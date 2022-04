Die besten Wanderrouten im Allgäu

Wer eine Wandertour plant, findet im Allgäu traumhafte Routen mit sanften Wiesen bis hin zu imposanten Berggipfeln.

Die Region zwischen dem Bregenzerwald und den Ammergauer Alpen hat zu allen Jahreszeiten viel zu bieten, doch vom Frühjahr bis zum Herbst zieht es viele Wanderlustige in die Berge, um sich vom stressigen Alltag eine Auszeit zu gönnen.

Wer einen Gipfel erklimmt, wird mit einer fantastischen Aussicht bis in die Schweiz und nach Österreich belohnt.

Natürlich gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bei den Routen, sodass Anfänger und Wander-Profis gleichermaßen ihr Vergnügen haben werden. Wer will, kann sich auch gemütlich mit der Seilbahn nach oben bringen lassen, um die herrliche Aussicht zu genießen.

Aber gehen wir davon aus, dass der Weg das Ziel ist und man sich auch etwas körperlich verausgaben möchte.

Wanderrouten für Anfänger

Wer sich entscheidet, das Wandern für sich zu entdecken und seine ersten Erfahrungen im Allgäu zu machen, der hat Gelegenheit sich auf einfachen Wiesengänger-Routen die Schönheit des Allgäus kennenzulernen. Für eine kleine Rast finden sich zahlreiche Almhütten und Raststationen zum Einkehren.

Für eine kleine Rast finden sich zahlreiche Almhütten und Raststationen zum Einkehren.

Schwarzer Grat bei Isny

Hier warten rund 350 Höhenmeter darauf, überwunden zu werden.

Die Wanderung ist nicht nur für Erwachsene bestens geeignet, sondern auch für Kinder, ja sogar für Gelände-geeignete Kinderwägen. Info-Tafeln und Hinweisschilder erklären die Geschichte der Umgebung und legen Zeugnis über die schwere Arbeit der Holzarbeiter ab.

Die kürzere der beiden Strecken ist mit 6,8 Kilometer schon für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Hat man es bis oben geschafft, kann man sein Pausenbrot verzehren, den Grill nutzen oder sich im Kiosk mit Snacks versorgen. Kinder können sich beim Spielplatz beim Aussichtsturm weiter austoben oder den 28 Meter hohen Aussichtsturm besteigen.

Wertacher Hörnle

Auch wenn es nur Hörnle genannt wird, gilt es doch 1.695 Meter zu erklimmen.

Wer dies geschafft hat, findet einen kleinen Bergsee in der Nähe des Gipfels zum Ausruhen. Auch die Aussicht belohnt müde Wanderer mit einem großzügigen Blick über das Tannheimer Tal.

Die manchmal steilen Wiesenhänge sind aber auch für unerfahrene Bergfreunde gut zu überwinden, ja sogar Kinder werden sich bei dieser Route nicht übermäßig anstrengen müssen. In drei bis vier Stunden ist diese Wanderung von Frühling bis zum Herbst zu schaffen und im Sommer lädt die Buchelalpe zu Einkehren ein.

Alpspitz Wanderroute

Der beliebte Rundwanderweg ist gut ausgebaut und auch für Kinder bewältigbar.

Hier können es Familien gemütlich angehen, in dem sie einen Teil der Strecke mit der Alpspitzbahn zurücklegen.

Der Rückweg hat es in sich, denn wer will, kann mit der Sommerrodelbahn abwärts düsen oder mit dem AlpspitzKICK wieder ins Tal gelangen. Dieser ist die längste Zipline in Deutschland und verspricht mit bis zu 120 km/h rasante Action für Mutige.

Wasserläufer-Routen

Wer schon erfahrener beim Wandern ist, aber noch keinen Bergaufstieg machen möchte, der findet 26 Routen im Allgäu, wobei es auch hier einige Höhenmeter zu überwinden gilt. Zum Aufwärmen sind die 3 bis 6 Kilometer langen Trilogie-Rundgänge entlang der Wasserläufer-Route zu empfehlen.

Hier lernt man besondere Orte kennen, die mit Panoramatafeln und Themeninseln tiefere Einblicke gewähren. So zum Beispiel den Trilogie-Rundgang Halblech, der auf 6,3 Kilometern die Schönheit es Ammergebirges in den Mittelpunkt rückt.

Der Name Wasserläufer-Route kommt nicht von ungefähr, denn die vielen Flusszuläufe, Bäche und Seen bieten Wanderern abwechslungsreiche Landschaften auf den sechs Etappen. Um der Wanderlust zu frönen, wird im sonnenreichsten Ort Deutschlands – in Scheidegg – gestartet.

Auf der letzten Etappe geht es über die Marienbrücke und Schloss Neuschwanstein zurück nach Füssen.

Über mangelnde Aussicht oder Sehenswürdigkeiten kann sich auf dieser Strecke niemand beschweren.

Himmelsstürmer-Routen – Touren für erfahrene Wanderer

Wer ein erfahrener Bergfex ist, den wird die Wanderung vom Oytal aufs Nebelhorn sicher begeistern.

Gestartet wird in einer idyllischen Landschaft mit Wasserfällen und dann geht es auf der rund 25 Kilometer langen Strecke zum 2.224 Meter hohen Nebelhorn.

Die anspruchsvolle Strecke belohnt die Wanderer mit einem grandiosen Ausblick in das Illertal. Ist noch genug Energie übrig und wenn man schwindelfrei ist, können Wanderer am Hindelanger Klettersteig bis zum großen Daumen klettern.

Der GEOpfad

In den nördlichen Kalkalpen finden sich die Pfrontener und Vilser Berge, die Profi-Wanderer zu einer herausfordernden Route einladen.

Auf über 20 Kilometer müssen dabei 700 Höhenmeter überwunden werden. Wer fit ist, sollte die Route in sechs Stunden bewältigen. Der Themenweg vermittelt Informationen und Wissenswertes zur Entstehung der Alpen und zur Erdgeschichte.

Auf 1.788 Metern Höhe begrüßt die Bad Kissinger Hütte am Fuße des Aggensteins die müden Wanderer, die auf der Sonnenterrasse verweilen und hausgemachte Schmankerl genießen können.

Urlaub im Allgäu

Wer das Allgäu nicht nur für eine einzige Bergwanderung besucht, sondern das ganze Gebiet erkunden und die Menschen kennenlernen möchte, der sollte sich ein paar Tage Zeit nehmen und einen kurzen Urlaub im Bayrischen Wald verbringen.

Es stehen Top-Hotels der Spitzenklasse zur Verfügung, für all jene, die nach dem Wandern Luxus und Kulinarik erleben wollen. Aber auch kleine Gastgeber bieten Zimmer im 3-Stern Bereich an, die Urlauber herzlich willkommen heißen.

Naturfreunde finden sicher bei einem der rund 500 Bauernhöfen das richtige Ambiente und die ein oder andere Allgäuer Käse Spezialität.

