Bitcoin-ETF genehmigt: Revolution der Krypto-Welt (Videos)

Es ist ein Meilenstein für Kryptowährungen.

Die US-Börsenaufsicht SEC gibt grünes Licht für die Einführung von Bitcoin-ETFs. Schon bald dürfte viel Geld in den Sektor fließen – und der Bitcoin-Kurs weiter steigen.

Viele Anhänger der Digital-Währung Bitcoin haben lange auf diesen Tag hingefiebert. Schon bald dürfte viel Geld in den Sektor fließen – und der Bitcoin-Kurs weiter steigen.

Es ist der Startschuss für die größte Revolution in der noch jungen Geschichte von Kryptowährungen!

Unser derzeitiges Geldsystem ist zum Scheitern verurteilt! Doch es gibt bereits eine Lösung für ein besseres und gerechteres Geld: Bitcoin.

Bitcoin-Spot-ETF genehmigt: Revolution der Krypto-Welt

Die US-Börsenaufsicht SEC hat grünes Licht für Bitcoin-ETFs gegeben. Auch wenn diese Finanzprodukte nur in den USA angeboten werden, hat die Entscheidung weltweit Folgen.

Mehrere solcher Indexfonds wurden genehmigt. Nun dürfen erstmals große Anbieter wie Grayscale und Wisdom Tree eigens den Handel mit der bekanntesten Kryptowährung über Indexfonds anbieten. Bereit an diesem Donnerstag startete der Handel – und stieß auf reges Interesse. Der BlackRock-Bitcoin-ETF verbuchte zum Start ein Plus von 25 Prozent.

Am Tag nach der Zulassung der Bitcoin-ETFs stieg der Kurs der Kryptowährung deutlich. Der Bitcoin notierte zuletzt bei etwa 46.940 Dollar. Auch andere Kryptowährungen wie Ether stiegen deutlich im Wert. In nächster Zeit ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen.

Experten glauben, dass die Kryptowährung vor allem in den nächsten Tagen und Wochen von der Positivnachricht profitieren und seine Rally fortsetzen wird. Vor allem die Hoffnung auf die Bitcoin-ETFs hatte den Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten getrieben.

In einer langen Stellungnahme erklärte SEC-Chef Gary Gensler die Gründe, warum seine Behörde nun den Bitcoin-Spot-ETF genehmigt hat, nachdem sie solche Anträge bislang abgeblockt hatte. Trotz der Zulassung der neuen Finanzprodukte wolle er nicht den Eindruck erwecken, „Bitcoin zuzulassen oder zu befürworten“.

Und weiter: „Anleger sollten angesichts der unzähligen Risiken im Zusammenhang mit Bitcoin und Produkten, deren Wert an Kryptowährungen gebunden ist, vorsichtig bleiben.“ Euphorie sieht anders aus.

Für die Kryptowelt ist die Genehmigung ein Meilenstein.

„Der heutige Tag ist ein Ritterschlag und damit ein Meilenstein in der Geschichte von Bitcoin und Co.“, kommentiert Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus Emden Research die Meldung. „ Die Geschichtsbücher sind spätestens jetzt um ein Kapitel reicher. Den Anlegern dürfte ein Stein vom Herzen fallen.“

Auch bei Kryptounternehmern kommt die Zulassung der Spot-ETFs gut an. „Dies ist der nächste Schritt in die etablierte Finanzwelt. Krypto ist gekommen, um zu bleiben“, kommentiert Eric Demuth, Gründer der österreichischen Kryptobörse Bitpanda die Entscheidung.

Er ist zuversichtlich, dass der Bitcoin-ETF den Kurs der Kryptowährung weiter treiben wird, womöglich bis zur Marke von 100.000 Dollar noch in diesem Jahr. Damit würde der Bitcoin sein bisheriges Rekordhoch von gut 69.000 Dollar deutlich überschreiten.

Experten rechnen dennoch damit, dass manche Anleger die Zulassung des Bitcoin-ETFs zunächst für Gewinnmitnahmen nutzen. Mittel- bis langfristig sehen sie jedoch gute Chancen für weitere Wertsteigerungen.

Marktbeobachter und Bitcoin-Anhänger überbieten sich mit Kurszielen.

Bitcoin-ETF – Kommt bald die große Geldflut?

Tatsächlich könnte nach der Einführung des Bitcoin-ETFs „eine fulminante Zulassungswelle den Krypto-Markt mit zusätzlicher Liquidität fluten“, glaubt Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus Emden Research.

Oder anders gesagt:

Schon bald dürfte der Sektor eine große Geldflut erleben. Denn mit den Indexfonds kann erstmals die einflussreichste Käufergruppe am Kapitalmarkt im großen Stil in Kryptowährungen investieren: institutionelle Anleger.

Bei den nun zugelassenen Bitcoin-ETFs handelt es sich um sogenannte Spot-ETFs. Sie bilden den sekundenaktuellen Bitcoin-Preis eins zu eins ab. Der Indexfonds hält physische Bitcoins, kauft also tatsächlich Anteile. Vor allem Letzteres ist ein entscheidendes Kriterium, damit institutionelle Anleger in ein Finanzprodukt investieren.

Damit unterscheiden sie sich strukturell maßgeblich von anderen Bitcoin-ETFs, die bereits seit 2021 handelbar sind. Damals wurden sogenannte Future-ETFs auf den Bitcoin eingeführt. Dabei handelte es sich um Derivate, mit denen Anleger auf die zukünftige Wertentwicklung des Bitcoins spekulieren können.

Diese Termingeschäfte ermöglichen es also, an möglichen Kursgewinnen zu partizipieren, ohne echte Kryptowährungen zu halten. Weil institutionelle Investoren aus regulatorischen Gründen jedoch auf eine physische Hinterlegung angewiesen sind, eigneten sich diese ETFs für sie nicht als Investmentvehikel.

Mit der Entscheidung vollzieht die US-Börsenaufsicht einen Strategieschwenk. Schon seit langem sind ihr Kryptowährungen ein Dorn im Auge. Im vergangenen Sommer hatte die SEC ihren Kampf gegen die großen Kryptobörsen verstärkt und die Marktführer Binance und Coinbase mit einer Klagewelle überzogen.

Mancher Marktbeobachter liest die Entscheidung der Börsenaufsicht daher so:

Die SEC habe akzeptiert, dass man ein dezentrales Gut wie den Bitcoin nicht verbieten könne. Dann aber schränke man zumindest die Plattformen ein, auf denen man mit ihnen handeln kann und überlasse das Feld lieber etablierten Finanzunternehmen.

Bitcoin-ETF zugelassen: Was ändert sich konkret?

Mit den neuen Finanzprodukten wird es für Investoren in den USA einfacher, in den Bitcoin zu investieren.

ETF steht für „exchange-traded fund“ – übersetzt „börsengehandelter Fonds“. Mit ETFs wird normalerweise ein bestimmter Börsen-Index nachgebildet, etwa der MSCI World, in dem unter anderem die Aktien von Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) und Meta (Facebook) stecken.

Die neuen Bitcoin-ETFs setzen nur auf ein Pferd, nämlich den Bitcoin und spiegeln nur die Kursentwicklung der Kryptowährung wider.

Was ist der Unterschied zu einem direkten Bitcoin-Investment?

Anleger, die selbst Bitcoin kaufen, müssen sich entweder selbst um die Verwahrung in einer digitalen Brieftasche (Wallet) kümmern.

Oder sie müssen Dienstleistern wie Coinbase oder Bitpanda vertrauen, die mit ihren Apps auch Online-Wallets anbieten. Bei den nun zugelassenen ETFs kaufen Fonds-Anbieter wie Blackrock ihre Bitcoin-Bestände auf eigene Rechnung ein.

Die Anleger erhalten dann nicht die Bitcoins selbst, sondern ein Zertifikat, das den Anspruch darauf bescheinigt. Dafür verlangen die Finanzhäuser Gebühren. Bei Blackrock sind das 0,25 Prozent der Investitionssumme im Jahr.

Wie sieht die langfristige Perspektive aus?

Experten trauen dem Bitcoin zu, 2024 ein Rekordhoch von über 69.000 Dollar zu erreichen und halten auch Kurse von über 100.000 Dollar.

Finanzexperte Sandner sagt: „Der Kurs dürfte sich dadurch positiv entwickeln, wenn nun das Investieren in Bitcoin unkomplizierter wird und auch die ersten großen institutionellen Investoren beginnen, sich für den Bitcoin zu interessieren.“

Sogenannte HODL-Investoren, die ihre Kryptobestände halten, egal wie hoch oder niedrig die Preise sind, spekulieren sogar auf ein Überschreiten der Schwelle von einer Million Dollar.

ETF genehmigt – Bitcoin bald neue Rekorde?

Welch gigantische Ausmaße die Entscheidungen haben, was ein Hack damit zu tun hat und ob Bitcoin jetzt endlich in der traditionellen Finanzwelt Fuß gefasst hat, erklärt Marc Friedrich in folgendem Video.

Bitcoin Potential

Bitcoin hat sich als fester Bestandteil der Finanzwelt etabliert, und die Diskussionen um den Bitcoin-ETF sind aktuell in aller Munde.

Viele behaupten, dass Bitcoin nun „erwachsen“ geworden ist, doch in Wirklichkeit stehen wir erst am Anfang einer faszinierenden finanziellen Evolution.

Aber wie hat Bitcoin es geschafft so weit zu kommen und wie kann es in Zukunft mit Bitcoin weitergehen?



Quellen: WiWo und Marc Friedrich – Die Alpenschau bedankt sich!

