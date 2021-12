Alpenschau Mondkraft heute 27. Dezember 2021 – Halbmond in Waage

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Halbmond in Waage für einen schwierigen Start in die letzte Woche des Jahres. Mars und Saturn können die Negativität wieder auflösen und verleihen neuen Schwung. Tanken wir Kraft für die kommenden Herausforderungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Halbmond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Da wir durch den Halbmond mit Störungen in allen Lebensbereichen rechnen müssen, ist es wichtig, die innere Ruhe zu bewahren – Achten wir verstärkt auf unsere Gesundheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in Waage

Von der Ausgeglichenheit und Harmonie, die uns gestern noch den 2. Weihnachtsfeiertag bereichert hat, ist zum Start in die Silvesterwoche durch den Halbmond in Waage vorerst nichts mehr zu spüren. Wir starten mit einer schwierigen Mondphase in den Tag, da der Halbmond bereits um 3.27 Uhr seinen störenden Einfluss geltend gemacht hat. Deshalb heißt es nach dem Aufstehen erst einmal durchatmen und Ruhe bewahren, denn die Halbmond-Energien können Hektik, Impulsivität und Nervosität auslösen. Wir brauchen jetzt jedoch Standfestigkeit und Mut, um uns allen Herausforderungen stellen zu können, die uns bis zum Jahreswechsel noch erwarten werden.

Wir werden tagsüber durch den Halbmond in Waage mit einigen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns körperlich angeschlagen und werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen und Familienstreitigkeiten, aber auch Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond keine Seltenheit!

Der Halbmond in der Waage lässt uns deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Wir sind deshalb aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Falls wir unsere Ziele in einer solchen Rückzugsphase einmal komplett aus den Augen verlieren und zu viel Passivität entwickeln, kann es allerdings auch passieren, dass wir jemanden auf den Plan rufen, dessen Widerstand uns wieder in die Gänge bringt. Ob es sich dabei um einen Menschen oder eine Situation handelt wird sich zeigen.

Versuchen wir unsere innere Ruhe zu bewahren, denn nur dann können wir den auf uns einströmenden negativen Einflüssen entgegen treten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in Waage

Um nicht gänzlich von den negativen Energien überrollt zu werden, sollten wir uns die Verbindung des Halbmondes mit Energieplanet Mars und Karmaplanet Saturn zunutze machen, denn diese können ab Mittag dem Halbmond in Waage viel von seiner Negativität nehmen. Vor allem Mars, der im Sextil zum Mond steht, kann uns dabei helfen neue Kraft zu tanken, damit wir die restliche Woche bis zum Jahreswechsel genug Energie für alle anstehenden Herausforderungen haben. Außerdem können wir mit seiner Hilfe noch alles erledigen, was wir nicht ins neue Jahr mitschleppen wollen.

Saturn, der ein Trigon zum Halbmond in Wassermann bildet, wird uns ebenfalls hilfreich unter die Arme greifen, denn wir verfügen durch diese Konstellation über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Lassen wir uns vom Halbmond in der Waage nicht aus dem Takt bringen – Nutzen wir die positiven Einflüsse um kontinuierlich an unseren Zielen zu arbeiten!

Mondkraft heute mit dem Halbmond in Waage



Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man selber kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

.



Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt uns schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Fensterputzen, Staubwischen und Lüften heben die Energie im Raum.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei den Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

