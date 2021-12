Alpenschau Mondkraft heute 21. Dezember 2021: Wintersonnenwende – Sonne im Steinbock

Die Mondkraft heute läutet durch die Sonne im Steinbock den astronomischen Winterbeginn ein. Die Nacht der Wintersonnenwende führt mit starken Impulsen in einen neuen Lebenszyklus. Erkennen wir, was wirklich wichtig ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs zum Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne im Steinbock – Wintersonnenwende – astronomischer Winterbeginn – Mondpause zum Löwe-Mond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verfallen wir nicht in Hektik und Aktionismus, sondern versuchen wir uns zu entspannen. Nur so kommen wir an diesem besonderen Tag zur Ruhe.

Mondkalender und Mondkraft heute – Wintersonnenwende und Sonne im Steinbock

Die Mondkraft heute führt mit der Mondpause zum Löwe-Mond in die Nacht der Wintersonnenwende und läutet mit der Sonne im Steinbock den astronomischen Winterbeginn ein. Die Tage werden dann langsam wieder länger und das Licht kehrt zurück. Auch wir selbst haben die Möglichkeit, uns auf den Weg des Lichts zu begeben, wenn es uns gelingt, unsere Schwächen zu überwinden. Allerdings werden wir trotz der bereits spürbaren magischen Energien der Wintersonnenwende es vorerst mit schwierigen kosmischen Einflüssen zu tun bekommen. Vor allem die Steinbock-Energien von Pluto und Venus werden uns herausfordern, da sie im Quadrat zum Mond stehen.

Wenn jedoch die Sonne um 16.46 Uhr in vom feurigen Schützen in den ernsthafteren Steinbock wechselt, lösen sich die negativen Einflüsse von Pluto und Venus schnell wieder auf, ohne größeren Schaden zu verursachen, denn es kehrt eine Zeit der Ruhe ein. Statt um Idealismus geht es nun um Realismus, eigene Standortbestimmung und die objektive, sachliche Wirklichkeit. Selbstverständlich reagieren wir in der Steinbockzeit auch ehrgeizig, sollten aber alles ohne Druck ausüben, da wir ansonsten nicht zum Erfolg kommen werden.

.

.

Die Mondkraft heute führt uns mit der Wintersonnenwende endgültig in eine Zeit des Wandels und fordert uns gleichzeitig auf, Licht ins Dunkel unserer verschütteten Seelenanteile zu bringen. Damit wir uns auf den Weg des Lichts begeben können, ist es auch notwendig, uns von allem Ballast zu befreien. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können Energie raubende Beziehungen oder auch negative Gedanken sein!

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen und in der Achtsamkeit auf uns selbst können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft uns, in uns ganz und heil zu werden.

Dort wo es uns jetzt durch die Wintersonnenwende hinzieht, wo alles ganz leicht und einfach zu gelingen scheint, dort finden wir unsere Erfüllung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Steinbock

Mit der Sonne im Steinbock wird die allgemeine Stimmung zwar wieder etwas ernsthafter, aber wir strahlen viel Kraft und Stärke aus. Unsere Stunde ist nun gekommen, in der wir wichtige Menschen von unseren genialen Ideen und Visionen überzeugen können. Nutzen wir die Kraft der Steinbock-Sonne gerade heute zur Wintersonnenwende um Bilanz zu ziehen, etwaige Altlasten zu entsorgen und uns mit unseren neuen Visionen zu befassen.

Wir können bereits für das neue Jahr Pläne schmieden und neue Ziele setzen, die wir im Jupiterjahr 2022 durchaus erreichen können. Die Sonne im Steinbock beschreibt Gefühle, die uns auf auf besondere Weise überraschen und verblüffen werden. Offenheit und Ehrlichkeit sowie unser gesunder Menschenverstand ermöglichen es zudem, dass wir sowohl bei beruflichen als auch privaten Tätigkeiten zum Erfolg kommen.

Bei der Sonne im Steinbock wirkt außerdem Saturn, der Zeichenherrscher des Steinbocks, verstärkt auf uns ein. Zum einen wird dadurch unsere Konzentrationsfähigkeit gesteigert, zum anderen erkennen wir, was wirklich wichtig ist und werden dazu aufgefordert, uns dafür auch zielgerichtet einzusetzen und das Nebensächliche wegzulassen.

Lassen wir uns vom magischen Einfluss der Wintersonnenwende leiten und begeben wir uns auf die Reise in eine mystische Zeit!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die starken Energien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute zur Wintersonnenwende mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist: Verlieren wir unser Lachen nicht!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute zur Wintersonnenwende mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Es wird nicht richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorn anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

