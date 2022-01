Alpenschau Mondkraft heute 17. Januar 2022 – Vollmondphase zum Vollmond im Krebs

Die Mondkraft heute in der Vollmondphase zum Vollmond im Krebs wirbelt durch den Wolfsmond einiges durcheinander und führt angetrieben durch Pluto in einen Wandlungsprozess. Achten wir auf unsere Träume! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Vollmondphase zum Vollmond im Krebs.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Gefühle fahren Achterbahn. Hüten wir uns vor Trotzreaktionen und nehmen uns die Zeit für eine entspannende Meditation, denn die Vollmond-Energien versetzen Körper und Psyche in Unruhe.

Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmondphase zum Vollmond im Krebs

Der Vollmond im Krebs wirft als Wolfsmond – auch „Eismond“, „Schneemond“, „Lassmond“ und „Wintermond“ genannt – in dieser Vollmondphase seine Schatten voraus, da er am 18. Januar bereits kurz nach Mitternacht stattfindet. Achten wir deshalb verstärkt auf unsere Träume, denn diese können gerade in der Vollmondnacht ein wertvoller Wegweiser sein. Die Vollmondphase wird jedoch dazu führen, dass viele emotionale Freisetzungen durch die Atmosphäre fließen, etwas, das nicht jeder voll genießen kann, da es die Verletzlichkeit aller beeinflussen wird. Struktur und Gefühle stehen im deutlichen Widerstreit, aber auch Befindlichkeiten und Notwendigkeiten werden als gegensätzlich erlebt, so dass der Vollmond im Krebs die Polarität zum Thema macht.

Unser Hauptaugenmerk sollten wir auf Machtplanet Pluto richten, der mit dem Vollmond im Krebs einen deutlichen Wandlungs- und Transformationsprozess einläutet und einige unangenehme Wahrheiten ans Licht bringen wird. Außerdem bildet er immer noch die Konjunktion zur Sonne, was den polarisierenden Aspekt des Vollmondes noch verschärfen wird.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

In dieser Vollmondphase zum Vollmond im Krebs wird einiges durcheinandergewirbelt, da die emotionalen Energien für eine Achterbahn der Gefühle sorgen, was sich auf alle Sternzeichen auswirken wird. Wir müssen mit extremen Stimmungsschwankungen rechnen, denn die Emotionen können uns nahezu überrollen und auch verdrängte Gefühle treten plötzlich an die Oberfläche.

Wir sind allerdings dazu aufgefordert, unsere Gefühle ernst zu nehmen, sie zuzulassen und uns mehr um unser Wohlbefinden zu kümmern. Somit lassen sich auch Erfahrungen und Emotionen des letzten Jahres besser verarbeiten und können in der Vollmondnacht der Transformation übergeben werden.

Nutzen wir die Vollmondphase zum Vollmond im Krebs, um über Vergangenes nachzudenken und dadurch wichtige Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Vollmondphase zum Vollmond im Krebs

Nehmen wir uns kurz vor dem Vollmond im Krebs, der in der kommenden Nacht bereits ab 00.50 Uhr stattfindet, vor Pluto in Acht, der in Opposition zum Mond steht und für intensive innere Spannungen sorgen wird, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. In Konsequenz daraus könnten ein übertriebenes Kontrollstreben und ein Machtanspruch vor allem gegenüber nahe stehenden Menschen wirksam werden.

Diese Konstellation kann daher in der Begegnung zu einem direkten und schonungslosen Umgang mit anderen führen. Diese Verhaltensweise wirkt privat wie beruflich eher destruktiv und wird zudem Schwierigkeiten mit dem Umfeld auslösen. Hilfreich wäre, sich im familiären Rahmen und in der Partnerschaft mehr zu öffnen und über das, was man innerlich so schmerzhaft spürt auch zu sprechen.

Ein höflicher und toleranter Umgang miteinander kann viel Ärger ersparen – Druck erzeugt schließlich Gegendruck!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender mit einem monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, spannenden Artikeln, Anregungen und vielen farbigen Bildern hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe Golden Alladin mit Zirbenholzdeckel >>>.

.

*****

.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine einzigartige Bedeutung für unseren Organismus. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>

.

***** .



Extra-Tipp der Mondkraft heute

Der Neuner-Kalender ist der Kalender für die Zeitenwende. Er steht für den Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung der Zeit. Subtile Zeitkräfte wirken auf unser Befinden ein. Da wir über den Neuner-Kalender diese Zeitkräfte erkennen können, verstehen wir uns selbst besser und gelangen dadurch zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit.

Neuner-Kalender für 2022 >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Positiver zu denken, zu reden und zu sein gelingt leichter, wenn wir das Wort „Problem“ einfach mal weglassen. Ersetzen wir es durch „Herausforderung“ oder „Aufgabe“ – ohne jegliche Wertung.





Sonnenstein, Bernstein, Citrin, Smaragd und Roter Calcit sind hochschwingende Heilsteine. Der Genuss eines mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut. Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten und schenkt Erleichterung, wenn wir an einer Last (fast) zerbrechen, bringt Ruhe in kreisende Gedanken und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Wassersteine-Set „Zuversicht und Lebensfreude“ >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

This Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.