Brandaktuellste Casino News

888 Holdings macht Verluste

2021 war für einen der größten Glücksspielanbieter ein grandioses Jahr, obschon das letzte Viertel ein wenig schwächelte. Im ersten Quartal dieses Jahres musste 888 Holdings Verluste von 42 % im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt verzeichnete 888 einen Umsatz von 215 Millionen US-Dollar, wovon 191 Millionen US-Dollar aus Glücksspielen und Sportwetten bei 24 Millionen US-Dollar lagen.

In Großbritannien musste der Anbieter ein Bußgeld in Höhe von 12,6 Millionen US-Dollar zahlen und aus dem niederländischen Markt zog er sich soeben zurück.

Möglicherweise haben diese zwei Faktoren den Verlusten beigetragen.

Die Glücksspielbranche in Madrid erhält schärfere Auflagen

Madrid wird in Spanien ähnlich wie das deutsche Hamburg wie ein Stadtstaat behandelt. Somit gelten in Madrid andere Regeln als unter Umständen in den übrigen Landkreisen des Landes.

Kürzlich traten neue Richtlinien in Kraft, die vornehmlich dazu dienen sollen, Minderjährige sowie Spielsuchtgefährdete zu schützen.

Zu den neuen Richtlinien gehört unter anderem:

Casinos dürfen Spielern keine Kredite, Darlehen oder anderweitig finanzielle Hilfe anbieten. Diese Regelung soll impulsiven Spielern helfen vorzubeugen, über ihre Verhältnisse hinaus zu spielen.

Neue Casinos müssen mindestens 300 Meter von einem anderen Casino entfernt sein.

Es dürfen in einem Jahr höchstens 1 % neue Glücksspiellizenzen ausgestellt werden. Entsprechend dürfen nicht mehr als 1 % neue Lizenzen verteilt werden als sie zum 31. Dezember des Vorjahres vorlagen.

Casinos, die weniger als 100 Meter von Bildungseinrichtungen entfernt sind, sind verpflichtet, schärfere Zugangskontrollen durchzuführen.

Casinos und Sportwettenbüros unterliegen in Madrid den schärfsten Regelungen.

Thailändischer Mönch landet Riesengewinn im Lotto

Ein thailändischer Mönch wollte dem Besitzer eines Lottogeschäfts helfen, der eine schwierige Phase durchmachte.

Er kaufte ihm dazu diverse Lottoscheine ab und gewann tatsächlich 18 Millionen Baht (490.000 Euro). Da der Gewinn ‘Geld der Engel’ war, begann er es wegzugeben.

In der ersten Woche spendete 1,5 Millionen Baht an lokale Schulen und Wohltätigkeitsorganisationen sowie einem Mediendienst vor Ort. Anschließend entschied er sich, den übrigen Gewinn unter den Bewohnern eines armen Viertels zu erhalten, in dem der monatliche Durchschnittsverdienst bei rund 400 Euro liegt. Jeder erhielt etwa 13 Euro (500 Baht).

Doch sprach sich seine Großzügigkeit schnell herum, sodass die Menschen begannen, Schlange zu stehen. Es stieß sogar die Polizei dazu, um sicherzustellen, dass seine Spendenaktion nicht ausufert.

Argentinien verbietet Debitkarten in Casinos

Nur eine Woche, nachdem neue Zahlungsmöglichkeiten in Casinos und Sportwettenbüros angekündigt wurden, hat die Aufsichtsbehörde sie bereits verboten.

Dazu sollten Kredit- und Debitkarten gehören. Als Grund wurden technische Probleme genannt. Gegner von Debit-Kreditkarten in Casinos gaben jedoch an, dass Debit- und Kreditkarten Spieler zu sehr verleiten würden, mehr in Casinos einzusetzen.

Darüber hinaus müssten neue Transaktionssysteme und Buchhaltungsverwaltungen installiert sowie rechtliche Lücken geschlossen werden.

Microgaming wird aufgekauft und bringt neue Slots auf den Markt

Microgaming wird als die Mutter aller Slots bezeichnet, nachdem der Entwickler auf der Isle of Man Mitte der 1990er Jahre das erste Online Casino eröffnete und die ersten Online Slots auf den Markt brachte.

Letztes Jahr im November wurde bekannt, dass ein Großteil seiner Aktien in einem privaten Deal an IGT gegangen ist. Das daraus neu entstandene Unternehmen Games Global Limited hat noch nicht bekannt gegeben, wann und ob überhaupt Microgaming umbenannt wird.

Dennoch hält Microgaming nichts davon ab, neue Slots zu entwickeln. Dazu gehören:

25.000 Talons mit einem Gewinn von bis zu einer halben Million Euro durch das Bonus-Glücksrad im Spiel.

Vegas Cash mit Doppelwalzen

Gold Collector: Diamond Edition mit 50 festen Gewinnlinien

Royal League Spin City mit bis zum 10.000-fachen Gewinn des Einsatzes durch Bonusspiele.

Rhino Rilla Rex mit 3.125 Gewinnmöglichkeiten

Gladiator Legends

Khan’s Wild Quest

Kirche begleicht Spielschulden eines Geistlichen

Einer der Pfarrer des Erzbistums Köln kam in massive finanzielle Geldnöte und hatte einen Schuldenberg von rund einer Million Euro angehäuft.

Die Schulden betrafen unter anderem Spielschulden des Pfarrers und wurden in den Jahren 2015 sowie 2016 vom Erzbistum beglichen – aus einem Fonds, der unter anderem für Opfer sexuellen Missbrauchs verwendet wird.

Dafür steht das Erzbistum nun unter scharfer Kritik. Vom Erzbistum wurde etwa eine halbe Million an persönlichen Schulden sowie 650.000 Euro an Gehältern und Lohnsteuern beglichen.

Pragmatic Play expandiert nach Südafrika und Rumänien

Der Spielentwickler Pragmatic Play hat bekannt gegeben, dass er über seine Partnerschaft mit Hollywoodbets Ativitäten im Online Casinomarkt in Südafrika ausdehnt.

Der bekannte Sportwettenanbieter wird in seinem Online Casino seinen Kunden fortan das gesamte Portfolio von Pragmatic Play anbieten. Er erhofft sich dadurch auf dem Markt weiter zu verfestigen und seinen Kunden einen besseren Mehrwert als bisher zu bieten. Von Pragmatic Plays Portfolio werden auch einige Sofortspiele darunter sein, wie beispielsweise Rubbelspiele.

Gleichzeitig expandiert Pragmatic Play aktuell in Rumänien durch Superbet mit weiteren Slots, wie Bingo-Spielen. Mit dem rumänischen Unternehmen Play Online Solutions hat Pragmatic Play ebenfalls eine Partnerschaft geschlossen.

