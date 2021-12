Alpenschau Mondkraft heute 1. Dezember 2021: Mondpause – Neptun direktläufig

Die Mondkraft heute sorgt in der Mondpause zum Mond in Skorpion durch Machtplanet Pluto für aufgewühlte Emotionen. Neptun wird direktläufig und kann den Start in den Dezember etwas vernebeln – Öffnen wir uns für unsere Träume und Visionen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.57 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto – Mondpause – Neptun direktläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir haben einen besonderen Sinn für menschliche Abgründe und alles, was gerne verdrängt oder verborgen wird – Suchen wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Skorpion

Wir starten mit einer herausfordernden Mondpause in den Monat Dezember, die bereits um 5.21 Uhr beginnt, so dass viele das Gefühl haben werden, mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein. Die harmonische und ausgeglichene Stimmung, die der Mond in Waage gestern noch in uns ausgelöst hat, erhält durch disharmonische Schwingungen einen Dämpfer. Wir müssen deshalb immer wieder mit Hindernissen rechnen , die es zu überwinden gilt. Die Mondpause zum Mond in Skorpion wird uns körperlich und emotional sehr beeinflussen, wobei die aufwühlenden Mondenergien immer wieder für Stimmungsschwankungen sorgen.

Alle Tätigkeiten gehen uns bis zum Mondwechsel um 12.57 Uhr nur schwer von der Hand, alles erscheint zu mühselig und auf nichts haben wir Lust. Dies kann sich auch in einer scheinbar grundlos schlechten Laune äussern und wir fühlen uns mitunter sogar ein wenig gereizt. Es könnte deshalb durchaus sein, dass wir Menschen vor den Kopf stoßen, die immer zu uns stehen, wenn wir unsere schlechte Laune an ihnen auslassen.

Während der ganzen Mondpause zum Mond in Skorpion wird uns außerdem Machtplanet Pluto mit seinen negativen Energien begleiten, da er im Quadrat zum Mond steht. Wir sind bei diesem Pluto-Einfluss durch einen eigenwilligen Geist und impulsiven Emotionen belastet. Wir wollen uns während dieser Konstellation nicht mit Banalitäten beschäftigen. Werden wir jedoch dazu gezwungen oder funktioniert etwas nicht so schnell, wie wir es uns vorgestellt haben, reagieren wir schnell genervt.

Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag, so dass die Mondpause zum Mond in Skorpion besonders emotional aufwühlend sein kann. Es wird uns auch die Vergangenheit einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen nun wieder ins Bewusstsein.

Gehen wir flexibel und offen durch diese Mondpause zum Mond in Skorpion, damit wir durch emotionale Ausbrüche nicht aus dem Konzept gebracht werden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Neptun direktläufig

Seit dem 25. Juni war Neptun rückläufig und wird heute um 11.31 Uhr wieder direktläufig. Neptun steht für Phantasien, Träume, Illusionen und baut diese verstärkt auf, wenn er seine Rückläufigkeit beendet. In der rückläufigen Phase hat er uns idealerweise unterstützt, um uns von alten Dingen, Träumen und Illusionen loszulösen. Mit seiner Direktläufigkeit sollen wir uns nun erinnern, dass wir zu jedem Zeitpunkt das Beste und das Leben unserer Träume verdienen und uns nicht mit weniger zufriedengeben sollen.

Wir erleben diese Zeit der Direktläufigkeit aber auch oft als sehr frustrierend, wenn es um das Artikulieren von Gefühlen geht. Dennoch kann ein echter Durchbruch stattfinden, den wir aber erst später erkennen werden. Innere Grenzen werden durch Neptun in Fische direktläufig im Unterbewusstsein aufgelöst, damit wir weicher und realistischer werden, neue Perspektiven erfahren können und um mehr zu unserem wahren Selbst zu finden.

Neptun in den Fischen direktläufig bringt aber auch negative Einflüsse mit sich, denn er vernebelt alles, versucht etwas zu verschleiern und ist nicht richtig greifbar, so dass es uns daher an Klarheit mangelt. Natürlich können wir die Zeitqualität trotzdem sinnvoll nutzen und anstehende Veränderungen selbst in die Hand nehmen, um Platz für Neues zu schaffen.

Die Mondkraft heute lässt durch Neptun direktläufig alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt – einige Erkenntnisse können dabei durchaus bereichernd sein!

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion



Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Unser Alltag ist oft geprägt von Stress und Belastungen, die wir nicht steuern können und auf Dauer Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Innere Ruhe, eine gewisse Ausgeglichenheit und Gelassenheit helfen dabei, damit die Belastungen nicht Überhand nehmen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – In der Zeit des zunehmenden Mondes beginnt alles zu wachsen und sich aufzubauen. Dadurch lassen sich auch die Selbstheilungskräfte stärken: Alles, was zugeführt wird wirkt nun doppelt so gut.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

