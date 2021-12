Alpenschau Mondkraft heute 16. Dezember 2021: Mond im Stier – Mondgöttin Lilith

Bei der Mondkraft heute steht der Mond im Stier in enger Verbindung zur Mondgöttin Lilith. Neptun, Pluto und Mars schenken bis zur Mondpause zum Mond in Zwillinge wertvolle Unterstützung. Nehmen wir uns vor Jupiter in Acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.44 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier zum Mond in Zwillinge – aufsteigende/absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Mondpause – Wendepunkt – Mondgöttin Lilith.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bis zum Mondwechsel wird uns nichts zu viel und wir können jede Menge erledigen, so dass wir ganz entspannt in die Mondpause gehen können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier zum Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute führt uns mit dem Mond im Stier zum Mond in Zwillinge, wobei wir die Mondpause, die um 17.10 Uhr beginnt und mit dem Mondwechsel um 21.44 Uhr endet, durch die positiven kosmischen Planetenkräfte als nicht belastend empfinden werden, da wir alle kosmischen Kräfte bündeln können. Vor allem Neptun, Pluto und Mars begleiten uns bis zur Mondpause und lassen uns wertvolle Unterstützung zukommen. In Acht nehmen müssen wir uns lediglich vor Jupiter, der genau zum Beginn der Mondpause im Quadrat zum Mond steht und für Konfliktsituationen sorgen kann. Wenn jedoch die Vernunft die Oberhand behält, können wir diesem negativen Jupiter-Einfluss gekonnt aus dem Weg gehen.

Der Stier-Mond befindet sich heute vor der Mondpause aber auch in enger Verbindung zur Mondgöttin Lilith, wobei die positive Energie von Neptun in Fische bis tief in unser Inneres hineinwirken wird. Lilith kann auch als die weibliche Kraft der Seele beschrieben werden, eine Energie, die schwer greifbar und nicht beherrschbar ist. Wenn diese schwer erfassbare weibliche Urkraft jedoch befreit wird und gelebt werden darf, dann steht uns ein unglaubliches und unverwüstliches Potential zur Verfügung.

Lilith führt in die Tiefen unserer Seele, so dass sich unsere Gefühlslage wieder beruhigt, falls diese etwas aus der Bahn geraten ist. Nutzen wir die Tiefgründigkeit, um wieder mit uns selbst ins Reine kommen zu können. Sollten wir mit Konflikten behaftet sein, erhalten wir außerdem die Möglichkeit, diese zu bereinigen.

Lilith symbolisiert aber auch die unbewusste, geheimnisvolle und düstere Kraft der Seele. Unermüdlich fordert sie die Beschäftigung mit unseren verdrängten Seiten ein und wird uns auch offenbaren, wo unsere tiefsten Seelenwunden sitzen. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, aber auch Kritik von Aussen kann auf diese Seelenwunden aufmerksam machen.

Tauchen wir mit dem Mond im Stier vor der Mondpause ein in die Energien von Lilith – Finden wir zu unserem wahren Selbst zurück!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier zum Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute schenkt uns besonders harmonische und kraftvolle Einflüsse von Mars und Pluto, so dass beim Mondwechsel vom Mond im Stier zum Mond in Zwillinge, wobei auch die Mondkräfte an einen Wendepunkt kommen, keinerlei Belastungen und Energieverluste zu spüren sein werden. Vor allem Pluto wird durch ein Trigon zum Stier-Mond dafür sorgen, dass wir gut durch die Mondpause kommen.

Bei diesem Mond-Pluto-Aspekt treffen die Gefühle und unbewussten Triebe des Mondes auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Wir besitzen dabei intensive Gefühle, die wir mit starker Willenskraft kontrollieren, denn wir wissen intuitiv, wie machtvoll Gedanken sind. Von Mars erhalten wir zudem große Willenskraft, Unternehmungslust, Wahrheitsliebe und Offenheit, so dass wir die Zeit bis zum Mondwechsel nutzen sollten, um alle Vorhaben, die uns wichtig sind, auch in Gang zu bringen.

Mit Lilith und dem Mond im Stier werden wir zudem dabei unterstützt, unsere innere weibliche Energie zum Ausdruck zu bringen. Diese will jetzt gelebt und gestaltet werden und drängt auf Durchsetzung. Wir sind durch den Stier-Einfluss von Lilith ebenfalls sehr zielstrebig und nehmen es dafür auch in Kauf, Tabus zu brechen.

In der Stille der Mondkraft heute werden tief liegende Sehnsüchte wahrnehmbar, die wir durch die gestärkte weibliche Urkraft von Lilith der Erfüllung übergeben können!

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wer nicht gerade mit unaufschiebbaren Pflichten beschäftigt ist, sollte sich ein wenig Zeit für sich reservieren. Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht wahren zu können.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier zum Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier zum Mond im Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.