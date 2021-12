Alpenschau Mondkraft heute 26. Dezember 2021 – Mondpause zum Waage-Mond am Stefanitag

Die Mondkraft heute am Stefanitag führt mit positiven Einflüssen durch eine entspannende Mondpause zum Mond in Waage. Merkur und Neptun in harmonischer Verbindung beschließen die Weihnachtswoche und läuten gleichzeitig die letzte Woche des Jahres 2021 ein. Suchen wir Inseln der Ruhe und tanken neue Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.25 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in Jungfrau zum Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – 2. Weihnachtsfeiertag – Stefanitag – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Harmonie und Ausgeglichenheit stehen beim Waage-Mond im Vordergrund – Gehen wir Streitigkeiten aus dem Weg!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Waage

Nun gilt es Bilanz zu ziehen und die gewonnen Erkenntnisse aus der Weihnachtswoche zu reflektieren. Da Lilith heute am Bewusstseinspunkt steht, können wir mit dem klärenden Jungfrau-Mond alles was an belastenden Themen noch nicht zum Vorschein gekommen ist, noch einmal der Transformation übergeben. Nutzen wir dafür vor allem den Vormittag, denn von 9.40 Uhr bis 17.57 Uhr befinden wir uns in der Mondpause zum Waage-Mond, wobei die Energien des Jungfrau-Mondes stetig abnehmen werden. Bis gegen Mittag können wir jedoch trotz der Mondpause den Mond in Jungfrau noch nutzen, um Ordnung in unser äusseres und inneres Chaos zu bringen.

Versuchen wir uns während der Mondpause einfach einmal zu entspannen und neue Kraft zu tanken, die wir für die letzte Woche des Jahres 2021 gut gebrauchen können, denn es warten noch einige Herausforderungen auf uns, bevor wir in das neue Jahr 2022 starten werden.

.

Im Gegensatz zu anderen Mondpausen, wo wir uns aller Kraft und Energie beraubt sehen und verschiedenen Belastungen ausgesetzt sind, werden wir heute am Stefanitag durch die harmonischen Einflüsse von Venus und Pluto die Mondpause zum Waage-Mond ganz ohne Störungen hinter uns bringen.

Vor allem durch die große Kraft von Pluto ist unser Gefühlsleben sehr stabil, aber auch unsere Vitalität können wir immer wieder erneuern, was uns eine starke psychische und körperliche Widerstandskraft verleiht.

Schließen wir die Weihnachtswoche mit viel Toleranz, Zuversicht und Liebe für uns und unsere Mitmenschen ab.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Waage am Stefanitag

Der Mond in Waage erweckt nach der Mondpause das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, denn wir sind am liebsten immer in gleichbleibender Balance. Wer sich dennoch tief im Inneren noch unsicher und unausgeglichen fühlt, sollte sich mit einem möglichst harmonischen und konfliktfreien Aussen umgeben. Da wo es uns gelingt, dem jeweiligen Gegenüber offen und vorurteilslos zu begegnen, sind sehr konstruktive Gespräche möglich. Es können seit längerem offene Fragen geklärt und eine neue Ebene der Begegnung gefunden werden.

Ein Sextil zwischen Merkur und Neptun bereichert uns zusätzlich, denn eine optimistische und heitere Lebensauffassung wird uns vieles erleichtern, was uns in der letzten Woche des Jahres noch an Herausforderungen erwartet. Wir verfügen zudem über eine ausgeprägte Intuition und sind fähig, unser Unterbewusstsein mit bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen.

Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Es entsteht manches Mal sogar der Eindruck, als könnten wir Gedanken lesen. Grundsätzlich macht uns dieser Aspekt sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.

Nehmen wir die harmonischen Energien mit in die letzte Woche des Jahres!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Waage nach der Mondpause



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nehmen wir uns heute ein paar Minuten ganz für uns Zeit, um die Weihnachtstage für uns Revue passieren zu lassen. Falls es nicht so verlaufen ist, wie wir es uns gewünscht haben, sollten wir immer bedenken, dass das Leben eine außergewöhnliche Reise ist, auf der es eben manchmal auch recht beschwerliche Wege gibt. Die Kunst des Akzeptierens macht jedoch vieles wieder gut und einfacher!

.

Was der Mondkalender heute am Stefanitag rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt uns schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Fensterputzen, Staubwischen und Lüften heben die Energie im Raum.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei den Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Stefanitag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

