Die Verbindung, die Dualseelen teilen, ist nicht von dieser Welt.

Dem Dualseelen-Prozess liegen dennoch irdische Lernaufgaben zugrunde, die beide Dualseelen meistern müssen.

Das Heilen der eigenen Seelenwunden kann die 5 Seelenwunden der Dualseelen heilen und den Dualseelen-Prozess positiv beeinflussen.

.

Wegweisendes Hintergrundwissen dazu liefert die „Seelenwunden-Theorie“ von Lise Bourbeau. Sie geht davon aus, dass jede Seele auf die Erde kommt, um an bestimmten Seelenwunden zu arbeiten.

Überzeugende Ansätze und leicht handhabbare Anleitungen befreien langfristig von den tiefen Wunden der größten Leiden und lassen zu anhaltender Heilung zu finden – Hier weiter.

Die 5 Seelenwunden der Dualseelen heilen

Wir müssen unsere Verletzungen heilen, um zu unserem wahren Selbst zurückzufinden.

Dies ist keine leichte Aufgabe und es braucht eine wirklich reife Seele, um sich den Lernaufgaben zu stellen, damit man die tiefen Seelenwunden heilen kann.

Beachte einmal die Menschen in deinem Umfeld – Fast alle tragen Masken. Sie schaffen sich durch übermäßigen Konsum Ersatzbefriedigungen, um die Schmerzen der Seelenwunden nicht fühlen zu müssen.

Nur die starken und reifen Seelen beginnen zu erkennen, dass es ein sinnloses Spiel ist, welches das Ego mit uns spielt. Sie beginnen zu erwachen und fangen an, sich den Schmerzen zu stellen, die sich auf dem Weg zum wahren Selbst zeigen.

Für die ganz mutigen Seelen hält das Schicksal dann ein ganz besonderes Geschenk bereit.

Es sorgt dafür, dass die Seelen sich in der materiellen Welt begegnen – als Dualseele.

Dualseelen sind im Ursprung eine Seele, die sich geteilt hat, damit jede für sich eigene Erfahrungen sammeln kann. Wenn sie bereit sind, treffen sie sich in der materiellen Welt, um sich dabei zu unterstützen und sich wieder an ihr wahres Selbst zu erinnern.

Dabei ist einer der beiden eher ein Herzmensch, da er in seinem Leben vermehrt auf die weibliche Kraft geprägt wurde und der andere eher ein Verstandesmensch, der in seinem Leben die männliche Kraft gut ausprägen konnte.

Ziel ist für beide, in sich ganz zu werden und die jeweils fehlenden Anteile in sich zu integrieren – Damit die Heilung der Seelenwunden geschehen kann.

Nutze auch die Macht der Dualseelen Numerologie!

Welche Bedeutung für deine Dualseelenbeziehung die Doppelzahlen 11 und 22 haben, erfährst du hier >>>.

.



.

Die 5 Seelenwunden:

Wunde der Ablehnung — Maske der Flucht

Wunde des Verlassen werden — Maske der Abhängigkeit

Wunde des Vertrauensbruchs — Maske der Kontrolle

Wunde der Demütigung — Maske der Unterwürfigkeit

Wunde der Ungerechtigkeit — Maske der Starrheit

.

Die Seelenwunde der Ablehnung

Bei der Wunde der Ablehnung hat der Betroffene das Gefühl, in Frage gestellt zu werden, einfach nur in seinem Recht existieren zu dürfen.

Dieser Schmerz ist so groß, dass er sich bald die Maske der Flucht zulegt. Er meidet sozusagen Situationen, in denen er womöglich abgelehnt werden könnte und entzieht sich ihnen, indem er aktiv flüchtet oder sich innerlich aus der Realität zieht zum Beispiel durch Träumen.

Ein Mensch, der so eine Seelenwunde hat, neigt dazu, seinen Platz nicht behaupten zu können und hat geringe oder keine Grenzen. Es passiert häufig, dass man mit anderen Menschen verschwimmt und oft Energie im Umgang mit diesen verliert.

Viele Herzmenschen in der Dualseelen-Konstellation leiden unter dieser Wunde und sind so in der ungeklärten Phase „leichte Beute“ für den Verstandesmenschen. Er will die absolute Kontrolle haben, um sich nicht seinen Gefühlen stellen zu müssen.

Heilt man die Wunde und lernt sich selbst anzunehmen, steht man fester in seinem Selbstwert und seinen Grenzen. Dies hat eine enorme Wirkung auf den Verstandesmenschen, der sich nun seinen Gefühlen stellen muss, weil er die Kontrolle verliert.

.

Die Seelenwunde des Verlassenwerdens

Bei dieser Seelenwunde hatte der Betroffene Erlebnisse, bei denen er sich alleine gelassen oder verlassen fühlte.

Die Wunde ist so heftig, dass er sich die Maske des Abhängigen zugelegt hat, um die Wunde zu überdecken. Menschen, die an dieser Wunde leiden, neigen dazu sich von anderen abhängig zu machen und alles zu tun, um nicht alleine gelassen zu werden.

Sie stimmen dem gegenüber vorschnell zu und zeigen nicht ihre Grenzen. Viele haben sogar nie wirklich gesunde Grenzen aufgebaut. Die Betroffenen verschwimmen auch hier oft mit dem Gegenüber und verlieren dadurch häufig Energie.

Diese Wunde ist auch typisch für die Herzmenschen, die in der ungeklärten Dualseelen-Konstellation alles tun, nur um nicht von ihrer Dualseele verlassen zu werden. Sie erdulden oft schwere Demütigung bis hin zur Selbstaufgabe. Diese Begebenheit nutzt der Verstandesmensch aus, um die volle Kontrolle zu bekommen, da er ja solche Angst hat, sich seinen Gefühlen zu stellen.

Heilt der Betroffene die Wunde des Verlassenwerdens, so kann er seine echten Grenzen und sein wahres Ich zeigen. Bei Dualseelen ist der Verstandesmensch aufgefordert, sich seinen Gefühlen zu stellen, denn er wird den Herzmenschen nicht mehr in eine Position bringen können, in der er die absolute Kontrolle hat.

Die Seelenwunde des Vertrauensbruchs

Hier hat der Betroffene Erfahrungen gemacht, bei denen er sich verraten oder im Stich gelassen gefühlt hat.

Das passende Gegenstück zu Vertrauensbruch ist die Treue. Eine Person, die diese Wunde in sich trägt, legt sich die Maske des Kontrollierenden zu, um die Wunde nicht zu spüren.

So ein Mensch lebt vor allem im Verstand. Er versucht alles, was er kann im Griff zu haben, vor allem die Gefühlswelt. Bei solchen Personen ist es schwer, seinen Platz zu behaupten, geschweige denn eine faire Diskussion zu führen. Man hat das Gefühl diese Personen haben eine regelrechte Schutzmauer aufgebaut.

Bei Dualseelen würde man hier ganz klar den Verstandesmenschen einordnen. Er hat aufgrund dieser Wunde überfunktionale Mauern um seine Gefühlswelt aufgebaut. Die Wunde sitzt so tief, dass er sie freiwillig wahrscheinlich nie heilen würde.

Es bedarf eines Menschen, der ihm so viel bedeutet, dass er auf sich auf Dauer nicht gegen die Gefühle stellen kann. Hier wird ganz deutlich, dass du als Herzmensch das Potenzial hast, den Verstandesmenschen zu heilen.

Um das in Gang zu bringen, musst du ihm deine Grenzen zeigen können. Dann wird er gezwungen sich zu ändern. Davor muss er sich der Verletzung gar nicht stellen, denn er hat ja die Kontrolle.

.

Die Seelenwunde der Demütigung

Bei dieser Seelenwunde hat der Betroffene Dinge erlebt, bei denen er sich gedemütigt, erniedrigt oder bloßgestellt gefühlt hat. Als Schutz legt er sich bald die Maske des Unterwürfigen zu. Diese Menschen neigen auch dazu, alles kontrollieren zu wollen, um einer möglichen Demütigung zu entgehen.

Er bemuttert andere, nicht unbedingt aus Liebe, sondern um sich wertvoll zu machen und auch hier die Kontrolle zu haben. Auch diese Wunde passt exakt auf den Verstandesmenschen der Dualseelenverbindung.

Bevor er eine mögliche Demütigung riskiert, versucht er lieber, sich und andere mit seinem Verstand unter Kontrolle zu haben. Er erlaubt sich nicht in die Gefühlswelt abzutauchen, dazu ist er zu sehr mit seinem Verstand beschäftigt.

.



.

Die Seelenwunde der Ungerechtigkeit

Hier war der Betroffene mit Erlebnissen konfrontiert, bei denen er sich zutiefst ungerecht behandelt gefühlt hat.

Er hat das Gefühl nicht geachtet zu werden oder nicht das zu bekommen, was ihm zusteht. Als Maske legt er sich Starrheit zu. Zum Verständnis stellt man sich hier einfach das bockige Kind vor, das sich nicht fair behandelt fühlt.

Es stampft auf den Boden, verschränkt die Arme und zieht die Mundwinkel nach unten. Es wird starr, lässt nicht mehr mit sich reden und kontrolliert seine Gefühle. Mit solchen Verhaltensmustern geht jemand durch sein Leben, wenn er diese Wunde in sich trägt.

Immer wenn er auch nur ansatzweise mit den Schmerzen in Kontakt kommt, die er mit Ungerechtigkeit erlebt hat, fährt er sofort die Maske der Starrheit hoch und unterdrückt jegliches Gefühl. In der Dualseelenkonstellation ist hier auch ganz klar der Verstandesmensch einzuordnen.

Er ist darin gefangen und kann nur schwer selbst diese Wunde heilen kann. Hier bist du sein Retter, wenn du ihm deine Grenzen zeigen kannst. Denn er liebt dich so sehr, dass er sich der Wunde stellen wird, wenn er diese Grenze spürt.

.

Die 5 Seelenwunden der Dualseelen – Fazit

Du konntest dir nun etwas Klarheit verschaffen, dass der Verstandesmensch keinesfalls der Bösewicht von euch ist, sondern lediglich andere Wunden davongetragen hat, die ihn starr, kontrolliert und gefühlskalt machen.

Ihr steht euch innerlich gegenüber und eure beiden Egos stehen zum Kampf bereit, denn beide wollen sich vor den Schmerzen schützen. Deswegen funktioniert eine Dualseelen-Beziehung am Anfang so gut wie nie. Man sieht im anderen den Teil, der einen vollständig machen würde, das eigene Ich.

Das ist so lichtvoll, dass für den Schatten – in Form der vorhandenen Seelenwunden – kein Platz ist. Da dieser Schatten aber nun mal da ist, kommt es zur Trennung, denn das Spannungsfeld der Egos wird zu groß.

Es wird einem bei der Begegnung kurz das Paradies gezeigt, um dann einen unaufhaltbaren Prozess in Gang zu setzen, der einen auffordert, sich weiter zu entwickeln und meistens erst einmal nur ohne den anderen funktionieren kann.

Du als Herzmensch bist nun derjenige, der dem Prozess der Heilung vorangeht!

Ihr seid energetisch so verbunden, dass dein Verstandesmensch dir, solange du noch keine Grenzen aufgebaut hast, Energie klauen kann, auch wenn er dies unbewusst macht.

Diese Energie braucht er, um gegen seine Gefühle ankämpfen zu können. Du bist seine Tankstelle. Wenn du nun loslegst, deine Seelenwunden heilst und somit lernst, wahre Grenzen aufzubauen, kann sich dein Verstandesmensch keine Energie mehr klauen.

Somit verliert er immer mehr die Kraft gegen die Gefühle ankämpfen zu können, bis sie ihn schließlich überrollen. Dann ist der Kreislauf durchbrochen, sein Herz siegt über den Verstand. Aber er braucht dich und deine mutige Entwicklung.

Heile deine Seelenwunden – damit du deine Dualseelen-Beziehung heilen kannst!

Quelle: Baghira von Esoterik-Plus – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Im Laufe der Neuen Zeit und der lichtvollen Schwingungserhöhung finden sich immer mehr Dualseelen, die sich erkennen und die gemeinsame Aufgabe, Heilkraft und Liebe in die Welt zu bringen, dankbar annehmen. Diese Meditationen sind voller Liebe, Dankbarkeit und Segen und motivieren, die eigene Seelenkraft zu entfalten und voller Freude die Einheit mit der Dualseele auf der Seelenebene zu feiern – jeden Tag aufs Neue – Hier weiter.

Menschen haben eine Aura, die sich fühlen lässt, Selbstheilung ist keine Illusion und manchmal scheint es, als hätten wir tatsächlich einen Schutzengel. Von der Wissenschaft bisher belächelt, bestätigt die aktuelle Forschung solche subjektiven Phänomene. Erfahren die Wahrheit hinter dem Übersinnlichen! Hier weiter.

Der bekannte Lebenslehrers Dr. Chuck Spezzano gibt uns grundlegende Prinzipien und Methoden an die Hand, um uns von allen Formen von Krankheit und Schmerz zu befreien. Er zeigt praktische Wege, wie wir die dem eigenen Herzen und Geist innewohnende Kraft nutzen können, um Krankheiten zu heilen, Schmerz aufzulösen und einen besseren Weg zu finden – Hier weiter.

Wenn Du Interesse an Heilen mit Zahlen hast, ist dieses Online-Praxis-Webinar eine wunderbare Bereicherung. Du erhältst Insiderwissen, dass Du ansonsten in dieser kompakten Form nur selten wo findest.

Lass Dir diese Möglichkeit nicht entgehen und suche den für dich passenden Termin aus. Hier zur Anmeldung >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun! – Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… >>> erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt im Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Die erste Begegnung mit dem Seelenpartner ist mit keinem anderen Kennenlernen zu vergleichen. Vielen wird sehr schnell klar, dass es sich hierbei um einen speziellen Partner handelt. Oft hat man das Gefühl, sich in die eigenen Augen zu blicken oder sich selbst leibhaftig gegenüber zu stehen, da beide Seelenpartner eine große Liebe miteinander verbindet – Hier weiter.

Er war es, auf den viele gewartet hatten. Der Bote, der viele Menschen berührte, mit seinen weisen Erkenntnissen über den wahren Sinn des Lebens und der ihnen die Geheimnisse offenbarte, wie jeder sein wahres Glück finden kann – Hier weiter.

Die Lebenszahlen helfen uns, unsere verborgenen Talente und Berufungen aufzuzeigen und Gesundheit, partnerschaftliche sowie geschäftliche Beziehungen zu stärken. Mit der Analyse unserer Lebenszahl können wir lernen, unsere Potenziale zu entdecken, freizusetzen und ein ausgefülltes Leben zu führen – Hier weiter.

Ikigai – Das 12-Wochen-Programm für Glück und Gesundheit >>>.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Durch die richtige Ernährung und einem ganzheitlichen Körperbewusstsein kannst du die Kraft der positiven Gedanken entscheidend verstärken. Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt… Hier weiter.

Wer kennt diesen Gedanken nicht? Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Ohnmacht, Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel. Wie wir aus diesem Teufelskreis aussteigen können… erfährst du hier >>>.

Gelassenheit: für viele Menschen der Wunsch Nummer eins in einer Welt, die immer stressiger wird. Wie man Seelenruhe entwickelt, wenn Ärgern nichts nützt, und wie man Schritt für Schritt in einen entspannten Lebensstil findet… erfährst Du hier >>>.