Allerheiligen: Mondkraft heute 1. November 2023 – Zwillinge-Mond in der Mondpause

Die Allerheiligen-Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond in der Mondpause sorgt durch einen quergestellten Neptun für Belastungen. Eine schlecht gelaunte Venus belastet das Liebesleben. Gehen wir mit Vorsicht durch diesen eher chaotischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 22.30 im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen zum Mond im Krebs – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Mond Quadrat Venus – Mond Quadrat Neptun – Mondpause – Allerheiligen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Schlaue löst Probleme – Der Weise vermeidet sie!

Mondkalender und Allerheiligen-Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen – Mondpause

Bevor der Zwillinge-Mond in die Mondpause geht, sorgt eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond in den Zwillingen durch beeinflussbare Emotionen für Belastungen im Liebesleben. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.

In einer bestehenden Beziehung lassen wir dem Partner zu viel Liebe und Vertrauen zukommen, sodass dieser unsere Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit auch missbrauchen kann. Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

So manchem werden die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat oder auch enttäuscht wurde, weil man gehofft hat, der Partner würde sich doch noch ändern – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!

Irgendwie scheinen wir heute wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellische Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundungen zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

Kosmische Energie der Allerheiligen-Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond in der Mondpause

Die Mondpause zum Mond im Krebs, die um 13.38 Uhr beginnt, bringt durch Neptun zusätzliche Belastungen mit sich, da dieser ebenfalls im Quadrat zum Mond in den Zwillingen steht. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Neptun kann zudem täuschend oder verunsichernd wirken. Er weckt die Sehnsucht nach einer idealen Welt, die leicht in eine unrealistische Traumwelt führen kann. Die Gefahr dabei ist, dass wir dazu neigen könnten, uns eine eigene heile Welt zu schaffen.

Kümmern wir uns trotz der Mondpause um unser Weiterkommen!

