Alpenschau Mondkraft heute 22. Dezember 2021: kraftvoller Mond in Löwe

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe erweckt durch Energieplanet Mars neue Kräfte. Ein Spannungsfeld von Saturn und Uranus sorgt für massive Belastungen und emotionale Blockaden. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond in Löwe – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Mut und Entschlossenheit können wir durch die Löwe-Energie bisherige Grenzen leichter überwinden und so ein erfolgreiches Ergebnis erzielen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Löwe

Durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe kehrt die Lebenskraft wieder zurück. Wer sich noch gestern durch die Wintersonnenwende in der Mondpause seiner Kraft beraubt sah, wird nun einen regelrechten Energieschub spüren und auch gesundheitlich geht es wieder bergauf. Energieplanet Mars schenkt dabei durch ein Trigon zum Mond zusätzliche Kraft, die uns bei der Bewältigung von allen anliegenden Aufgaben und Plänen eine wertvolle Unterstützung ist. Allerdings müssen wir auf Spannungsaspekte von Saturn und Uranus achten, die für Belastungen sowohl auf emotionaler als auch auf körperlicher Ebene sorgen werden und unserem Tatendrang ein jähes Ende setzen können.

Diese weniger positiven Einflüsse versuchen uns unter Druck zu setzen. Wenn wir es zulassen, dass uns die spannungsgeladene Energie aller Kraft und Stärke beraubt, kann der dynamische Mond in Löwe jedoch nicht zum Zug kommen. Unterlassen wir auch voreiliges Handeln, denn unter dem Einfluss von Saturn bekommen wir ansonsten für unseren Leichtsinn umgehend die Quittung.

Wenn wir uns jedoch von den negativen Einflüssen nicht gänzlich überrollen lassen, können wir von der ganzen Power profitieren, die uns die Mondkraft mit dem Mond in Löwe zur Verfügung stellen wird. Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir durch ein gestärktes Selbstbewusstsein alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen.

Wir müssen die positiven Einflüsse der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe nur zu nutzen wissen und zupacken, wenn sich Chancen eröffnen, die uns mit dynamischer Kraft auf einen neuen und erfolgreichen Weg des Wandels führen können. Positive Energie, Lebensfreude, Lebenskraft, Freiheit, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und neue Wege – all dies wird uns vom Mond in Löwe zum Geschenk gemacht.

Wer Rückgrat zeigt, kann alle Belastungen aus dem Weg räumen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe

Damit die kraftvollen Energien vom Mond in Löwe überhaupt zum Zug kommen können, müssen wir uns vor Uranus im Stier und Saturn im Wassermann in Acht nehmen. Vor allem Uranus wird dabei von besonderer Bedeutung sein, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond unterdrückt wird und wir in einen Zustand von Unruhe versetzt werden. Durch Saturn neigen wir dann auch noch zu Gefühlsschwankungen und Launenhaftigkeit, so dass wir warten sollten, bis sich die Stimmungslage wieder stabilisiert, ehe wir entscheidende Vorhaben in Angriff nehmen.

Obwohl wir durch den Einfluss von Uranus ausgesprochen phantasievoll sind und meist über ein besonderes Talent verfügen, steht uns bei der Mondkraft heute das Gefühl im Weg, dass wir durch die treibende Energie vom Mond in Löwe ständig etwas Außergewöhnliches erleben wollen. Stetigkeit ist jedoch bei diesem spannungsgeladenen Uranus-Einfluss nicht gerade unsere Stärke.

Tätigkeiten, bei denen immer wieder die gleichen Abläufe stattfinden, werden außerdem keine Begeisterungsstürme in uns hervorrufen. Wahrscheinlich müssen wir unser ganz persönliches „Ding“ durchziehen, dann können wir auch damit aufhören, an den bestehenden Zuständen rumzunörgeln.

Lassen wir uns von den negativen Aspekten nicht gänzlich vereinnahmen. Nutzen wir die starken Energien, die uns mit aller Kraft vorwärts treiben!

Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Kräuterfrau Konstanze von Eschbach zeigt uns, wie wir gängige Lebensmittel in Heilmittel verwandeln können. Was früher alltägliche Pflanzen waren, wird so zu unserer persönlichen Naturapotheke. Die Eigenschaften jeder einzelnen Pflanze können wir an unsere individuellen Bedürfnisse anpassen.

So erhalten wir einen persönlichen und geradezu magischen Zugang zu unserer Gesundheit und der unserer Familie.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man selber kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

90 Prozent unserer Krankheiten und Schmerzen entstehen durch emotionale Altlasten!

Öffne deine Energiepforten und befreie dich von allen Altlasten! In Resonanz mit dem Universum, wird dir alles mühelos zufließen!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Löwe-Tage im abnehmenden Mond sind für einen Rückschnitt von kränkelnden Pflanzen geeignet, denn die Säfte der Pflanzen sind jetzt am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

