Alpenschau Tagesenergie heute 28. November 2021 – magische Zeit der Heilung

Die Tagesenergie heute führt in eine magische Zeit der Heilung und Wandlung. Lassen wir eine tiefe innere Reinigung zu!

Die Narben der Seele werden weichen und der Heilung Platz schaffen. Abhängigkeiten, gedankliche Probleme, karmische Verstrickungen, all dies können wir nun leichter der Wandlung und Transformation übergeben. Nutzen wir die starken Energien der Tagesenergie heute zur Manifestation eines höheren Bewusstseins, damit unsere Selbstverwirklichung in allen Bereichen geschehen kann.

Unser eigener Lebensumstand kann uns heute auf besondere Art und Weise vor Augen geführt werden und all das, was unserer Selbstverwirklichung und vor allem der Manifestation eines ausgeglichenen und harmonischen Bewusstseinszustandes im Wege steht, kann in Erlösung gebracht werden.

Jeder von uns trägt diese heilende Kraft in sich und kann mit Hilfe der energetischen Einflüsse die Hoffnung auf Heilung in die Realität umsetzen.

Erkennen wir unseren Ballast – lassen wir ihn einfach los. Spüren wir die Starre in unserem Leben, dann lassen wir sie einfach ziehen. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es zur großen Heilkunst wird, die eigenen Zellen durch die Kraft unseres Bewusstsein segensreich zu beeinflussen.

Alles, was wir benötigen, ist ein offenes Herz und die Aktivierung des Teiles unseres Selbst, das empfänglich ist. Mögen wir das Unmögliche für möglich halten und uns einem Moment der Gnade hingeben!

Heilung geschieht – Das Wunder möglich machen >>>.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Vertrauen wir den heilenden Kräften der Tagesenergie heute und riskieren wir eine tiefe innere Reinigung, um wieder Glück und Freude zu verspüren. In den kommenden Tagen haben wir durch die Heilkraft dieser Zeitqualität auch die besten Voraussetzungen, um unsere Seelenwunden heilen zu lassen.

Die magische Energie der Heilung steht uns heute unbegrenzt zur Verfügung, aber es liegt nur an uns selbst, ob wir diesen Kräften auch die Tiefenreinigung unseres gesamten Seins erlauben. Um Heilung zu erfahren, müssen jedoch auch Eigenschaften wie Stolz, Anspruchsdenken oder Wut transformiert werden. Machen wir uns zudem bewusst, dass wir unsere inneren Grenzen sprengen müssen, denn wir sind längst nicht mehr die, die wir noch vor wenigen Monaten oder gar Wochen waren.

Alles was durch die heilenden Energien in dieser Zeit der Wandlung passiert, hat seine Richtigkeit.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

