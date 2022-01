Alpenschau Mondkraft heute 18. Januar 2022 – Vollmond im Krebs zum Löwen – Uranus direktläufig

Bei der Mondkraft heute wird der Vollmond im Krebs vom Vollmond im Löwen abgelöst, der die emotional herausfordernden Energien auflöst. Im Stier wird Uranus direktläufig und revolutioniert unsere Sichtweise. Lassen wir uns in dieser Wandlungsphase auf neue Wege führen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 5.01 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: Vollmond im Krebs zum Vollmond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Uranus direktläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer versucht jemand anderes zu sein und einem anderen nachläuft, hat immer die falsche Perspektive. Man steht dann nur in dessen Rücken und versperrt sich die Sicht darauf, wie die Dinge wirklich sind! (Schamanische Weisheit).

Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmond und Uranus direktläufig

Die Mondkraft heute stärkt nach dem emotionalen Vollmond im Krebs, der viele von uns aufgewühlt hat, durch den Wechsel zum Vollmond im Löwen, der sich aus dem Zeichenwechsel des Mondes bereits um 5.01 Uhr ergibt, neue Energie, um kraftvoll in die Wandlungsphase eintreten zu können, die vom Vollmond im Krebs ausgelöst wurde. Da der Erneuerungsplanet Uranus im Stier seine lange Rückläufigkeit beendet, können wir die seine Direktläufigkeit jetzt nutzen, um in dieser Zeit des Wandels neue Wege zu erkennen, die uns letztendlich in eine erfolgreiche Umbruchzeit begleiten werden.

Uranus direktläufig fordert uns allerdings auch auf zu überprüfen, ob die Chancen zur Veränderung und Erneuerung, die er uns in seiner Rückläufigkeit seit August 2021 aufgezeigt hat, auch zu mehr Freiraum und auf neue Wege geführt haben, oder ob wir uns dagegen verwehrt haben. Mit Uranus direktläufig und der Stier-Energie können wir in diesem Fall jetzt noch die notwendigen Korrekturen vornehmen.

Im Stier unterstützt uns Uranus direktläufig auch dabei, neue Werte und Strukturen zu schaffen. Er fordert dazu auf, unser innere Autonomie zu stärken und auch die unangepassten Seiten mehr zu leben. Das ist auch dringend nötig, denn wir treten ja durch den Vollmond in einen tiefen Wandlungsprozess ein, der einen neuen und spektakulären Mondzyklus einläutet.

Uranus direktläufig führt uns in eine aufregende Zeit. Es finden tiefgreifende Umwälzungsprozesse statt und es bilden sich neue Machtverhältnisse. Es liegt nun ausschließlich an uns, die Verantwortung für neue Wege zu übernehmen.

Mit Uranus direktläufig lassen sich die spürbaren Wandlungsprozesse in eine gute Richtung lenken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Vollmond und Uranus direktläufig

Der Wechsel des Mondes vom sensiblen Krebs in den tatkräftigen Löwen bringt einen gewaltigen Stimmungsumbruch mit sich, denn die Vollmond-Energien ändern sich deutlich, da der Vollmond im Krebs vom Vollmond im Löwen abgelöst wird. Wir sind nun darauf aus, unser ganzes Leben umzukrempeln und können uns durch die Erneuerungskraft von Uranus direktläufig von allem lösen, was uns noch daran hindert einen wichtigen Schritt nach Vorne zu machen.

Uranus direktläufig fordert uns auch dazu auf, die bequeme Komfortzone zu verlassen und Neues zu wagen. Selbst wenn etwas gänzlich Unbekanntes auf uns zukommt, sollten wir nicht all zulange überlegen, sondern voller Mut die Gelegenheit beim Schopf packen. Der Vollmond mit seiner dynamische Löwe-Energie wird uns zudem auf einem neuen Lebensweg kraftvoll unterstützen.

Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns Dynamik und Durchsetzungskraft für alle Lebensbereiche bringen werden. Nur ganz wenige von uns, die gelernt haben, ihre Gefühle weitgehend zu beherrschen, werden sich den kosmischen Einflüssen dieses besonderen Vollmondes entziehen können.

Wir sollten dieses Kraftgeschenk dankbar aufnehmen und versuchen, die Energien der zielführend zu nutzen. Die astrologischen Prinzipien sind ja relativ einfach zu verstehen, aber die Kombinationsgabe erfordert viel Talent, Einfühlungsvermögen und Intuition. Jeder der diese Prinzipien verstanden und in sich aufgenommen hat, wird selbst sein bester Ratgeber sein.

Bewegen wir uns in dieser tiefgreifenden Wandlungsphase mutig nach vorne!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Der Winter kann uns manchmal gewaltig aufs Gemüt schlagen. Kaufen wir uns einfach einmal einen Strauß bunter Frühlingsblumen – das hebt die Stimmung.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

