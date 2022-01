Die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe schenkt mehr Selbstbewusstsein und Lebenskraft. Negative Mondaspekte setzen uns gewaltig unter Druck. Teilen wir unsere Kräfte gut ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond in Löwe – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Mond Quadrat Uranus – Mond Opposition Saturn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir können große Erfolge auf allen Ebenen erzielen, wenn wir selbstbewusst und mutig vorgehen – Lassen wir uns nicht ausbremsen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Löwe

Positive Energie, Lebensfreude, Lebenskraft, Freiheit, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und neue Wege – all dies könnte uns die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe zum Geschenk machen. Doch auch wenn uns Herrscherplanet Sonne unter die Arme greift, müssen wir immer wieder damit rechnen, dass uns negative Aspekte massiv unter Druck setzen können. Der Löwe-Mond versetzt uns zwar in Aufbruchstimmung, jedoch werden wir durch Uranus im Stier ausgebremst, der sich zum Mond in einem Quadrat befindet. Auch Saturn im Wassermann meint es heute nicht gut mit uns und sorgt dafür, dass wir innerlich aufgewühlt sind.

Wenn wir den negativen Einflüssen nicht entgegenwirken, kann der dynamische Löwe-Mond nicht zum Zug kommen und wir werden aller Stärke beraubt. Nur wenn es uns gelingt, die Kräfte des Feuerzeichens zu nutzen und die positiven kosmischen Energien einfach fließen lassen, können wir alle anstehenden Probleme und Hindernisse auch wieder beseitigen.

Der Löwe-Mond lädt uns nach dem intensiven Vollmond dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale auch zu leben. Wichtig dabei ist, zu verstehen, dass die Selbstverwirklichung nur aus dem Herzen und nicht aus dem Ego heraus geschehen kann. Wir müssen also den Weg des Herzens gehen, denn jeder andere Weg führt direkt in eine Sackgasse!

Nutzen wir die wirkenden Mondkräfte vor allem dazu, um uns all den Themen und Fragen zu widmen, die wir als wichtig und essenziell erleben. Wenn wir dabei auch noch sachlich, achtsam und fokussiert vorgehen, können wir am meisten erreichen, da unsere Bereitschaft neue Wege zu gehen und dabei auch etwas zu wagen immer mehr spürbar wird.

Nehmen wir alle Herausforderungen mutig an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe

Uranus im Stier und Saturn im Wassermann schwächen die dynamischen Kräfte des Löwe-Mondes immer wieder ab. Vor allem Uranus wird dabei von besonderer Bedeutung sein, da seine Erneuerungskraft durch ein Quadrat zum Mond in Löwe nicht zum Zug kommt und eher Unruhe auslösen wird. Wir neigen dabei zu ständiger Ruhelosigkeit, Reizbarkeit und Halsstarrigkeit, was zu Unfällen und unangenehmen Zwischenfällen führen kann, wenn wir uns von diesen negativen Mondenergien leiten lassen.

Saturn im Wassermann, der in Opposition zum Mond in Löwe steht, löst eine ungewöhnliche Schwere aus. Auf beinahe allen Gebieten tauchen Schwierigkeiten und Hindernisse auf, die zu depressiven Verstimmungen, Minderwertigkeitskomplexen und Lebensangst führen können, wenn wir nicht entgegenwirken. Bei diesem Aspekt kommt es außerdem zu einem Stillstand, da wir an Verbindungen festhalten, die uns nicht weiterbringen, sondern vielmehr ausbremsen.

Achten wir darauf, dass wir die herausfordernden Aspekte ohne Schaden überwinden können!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Mond in Löwe schickt aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen. Gehen wir mutig neue Wege und lassen dabei die dynamischen Mondkräfte zum Zug kommen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Löwe-Tage im abnehmenden Mond sind für einen Rückschnitt von kränkelnden Pflanzen geeignet, denn die Säfte der Pflanzen sind jetzt am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

