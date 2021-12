Alpenschau Mondkraft heute 6. Dezember 2021: energiegeladener Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock schenkt durch kraftvolle und positive Konstellationen einen energiegeladenen Start in den Nikolaustag. Die Powerplaneten Mars und Pluto sowie Erneuerungsplanet Uranus bereichern den Wochenbeginn. Mit Mut und Elan können wir alle Hürden überwinden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond in Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Mars Sextil Pluto – Mond Trigon Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

„Das Glück wohnt nicht im Besitz und nicht im Geld, das Glücksgefühl ist in der Seele zuhause.“ – Demokrit

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute beschenkt uns am Nikolaustag mit positiven kosmischen Einflüssen, die uns voller Energie und Kraft in die neue Woche starten lassen. Nehmen wir die Aufforderung des Mond in Steinbock an und geben dem Drang nach Sicherheit und Klarheit in unserem Leben nach. Nutzen wir die Mondenergien heute besonders dazu, um uns allem zu widmen, was wir als wichtig und essenziell erleben. Dabei sollten wir aber sachlich, achtsam und fokussiert vorgehen, wenn wir etwas erreichen wollen. Die Power-Konstellation von Mars und Pluto, die sich zu einem Sextil verbinden, verleiht uns dabei einen ausgesprochenen Tatendrang und Arbeitswillen, aber auch die Fähigkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese auch durchzusetzen.

Begleitet wird dieser Mondtag zudem von einem positiv gestimmten Uranus im Stier, der durch ein Trigon zum Mond im Steinbock Veränderungen und glückliche Momente mit sich bringt. Zudem lockert er die ernste Stimmung etwas auf, die der Mond in Steinbock immer wieder in uns auslösen kann.

.

.

Der Mond im Steinbock sorgt durch die positiven Planetenaspekte dafür, dass wir unsere Ideen praktisch und gewinnbringend umsetzen können. Voraussetzung ist jedoch, dass wir uns darum auch ernsthaft bemühen. Das dürfte uns aber gar nicht schwer fallen, denn die Steinbock-Energie verleiht uns den nötigen Ehrgeiz und spornt uns an, für ein gestecktes Ziel auch hart zu arbeiten.

Grund für unser ehrgeiziges Streben nach Erfolg ist der Wunsch nach Selbstbestätigung, da wir oftmals unsicher in der eigenen Wertschätzung sind. Nehmen wir die Aufforderung des Steinbock-Mondes an und geben dem Drang nach Struktur und Klarheit in unserem Leben nach.

Wer weiß, was er will, kann einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung machen und alle Hindernisse überwinden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock

Besonders kraftvolle Unterstützung bei allen Vorhaben erhalten wir bei der Mondkraft heute am Nikolaustag durch Mars und Pluto, die sich zu einem Sextil verbinden. Die beiden Kraftplaneten werden die nächsten 5 Tage dafür sorgen, dass wir vieles auf den Weg bringen können und für jedes Problem eine Lösung finden werden. Außerdem verspüren wir eine gestärkte Lebenskraft und Widerstandskraft, so dass sich alle Hürden, die sich vor uns aufbauen, mit Mut und Willenskraft überwinden können.

Aber auch den Einfluss von Uranus im Stier sollten wir nicht außer Acht lassen, der durch ein Trigon zum Mond im Steinbock immer für Überraschungen und glückliche Momente gut ist, so dass unser Leben durchaus unvorhergesehene Wendungen nehmen kann, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben.

Zudem können gänzlich unerwartete Begebenheiten auftreten, die wir nicht ungenutzt vorüberziehen lassen sollten. Wenn wir die Augen offen halten, zeigen sich immer wieder neue Möglichkeiten, dem Leben eine positive Wendung zu geben.

Alles, was die Mondkraft heute am Nikolaustag durch den Mond im Steinbock offenbart, können wir für unseren weiteren Weg nutzen!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Mit unnachgiebiger Strenge und Nüchternheit machen wir uns keine Freunde und tun uns auch selbst nicht gut. Geben wir uns einen Ruck und zeigen Verständnis für die Bedürfnisse und Versäumnisse anderer. Nobody is perfect – Auch wir selbst nicht!

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Gehen wir raus in die Winterluft und tanken unsere Energiespeicher auf!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

