Alpenschau Mondkraft heute 22. Januar 2022 – Jungfrau-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute schickt den Jungfrau-Mond in die Mondpause zum Mond in Waage. Herrscherplanet Merkur bringt Klarheit in verfahrene Situationen und Pluto löst intensive Gefühle aus. Bringen wir alles in ein harmonisches Gleichgewicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 23.04 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Mondpause zum Mond in Waage – Mond Trigon Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir das kostbare Gefühl, im Flow zu sein und gehen wir ganz unbeschwert allen Tätigkeiten nach.

Mondkalender und Mondkraft heute – Jungfrau-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute schenkt uns mit dem Jungfrau-Mond noch einmal die Möglichkeit, in die Tiefen unserer Seele einzutauchen. Wem es gestern noch nicht gelungen ist, einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen, hat heute noch einmal die Gelegenheit, durch Innenschau eventuell noch immer vorhandene seelische Blockaden zu erkennen und aufzulösen. Unter dem Einfluss von Herrscherplanet Merkur können wir uns außerdem auf alle Themen konzentrieren, die analysiert werden müssen, um wertvolle Erkenntnisse zu erlangen, die uns befähigen, auch Fehlerhaftes zu entdecken, was der Klärung bedarf.

Wir neigen zu exaktem, geordnetem und strukturiertem Denken, daher improvisieren wir nicht gerne und können daher auftretende Probleme auf vernünftige Weise lösen. Wir sollten jedoch darauf achten, dass unser Denken nicht zu kleinlich und detailbetont wird. Man sieht sonst sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und versucht dann vergeblich, Gefühlsfragen, für die Intuition und Flexibilität erforderlich sind, mit Logik und lebensfremder Rationalität zu beantworten.

Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Sorgen wir jedoch bei all den Planungsarbeiten und alltäglichen Belangen immer wieder für eine gute Balance zwischen Geist und Körper.

Beim ernsthaften Jungfrau-Mond laufen wir zudem immer wieder Gefahr, dass durch Herrscherplanet Merkur der Verstand dominiert und wir unsere emotionalen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken. Widerstehen wir der Versuchung, uns in unser Schneckenhaus zurückzuziehen und über all dem Pflichtbewusstsein die Welt um uns herum zu vergessen.

Räumen wir mit Missverständnissen auf und bringen Klarheit in verfahrene Situationen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond in der Mondpause

Mit dem Jungfrau-Mond können wir noch einmal für alle schwierigen Situationen eine Lösung finden. Allerdings müssen wir immer wieder darauf achten, dass unser Verstand nicht über die zu lösenden Probleme hinaus die Oberhand übernimmt. Wer nur analytisch und kritisch alles hinterfragt, blockiert sich selbst für die gefühlvollen und harmonischen Momente, die die Mondkraft heute als Geschenk bereithält.

Bevor am späten Abend der Jungfrau-Mond in die Mondpause zum Waage-Mond tritt, können wir ein vorteilhaftes Trigon zu Pluto nutzen, das bei vielen von uns intensive Gefühle auslösen wird. Die große Kraft des Plutos lässt unter diesem Aspekt unser Gefühlsleben, aber auch unsere Vitalität immer wieder erneuern, was uns eine starke psychische und körperliche Widerstandskraft verleiht.

Durch das Trigon zwischen Pluto und dem Jungfrau-Mond bekommen wir mehr Gefühlsintensität und viel Sensibilität vermittelt. Beziehungen können nun eine Bereicherung erfahren, weil man von der gesamten Persönlichkeit seines Partners überzeugt ist. Lassen wir nebensächliche Floskeln weg und geben wir uns ganz der Gefühlstiefe hin.

Schicken wir den Kopfmenschen in die Pause. Öffnen wir unser Herz und lassen Gefühle zu!

Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau



Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Man muss nicht immer diplomatisch sein, sondern kann seinem Frust und Ärger auch mal freien Lauf lassen. Ein Wutausbruch befreit und kann Veränderungen bewirken. Alles, was uns länger als drei Tage beschäftigt, sollte angesprochen werden, aber nicht vergessen: Der Ton macht die Musik!

Das eigene Leben zu verbessern gelingt mit Kaizen – Statt sich unrealistisch große Ziele zu stecken oder einen radikalen Wandel herbeizuführen, kann man mit der japanischen Erfolgsformel Schritt für Schritt sein Leben verbessern. Kaizen kann perfekt auf alle Lebensbereiche angewendet werden: auf Gesundheit und Beruf ebenso, wie auf Beziehungen und die persönliche Entwicklung.

Großes erreichen durch kleine Schritte >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Zimmerpflanzen um, die nur schwach wurzeln, und düngen wir sie etwas bei Bedarf.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

