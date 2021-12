Alpenschau Mondkraft heute 10. Dezember 2021: Mond in Fische

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische sorgt durch Herrscherplanet Neptun für wichtige Auflösungsprozesse. Erneuerer Uranus schenkt inspirierende Energien und hat so manche Überraschung im Gepäck. Nutzen wir die wertvollen Impulse! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische- aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun – Mond Sextil Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Engagieren wir uns für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Achten wir jedoch darauf, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht aus den Augen verlieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische

Die Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische ist noch einmal ganz auf Reinigung und Heilung ausgerichtet. Um empfangsbereit für die positiven und heilenden Energien zu sein, müssen wir uns jedoch von alten Vorstellungen lösen und bereit sein für das was ist. Zeichenherrscher Neptun in Fische verstärkt die Energien des Fische-Mondes, da wir einen guten Zugang zum Unterbewusstsein haben und durch Innenschau erkennen können, wie wir unser Seelenleben wieder in ein harmonisches Gleichgewicht bringen könnten. Außerdem verleiht uns Neptun hellsichtige Fähigkeiten, die häufig durch intensive Träume zum Vorschein kommen. Wir sind deshalb sehr sensitiv, phantasievoll und verträumt sind.

Es entsteht bei der Mondkraft heute durch den Mond in den Fischen zudem eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen. Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen.

Positive kosmische Einflüsse sorgen dafür, dass Gefühl und Denken wieder in harmonischem Einklang sind, und so finden wir meist die richtigen, feinfühligen Worte. Dadurch fällt uns die zwischenmenschliche Kommunikation wieder leichter und viele Missverständnisse können aus dem Weg geräumt werden.

Hören wir bei allem was wir heute vorhaben auch auf unsere innere Stimme und folgen wir unserer Intuition, die von Zeichenherrscher Neptun gestärkt wird, um die fehlende Motivation auszugleichen, die dem sensiblen Mond in den Fischen eigen ist.

Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis finden über die Erfahrung des Unendlichen statt!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

Zeichenherrscher Neptun unterstützt uns bei der Auflösung von allem Alten, was uns bis jetzt daran gehindert hat, Verbesserungen in unserem Leben durchzuführen. Diese Auflösungsprozesse sind wichtig, damit wir uns auf die Suche nach der großen Wahrheit hinter dem Weltlichen begeben können. Wertvolle Impulse erhalten wir zur Unterstützung zudem durch ein Sextil zwischen dem Mond in den Fischen und Uranus im Stier, welches dafür sorgen wird, dass wir einige zündende Ideen haben, denn Uranus fördert unseren Einfallsreichtum.

Selbst in Situationen, für die wir bisher keinen Ausweg gefunden haben, kann sich nun überraschend eine Lösung anbieten. Heute gelingt es uns somit besser als sonst, anstehende Probleme zu bewältigen und dann aus unserer Erinnerung zu streichen, um uns dann ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen. Vergessen wir dabei aber nicht die Gegenwart, denn nur da ist der Schlüssel für zukünftige Entwicklungen und Erfolge verborgen.

Da wir während dieser Konstellation eine Vielzahl von spontanen Impulsen erhalten, die uns zu erfolgreichen Handlungen führen können, sollten wir uns alle Gedanken, die uns heute immer wieder einfach so zufliegen werden eventuell notieren, damit wir die aussergewöhnlichen Ideen nicht wieder vergessen.

Weichen wir Schwierigkeiten und Problemen nicht mehr aus, sondern stellen wir uns ihnen und bezwingen sie mit Bedacht, aber dennoch konsequent!

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Migräne, Herzrhythmusstörungen, Darmprobleme, Schwindel, Tinnitus, Leistenschmerzen oder Schlaflosigkeit – Zahnerkrankungen können der Auslöser verschiedenster Krankheiten und Beschwerden sein.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal fühlen wir uns einsam, ungeliebt oder sogar ausgegrenzt. Ein Gebet oder eine Meditation lassen uns spüren, dass wir nicht allein sind, dass wir geliebt und geschützt werden von einer höheren Macht. Nehmen wir uns also Zeit dafür!

Machen wir uns durch heilsamen Melodien, die die Energie des Mondes ungefiltert in unsere Herzen transportieren, die Heilkraft des Mondes zunutze.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir unsere Pflanzen.

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen und schneiden sollten wir möglichst beim Mond in Fische verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

