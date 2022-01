Alpenschau Mondkraft heute 11. Januar 2022 – kritischer Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier sorgt durch negative Planeteneinflüsse für einen unruhigen und emotional belastenden Tag. Die kritische Verbindung von Neptun und Mars verlangt besondere Aufmerksamkeit. Nehmen wir uns vor Fehltritten in Acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Mars Quadrat Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bemühen wir uns, nicht zu engstirnig zu erscheinen und zeigen wir uns tolerant. Beharrlichkeit ist heute die Devise!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Ausgeglichenheit und Beständigkeit haben beim Stier-Mond einen besonderen Stellenwert. Wir können unsere innere Balance jedoch nur dann erhalten, wenn wir den negativen Einflüssen nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Besonders Neptun und Mars können vieles aus dem Gleichgewicht bringen, aber auch Karmaplanet Saturn ist uns durch ein Quadrat zum Mond im Stier nicht wohlgesinnt und stellt uns vor emotionale Herausforderungen. Da sich Merkur ebenfalls in einer Quadratstellung zum Stier-Mond befindet und noch dazu kurz vor seiner ersten Rückläufigkeit in diesem Jahr steht, machen sich Ruhelosigkeit, Nervosität und Inkonsequenz breit, wobei wir es mit der Wahrheit auch nicht so genau nehmen.

Von den unruhigen Energien wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt. Wir sind innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Gratwanderung. Unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen ebenfalls nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt.

Die Mondkraft heute sorgt jedoch vor allem durch ein Quadrat zwischen Neptun in Fische und Mars in Schütze für massive Störungen. Es erwartet uns ein kritischer Tag, denn durch diese Konstellation ist unser Aggressionspegel besonders hoch, so dass schon ein verkehrtes Wort von anderen genügt um einen unschönen Konflikt auszulösen.

Da bei diesem Mars-Neptun-Quadrat besonders der konfliktbeladene Mars-Aspekt seinen zerstörerischen Einfluss zeigen will, sollten wir heute nach Ventilen suchen, um überschießende Kräfte angemessen abzubauen. Dabei können gerade Sport und Bewegung, als natürliche Ausdrucksformen von Mars, viel helfen.

Um den verwirrenden Einflüssen zu entgehen, können nur klare Strukturen und Zieldefinitionen helfen, die uns Halt geben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Dieses Mars-Neptun-Quadrat mit seinen kritischen, spannungsgeladenen Aspekten führt zu Fehlverhalten und Fehltritten. Zudem sind wir auch gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt, so dass es bei der Mondkraft heute besonders wichtig ist, die erdende Energie des Stier-Mondes zu nutzen. Neptun wirkt in diesem Spannungsaspekt schwächend auf die Energien des Mars, deshalb wird es uns mit dieser Konstellation schwer fallen, zu erkennen, was wir wirklich wollen. Wir reagieren oft zurückhaltender als sonst und können uns nur schwer durchsetzen.

Nehmen wir uns beim Mars-Neptun-Quadrat besonders vor Täuschung und Enttäuschung in Acht. Achten wir auch auf die Worte anderer, denn selbst wenn es um Komplimente geht, sind diese nicht immer ehrlich gemeint. Vor allem Neptun warnt uns, bei allem was wir tun genau hinzuschauen und ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen, denn in vielen Lebensbereichen unterliegen wir der Illusion.

Die neptunischen Kräfte wollen feste Strukturen lösen, was zu Orientierungslosigkeit führen kann. Allerdings hilft Neptun in Fische auch bei der Auflösung von allem Alten, so dass wir dieses Mars-Neptun-Quadrat durchaus positiv nutzen können, um die Verwirklichung unserer Träume anzustossen. Wichtig ist dabei lediglich, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Wir sollten besser einmal zuviel überlegen, als vorschnell zu handeln und Porzellan zu zerschlagen, das später kaum mehr zu kitten sein wird!

Die Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

