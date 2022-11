Die menschlichen Schwingungen haben Auswirkungen – Wir sind alle Energie!

Je höher unsere Schwingungsenergie ist, desto leichter fühlen wir uns.

Negativität jeglicher Art senkt unser Schwingungsniveau und positive Gedanken erhöhen unsere Schwingungen.

Jeder von uns schwingt auf einer ganz persönlichen und individuellen Frequenz-Ebene.

Heilende Energien in 432 Hertz unterstützen dabei, die Schwingung zu erhöhen. Diese Musik-Energie wirkt äußerst harmonisch auf den Körper, unterstützt die Synchronisation der Gehirnhälften und fördert den gesunden Zellstoffwechsel. Sie hat ferner eine fühlbar entspannende, heilsame Wirkung auf den Menschen und öffnet das Herz – Hier weiter.

Je niedriger wir schwingen, umso mehr können uns negative Gedanken (unsere eigenen und die von anderen), Situationen, Stress und andere Faktoren aus unserer Mitte bringen.

Je höher wir schwingen, umso einfacher fällt es uns, ein positives Mindset aufrechtzuerhalten, im Flow zu sein und unserem Herzensweg zu folgen. Permanent hoch zu schwingen ist nicht möglich.

Das Wichtigste ist, dass wir den Tanz zwischen den hohen und niedrigen Frequenzen tanzen können und daran persönlich wachsen.

Erhöhe deine Schwingung, dann ändert sich dein Leben! Wie es wirkungsvoll gelingt, die Realität im Voraus so zu programmieren, dass sich Wünsche erfüllen und sogar Wunder möglich werden… erfährst du hier >>>.

10 Anzeichen dafür, dass sich deine Schwingung erhöht

Wir wissen, dass sich in den vergangenen 3 Jahren viele Menschen, die sich dafür geöffnet haben, in einer Phase der Schwingungserhöhung befinden.

Das ist ein wichtiger und erforderlicher Schritt für uns alle. Jeder Mensch, der sich den Frequenzen von Liebe, Mitgefühl und Offenheit öffnet, erleichtert die Schwingungserhöhung für alle anderen.

Was sind aber ganz konkrete Anzeichen dafür, dass du in einer Schwingungserhöhung bist?

1. Dein Hunger-Gefühl verändert sich.

Entweder reduziert es sich oder es ist phasenweise sehr stark vorhanden.

Gleichzeitig spürst du aber, dass du tierische Produkte immer weniger zu dir nehmen möchtest und dass dein Körper darauf reagiert. Gleichzeitig spürst du, dass dein Essverhalten sehr stark mit deinen Emotionen gekoppelt ist.

2. Du lebst in emotionalen Extremen.

Das heißt, es gibt Phasen, in denen du dich extrem gut und im FLOW fühlst.

Und dann gibt es Phasen, wo du (sogar zum Teil grundlos) einfach leer und kaputt bist. Schwingungserhöhung läuft immer in Auf und Abs ab und ist nie eine gerade Konstante.

3. Menschen reagieren komisch auf dich.

Es kann sein, dass dir aufgefallen ist, dass Menschen komisch auf dich reagieren.

Entweder ziehen sie sich von dir stark zurück oder sie fühlen sich von dir extrem angezogen. Je nach dem, wo sich die Menschen in ihrer Entwicklung befinden, kannst du auf sie positiv oder negativ wirken. Ganz selten hat das wirklich etwas mit dir zu tun.

4. Deine Haut reagiert sehr stark.

Wir leben in einer Zeit der globalen Transformation und es passieren auf energetischer Ebene sehr viele Dinge.

Darauf reagiert vor allem die Haut sehr stark. Das kann sich auf gewisse Körperteile fokussieren. Die Haut ist unser wichtigstes Organ, wenn es um Entgiftung geht. Das passiert mit jedem globalen Entwicklungsschub.

5. Menschenansammlungen lösen in dir Stress aus.

Durch die Schwingungserhöhung werden wir für alle Energien um uns herum immer offener und empfindsamer.

Das kann so weit gehen, dass du es kaum unter vielen Menschen aushältst, denn jeder ist Energie und diese wird für dich in geballter Ladung spürbar.

6. Du entdeckst eine Verbindung zur Natur- und Tierwelt.

Die Schwingung von Tieren und der Natur erinnert uns sehr stark an unser spirituelles Zuhause.

Das kann der Grund dafür sein, warum es dich dorthin bzw. zu Ihnen zieht. Sie schwingen auf der Frequenz von Liebe und das fühlt sich gut und stimmig an.

7. Erhöhte Empfindsamkeit gegenüber Geräuschen und Gerüchen.

Gerüche und Geräusche sind nichts anderes als Frequenzen und durch die Schwingungserhöhung öffnen wir uns auch gleichzeitig noch mehr diesen Energien.

Es kann sogar sein, dass du Geräusche und Gerüche wahrnimmst, die eigentlich nicht vorhanden sind. Das bedeutet, dass du die Energie liest.

8. Du reagierst extrem auf Berührungen.

Sowohl im Positiven als auch im Negativen.

Du spürst beispielsweise bei Umarmungen die Intention der Menschen. Und falls diese nicht von Herzen kommt, kann diese Form von Kontakt in dir Stress auslösen. Gleichzeitig wirst du aber auch immer offener und sensibler, was liebevolle Berührungen anbelangt.

9. Die Zeit richtet sich nach dir.

Durch die Schwingungserhöhung eröffnet sich uns die Möglichkeit, auf die lineare Zeit einzuwirken und sie zu stretchen oder zu kürzen.

Vielleicht konntest du Momente beobachten, wo du wie in einem Zeitloch warst oder wo die Zeit einfach nicht verstreichen wollte. Die lineare Zeit verliert immer mehr und mehr an Bedeutung für dich.

10. Du begegnest Synchronizitäten.

Das heißt, dass es zu häufigen “glücklichen” Zufällen kommt und sich die Dinge für dich ganz eigenständig fügen ohne dein Zutun.

Das kann phasenweise so laufen und wechselt sich auch mit Phasen ab, wo es vielleicht nicht so sehr fließt. Vertraue auf den Prozess und du wirst immer mehr und mehr merken, dass das Universum mit dir kooperiert.

Umso höher eure Schwingung ist, umso mehr erlaubt ihr einen grösseren Fluss eurer Lebenskraft, durch euren Geist und Körper.

Wenn ihr die Schwingung haltet und bedingungslose Liebe aussendet, dann erhöht ihr euer Bewusstsein auch von denen, die in euer Energiefeld kommen.

Wie ihr eure Schwingung erhöhen könnt!



Quelle: Baghira von Esoterik-Plus – Die Alpenschau bedankt sich!

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

