Alpenschau Mondkraft heute 13. Dezember 2021: Mars in Schütze – Merkur in Steinbock

Die Mondkraft heute führt mit zwei markanten Zeichenwechsel von Mars und Merkur in die Vollmondwoche. Mars in Schütze fordert uns heraus. Merkur in Steinbock warnt vor Engstirnigkeit im Denken. Gehen wir Schritt für Schritt an alle Vorhaben heran! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars – Mars in Schütze – Merkur in Steinbock.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Widder-Tage sind nicht von Kompromissbereitschaft gekennzeichnet, trotzdem sollte man nichts übers Knie brechen. Verschwenden wir unsere Energie nicht in Trotzreaktionen und Kurzschlusshandlungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mars in Schütze

Bei der Mondkraft heute steht der Mond noch unter der Regie des dynamischen Widders, so dass wir energiegeladen in die neue Woche starten, die am Sonntag mit dem Vollmond in Zwillinge endet. Tagesbestimmend werden jedoch in erster Linie die Zeichenwechsel von Mars und Merkur sein, wobei vor allem Mars seinen Einfluss geltend macht, der bereits am Vormittag vom tiefgründigen Steinbock in den feurigen Schützen wechselt, wo er sich bis zum 24. Januar 2022 aufhalten wird. Mars in Schütze wird stark vom Ideengut des Jupiter beeinflusst, der ja der Herrscher des Schützen ist, stellt uns aber auch vor einige Herausforderungen. Der kriegerische Mars in Schütze liebt vor allem die Gegensätze: Er zerstört, aber er schafft auch die Grundlagen für neues Leben, er trennt und er treibt an. Er weist auf innere wie äußere Konflikte hin und markiert die Leidenschaftlichkeit in unserem Leben.

Mars in Schütze steht aber auch für starke religiöse und philosophische Überzeugungen – Dogmatismus und Übereifer leider inbegriffen. Geradezu fanatisch verteidigen wir unseren Glauben. Der Rückenwind von Mars in Schütze rührt zudem an wunden Punkten, die jedoch gut zu bewältigen sind. Solange wir nicht zu viel auf einmal in Angriff nehmen und unseren missionarischen Eifer rechtzeitig zügeln, kommen wir in grossen Schritten voran!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Mit Mars in Schütze wird unser Bewegungsdrang aktiviert. Allerdings bleiben wir, was dem Schütze-Zeichen zuzurechnen ist, nicht gerne bei einer Sache. Wir sind aber sehr enthusiastisch, wenn wir uns für etwas begeistern können. Die große Begeisterungsfähigkeit und unsere schwungvolle Art lässt uns mit Mars in Schütze hohe Ziele anzustreben.

Mit viel Begeisterung betreten wir zudem die Bühne des Lebens. Unsere Auftritte sind allerdings zumeist ein wenig theatralisch angehaucht, da wir von uns felsenfest überzeugt sind und auch zur Selbstüberschätzung neigen.

Wir sollten bei Mars in Schütze aufpassen, dass wir nicht zu fanatisch an die Dinge herangehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in Steinbock

Merkur wechselt am frühen Abend ebenfalls das Zeichen und kann mit dem erdigen Steinbock durchaus wichtige Impulse setzen, wenn wir nicht zu engstirnig an unsere Vorhaben herangehen und außerdem darauf achten, alle Vor- und Nachteile gründlich abzuwägen, bevor wir weitreichende Pläne in Angriff nehmen. Merkur in Steinbock macht uns aber auch realistisch und zeigt uns, was nun zu tun ist, um eine Verbesserung unserer Lebensumstände zu erreichen. Wer jetzt das neue Jahr planen will, der kann mithilfe des Steinbock-Merkurs analysieren, wie das letzte abgelaufen ist und daraus neue Ziele ableiten.

Beim Steinbock gilt es immer, Vertrauen zu entwickeln und das innere Licht zu suchen. Merkur in Steinbock sollte deshalb auch auf spirituelle Gedanken gelenkt werden. Positiv zu werten ist die Fähigkeit des Steinbock-Merkur, folgerichtig denken zu können. Wir sind zudem präzise in Wort, Schrift und Sprache und häufig gesegnet mir der Fähigkeit guter Rhetorik. Jedoch besteht die Neigung dazu, alles was nicht materiell und statusmäßig wichtig ist, zu vernachlässigen und gering zu schätzen. Auch müssen wir uns davor hüten, Entscheidungen knallhart zu treffen und auf Biegen und Brechen alle Pläne durchsetzen zu wollen – Denn dann würde vieles schief gehen!

Erst sortieren und prüfen, dann erkennen, was wir wirklich umsetzen können – das ist die Stärke von Merkur in Steinbock. Bei der Gelegenheit können wir dann auch noch unsere Steuerunterlagen sortieren und unsere Bücher und abgelaufenen Essensvorräte aussortieren.

Mit Merkur sollten wir mit Gründlichkeit und Optimismus ans Werk gehen, denn dann können wir alle unsere Ziele erreichen und Pläne erfolgreich umsetzen!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

Kyphi beflügelt unsere Sinne und versetzt uns in eine andere Welt. Schleier öffnen sich und wir werden empfänglich für die intuitive Schau. Kyphi ist besonders als Abendräucherung oder zur Meditation geeignet.

Das Räucherwerk der Pharaonen – Kyphi-Kugeln >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Zistrose (Cistus incanus) ist eine in Vergessenheit geratene, urheimische aromatische Pflanze. Für das Cistus-Teekraut werden ausschließlich (botanisch einheitliche) Pflanzen der graubehaarten Zistrose verwendet, die traditionell als Haustee getrunken werden.

Cistustee stärkt dank enthaltener Antioxidantien unser Immunsystem. Er schützt unsere Zellen zudem vor vorzeitiger Alterung und beugt Krankheiten vor. Außerdem wirkt der Tee antibakteriell und hat einen ganzheitlich positiven Effekt auf unsere Gesundheit.

BIO Cistus-Tee in Premiumqualität >>>.

.

*****

.

Der Rauhnacht-Kalender schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender hier bestellen >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In dieser herausfordernden Zeit müssen wir immer wieder mit Stress-Situationen und Gefühlsschwankungen rechnen. Wenn uns alles zu viel wird – Einfach mal für zwei Minuten die Augen schließen und tief durchatmen.

.

Die Elise-Energie ist reine Lebensenergie. Sie eignet sich bei allgemeinen Erschöpfungszuständen, kann aber auch nach schweren Krankheiten und gegen Depressionen und Ängste eingesetzt werden.

Heilen mit der Elise-Energie >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Insgesamt sollte man beim Widder-Mond auf Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.