Estoril in Portugal gedreht wurde. In dieser Szene trifft Bond die Gräfin Teresa di Vicenzo, die er rettet, als sie einen riskanten Einsatz am Roulettetisch tätigt. Möchte man aber James Bond beim Ausprobieren von Poker Kombinationen beobachten, der ist mit dem Film Casino Royale besser bedient.

Er ist dafür bekannt, dass er die längsten Kartenspielszenen aller James-Bond-Filme enthält. Der britische Geheimagent nimmt im luxuriösen Casino Royale an einem Pokerspiel mit hohem Einsatz teil, bei dem er versucht, den bösen Le Chiffre zu besiegen, der ein guter, altmodischer Bond-Bösewicht ist.

Ein Film, den bestimmt alle Bergliebhaber kennen, ist „Everest“.

Dieser Film basiert auf dem legendären Buch „Into Thin Air“ von Jon Krakauer. Er führt uns zurück in den Mai 1996, als sich viele kommerzielle Expeditionen am Fuße des Mount Everest versammeln, um ihn zu besteigen.

Die Verwandlung des risikoreichen Bergsteigens von einer Aktivität ausschließlich für Wissenschaftler und hochtrainierte Forscher zu einem abenteuerlich-touristischen Härtetest für Reiche und Besessene wird hier in einer Reihe von drei Titeltexten zu Beginn des Films abgehandelt, beginnend mit der vermeintlichen Bezwingung des Mount Everest durch Sir Edmund Hillarys Team.

Nach einigen quälend-beunruhigenden Einblicken in die rücksichtslosen und kolonialistischen Aspekte der Abenteuertourismus-Kultur geht es in „Everest“ dann zur Sache. Im Mittelpunkt steht ein Zwischenfall, bei dem die beiden Teams auf dem Weg zum Gipfel durch schlechtes Wetter aufgehalten werden.

Der Film basiert auf der unglücklichen Mount-Everest-Katastrophe von 1996 und nimmt uns mit in den Kampf der Bergsteiger, die in der Todeszone ums Überleben kämpfen. Dieser Bergfilm und dieses Buch sind äußerst beeindruckend, weil sie uns die Realität und die Herausforderungen des Lebens in großer Höhe vor Augen führen.

Von schneebedeckten Bergen bis hin zu gefrorenen Flüssen wurden viele beeindruckende Kulissen verwendet für den Dreh von „The Revenant“.

Der Film von 2015 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, folgt einem Mann auf einer epischen Reise des Überlebens und der Rache. DiCaprios Figur, Hugh Glass, der nach einem Bärenangriff für tot gehalten wird, reist durch die Wildnis, durch eine atemberaubende Landschaft mit verschneiten Landschaften, Wäldern und reißenden Flüssen.

Obwohl der Film in den USA spielt, wurde der größte Teil des Films in Kanada gedreht. Viele Szenen wurden in der Nähe von Calgary in Alberta, Kanada, gedreht. Kananaskis Country, ein System von Parks in den Bergketten der kanadischen Rocky Mountains, ist ein wichtiger Drehort.

Die weitläufige Landschaft mit ihren schneebedeckten Bergen, Wäldern und Wasserläufen ist ein passender Schauplatz für die Erkundung des von DiCaprio gespielten Grenzgängers in Tierfellkleidung. Genau wie die Reise, die DiCaprios Figur unternimmt, waren die Dreharbeiten zu „The Revenant“ nicht einfach.

Der Großteil der Dreharbeiten fand im Freien statt, so dass die Filmcrew und die Schauspieler mit dem oft bitterkalten und manchmal nassen Wetter zu kämpfen hatten.

Der Mangel an Schnee wurde jedoch zu einem zusätzlichen Problem, so dass das Produktionsteam die Richtung ändern und nach Argentinien in Südamerika reisen musste, um einige Szenen am Olivia-Fluss in der Nähe von Ushuaia, Feuerland, zu drehen.

Am 12. Juli 1991 stellte 20th Century Fox den Actionfilm Point Break mit Patrick Swayze und Keanu Reeves vor, der sich zu einem Kult-Hit entwickelte.

Es ist 100 Prozent pures Adrenalin. In der Hauptrolle Keanu Reeves als heißblütiger Buckeye QB namens Johnny Utah, der in den Westen kommt, um sich mit einem abgehalfterten Cop namens Pappas (Gary Busey) zusammenzutun, um große Bankräuber zu vereiteln. Point Break ist Kurosawa-Siegel-Eastwood und Grace Slick in einem glänzenden Surfball. Pappas erkennt nämlich, dass es sich bei den Räubern um Surfer handelt, um saisonale Banditen, die den Wellen folgen.

Der größte Stunt von Point Break besteht darin, dass vier Männer von einem Gipfel in den Schweizer Alpen, abspringen und durch einen massiven Spalt im Gebirge fliegen – ein Kunststück, das als „Grinding the Crack“ bekannt ist. Die Athleten in den Anzügen führten den Flug etwa 60-mal durch, um alle Winkel zu erwischen, und sprangen aus den Höhen der Berge auf den kristallklaren Walensee im Tal darunter.

Beim Snowboarden auf der schneebedeckten Seite dieses 12.300 Meter hohen Berges lösten die Boarder im Film versehentlich eine Lawine der Klasse 4 aus. In der Neuverfilmung versuchen Bodhi (Édgar Ramírez) und seine Gruppe waghalsiger Öko-Krimineller, von dieser landschaftlich reizvollen Straße aus, die sich durch die italienischen Dolomiten schlängelt, den Goldabbau zu sabotieren.

Die Strecke wurde ursprünglich angelegt, um die Olympischen Winterspiele 1956 in Cortina zu erreichen. Der Bankraub in luftiger Höhe findet in Tofana, Italien, statt – einem fiktiven Ort, der in Wirklichkeit Hall in Tirol ist, eine mittelalterliche Stadt im Westen Österreichs. Hall verdankt seinen frühen Wohlstand dem Salzbergbau und beherbergt ein historisches Viertel voller gut erhaltener gotischer Architektur.

Mit einer Höhe von 3.212 Fuß sind die Angel Falls der höchste ununterbrochene Wasserfall der Welt.

Das ist der perfekte Ort für Bodhi und Utah, um ein wenig Freeclimbing an der steilen Felswand des Auyán-Tepui zu betreiben, dem Tafelberg, dem die Fälle entspringen.

