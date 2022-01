Alpenschau Mondkraft heute 24. Januar 2022 – Waage-Mond – Mars in Steinbock

Die Mondkraft heute bringt den ausgleichenden Waage-Mond durch Machtplanet Pluto ins Wanken. Mars in Steinbock fordert Konzentration statt Expansion und lässt so manche Erfolge erzielen. Überlegen wir genau, was in unserem Leben wirklich noch wichtig ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Mond Quadrat Pluto – Mars in Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Hören wir bei allen anstehenden wichtigen Entscheidungen auf unser Herz und schalten den Kopf einmal aus!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond

Wir starten mit der Mondkraft heute zwar mit den luftig-leichten Energien des Waage-Mondes in die neue Woche, doch mit dem harmonischen Gleichgewicht ist es vorerst einmal vorbei. Schuld daran ist Pluto im Steinbock, der durch ein Quadrat zum Waage-Mond ein rücksichtsloses Handeln an den Tag legt. Mit Pluto in Steinbock heißt es heute: Willkommen in der Realität! Vor allem seine zerstörerischen Kräfte werden wir heute zu spüren bekommen, die uns teilweise sogar in eine depressive Stimmung versetzen können, die so gar nicht in das ansonsten harmonische Gefüge des Waage-Mondes passt.

Pluto bewirkt im Spannungsaspekt zum Waage-Mond intensive innere Spannungen, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen ebenfalls extrem beeinflussen können. Ausgleichend kann lediglich Saturn im Wassermann wirken, der uns eine starke körperliche und seelische Widerstandskraft schenkt.

.

.

Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen. Aus der dadurch entstehenden inneren Unruhe heraus werden viele versuchen, die gewünschte Ausgeglichenheit und Harmonie, die wir mit dem Mond in Waage immer versucht sind anzustreben, durch übertriebene Selbstdisziplin zu erzwingen.

Versuchen wir mithilfe der Waagequalitäten, Gegensätze zu verbinden und Spannungen auszugleichen. Nur so gelingt es uns, das innere Gleichgewicht zu bewahren und Konflikten aus dem Weg zu gehen.

Wägen wir alles gegeneinander ab, bevor wir handeln – Gut Ding will Weile haben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in Steinbock

Mars wechselt heute um 13.33 Uhr vom begeisterungsfähigen Schützen in den realistischen Steinbock, wo er sich bis 5. März aufhalten wird. Mit Mars in Steinbock werden wir hauptsächlich in beruflichen Angelegenheiten positive Ergebnisse erzielen können, da die Steinbock-Energie unseren Ehrgeiz weckt. Allgemein ist jedoch ein disziplinierter Einsatz für eine ganz bestimmte Sache nun der Schlüssel zum Erfolg.

Überlegen wir uns daher ganz genau, was uns im Leben wirklich wichtig ist und welche Menschen oder Dinge es wert sind, dass wir uns dafür einsetzen. Mit Mars in Steinbock streben wir aber auch nach Anerkennung und einer Stellung mit hohem Ansehen. Wohlüberlegtes Handeln und immer darauf bedacht sein, strategisch günstig vorwärts und vor allem aufwärts zu kommen, stehen nun im Vordergrund.

Im Steinbock gilt Mars als erhöht. Er kann in diesem fokussierten Erdzeichen seine ungezügelte Kraft und Energie auf ein höheres Ziel hin ausrichten und es gelingt uns, diszipliniert darauf hin zu arbeiten. Wir können also durch Mars in Steinbock viel erreichen, denn unsere Ausdauer zeigt sich nahezu unerschöpflich. Es fällt uns zudem leichter, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen und unsere innere Autorität zu stärken. Wir dürfen also lernen, zu uns zu stehen, damit wir Führung, Leitung und Verantwortung für unser Leben übernehmen können.

Die Willenskraft von Mars in Steinbock braucht jedoch Raum, um fließen zu können – Nutzen wir die wertvollen Lektionen für unseren weiteren Lebensweg!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

.

*****

.

.

***** .



*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt uns schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

