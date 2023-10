Sehnst du dich nach Liebe und Frieden, nach der verheißenen „goldenen Zeit“?

Trägst auch du, wie so viele andere, tiefe Wünsche in dir? Wünschst du dir, dass es endlich mehr Liebe und Frieden gibt?

Hältst du dich an jene, die dir eine goldene Zeit versprechen, in der all die momentanen Herausforderungen endlich abgeklungen sind?

Wie du der Erfüllung deiner Wünsche ganz nahe kommst und diese selbst verhinderst, erfährst du in folgendem Beitrag.

.

Sehnst du dich nach Liebe und Frieden?

Dein Wünschen ist vollkommen natürlich. Dies ist zweifellos die Erinnerung an etwas, das verloren ging.

Deine Seele sehnt sich nach einer weit entfernt anmutenden Erinnerung. Dorthin zieht es dich zurück. Deine Seele ist ein solch unabtrennbarer Teil von dir, dass sie dir immer wieder Hinweise schicken muss an das, was dir verloren ging.

Dennoch liegt hinter allem Wünschen und Sehnen ein fataler Irrtum verborgen, eine Fehlinterpretation. Dies ist so grundlegend, dass du deswegen erst recht von Unglück und Drama regelrecht verschluckt werden kannst.

Viele Menschen kennen die Erfahrung: Sie wollen so sehr, dass endlich alles anders wird, aber eigentlich wird alles um sie herum eher schlimmer – so scheint es. Die Dinge spitzen sich zu, andere greifen sie an und sie selbst werden immer müder. das Durchhalten erscheint immer schwieriger.

Erkennst du deine Fehlinterpretation, deinen Irrtum nicht, so hältst du unwissentlich an ihm fest.

So kann sich dieser äußere Frieden, deine Erlösung, nach welcher du dich so sehr sehnst, gar nicht entwickeln.

Dabei ist es letztlich sogar egal, wie viel Transformationsarbeit du leistest, um dieses erwünschte Ziel endlich zu erreichen.

Daher ist es so enorm wichtig, diesen Irrtum zu erkennen und zu entlarven. Es ist wichtig zu begreifen, woher er kommt, damit du dich von ihm und diesem Korsett, welches er um dich herum schnürt, erlösen kannst.

Spüre nun in die folgenden Fragen hinein:

Was machst du, wenn du dir etwas anders wünschst, als es jetzt ist?

Was erhoffst du dir – eine funktionierende Beziehung, einen Partner an deiner Seite?

Sollen manche Menschen endlich verschwinden, weil sie dir das Leben zur Hölle machen?

Strengst du dich an, willst deine Fesseln endlich sprengen?

Oder ärgerst du dich, dass (noch immer) Unerfreuliches da ist?

Was passiert, wenn du dich fortwährend anstrengst und einsetzt dafür, dass endlich einmal etwas anders wird – dass die Menschen umdenken, aufwachen, aufhören Leid zu verbreiten?

Weißt du, was dir letztlich wirklich Leid bereitet, was dich wirklich aufreibt oder quält:

Du bist im Widerstand mit dem jetzigen Moment. Du kannst jetzt nicht in dir ankommen, weil ja zuerst dies und jenes anders werden muss.

Spüre nun den folgenden Fragen nach:

Wie fühlt es sich ganz tief in dir drin an, wenn du ständig für etwas kämpfen musst?

Wie viel hast du bereits erreicht, die mühsam erkämpft?

Wie groß erscheint der Berg, den du noch vor dir zu erklimmen siehst?

Du bist im Widerstand und dies reibt dich auf, laugt dich aus, nimmt deine Lebensenergie und Kraft.

Für viele Menschen aber ist ihr Widerstand zur Lebensrealität geworden!

Sie nehmen ihn kaum noch wahr. Oder aber sie finden ihn so essentiell notwendig, dass sie alle möglichen Sätze kennen, um ihn zu rechtfertigen.

Solch eine Überzeugung lautet zum Beispiel: Aber wenn das nicht gemacht wird, dann passiert ja nichts. Aber man muss doch kämpfen für das, was man will.

Das ist auch nicht grundsätzlich vollkommen verkehrt. Aber die Gewichtung ist aus der Balance gekippt. Das Tun und Machen, das bekämpfen und bewirken Wollen wird in vielen Fällen vollkommen überbewertet.

Wann immer dies geschieht, steckt da immer eine riesige Portion Kontrollsucht dahinter. Kontrollsucht basiert auf Angst – auf der Angst loszulassen. Sie blendet die Möglichkeit aus, dass das Leben selbst sehr wohl Dinge zu regeln vermag.

Nur regelt das Leben die Dinge auf seine eigene Weise – und oft genug auf eine Weise, die dem Ego-Verstand und der Konditionierung nicht gefallen. Dann denkt ein Mensch sich wahrscheinlich folgendes: Ja das Leben macht schon etwas, aber dann bekomme ich nicht, was ich will.

Der Irrtum besteht darin dass deine Konditionierung und dein Ego-Verstand deinen Fokus enorm beeinträchtigt. Er zeigt dir: Genau da musst du hin, und das möglichst schnell, weil sonst bist du …. (ein Versager, musst verhungern, wirst ganz alleine dastehen, mag man dich nicht etc.)

Damit hängt unglaublich viel Verborgenes zusammen. Ich möchte dich gerne einladen, diesen Dingen auf die Spur zu kommen, wenn du dir echten Frieden und eine echtes Ankommen wünschst.

Ein Mensch, der seine Muster und Konditionierungen nicht kennt (oder sie leugnet) ist immer Spielball anderer, insbesondere aber sitzt er in seiner eigenen Falle! Ein enormes Problem bei der Erlösung des Widerstandes ist, dass ein großer Teil deiner Identität sich um diesen Widerstand herum erschaffen hat.

Wie viel deines täglichen Tuns und Denkens, des dich Beschäftigens und Arbeitens, des dich Aufregens und Anstregens hat mit diesem Widerstand zu tun? Wie viel Leere würde plötzlich entstehen, wie viel Zeit plötzlich frei werden, sobald er fort wäre?

Damit müssen wir erst einmal fertig werden!

Diese entstehende Leere kann Angst machen, weil es so ungewohnt ist, sie auszuhalten.

Kampf und Widerstand werden häufig innerlich so sehr verteidigt, denn dahinter sitzt eine verborgene Angst. Diese Angst ist Gewohnheit, zur Selbstverständlichkeit geworden.

Dein Ego vermag es, dich weiter zu quälen und sagt dir, dass sobald du Gewohntes verlierst, du auch einen Teil deiner (bisherigen) Identität verlieren wirst.

Und wer bist du dann noch?

Was sollen die anderen von dir halten, wenn du plötzlich all das Übliche nicht mehr machst?

Doch an dieser Stelle sollte dir ganz klar werden, dass diese bisherige Haltung und Einstellung, dein Umgang mit diesen Dingen, schon immer gravierende, erschreckende Schattenseiten hatte. Kaum jemandem ist dies so wirklich bewusst.

Dieser Widerstand reibt dich innerlich auf, denn er entspricht nicht der Wahrheit deiner Seele! Deine Seele kennt das Annehmen, das Akzeptieren und weiß um die Fähigkeit, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Sie hat die Magie des Lebens nicht vergessen.

Dein Ego aber, das sich im Widerstand so sehr verheddert hat, will davon gar nicht ablassen. Somit stößt es die Wahrheit deiner Seele von sich. Die Menschen strengen sich sehr an. So viele von ihnen sind irgendwie ständig im Kampfmodus, weil sie für etwas kämpfen müssen, sich einsetzen müssen, dies und das tun.

Sie finden keine Ruhe, weil es immer etwas gibt, das da auftaucht. Und falls tatsächlich einmal nichts auftaucht, so mühen sie sich damit ab, die Dinge genau im gewohnten Rahmen festzuhalten.

Deine Suche nach Perfektion in der äußeren Welt ist nur ein Spiegel deiner Sehnsucht tief in deinem Innersten. Du meinst nur, den Frieden im außen zu suchen. In Wahrheit suchst du deine innere Verschmelzung mit deinem tiefen Wesenskern, mit dem, der/die du wirklich bist.

Daher müsstest du dich nicht so sehr darum bemühen, was „da draußen“ alles schief läuft. Du könntest dich um deine eigenen Projektionen und Illusionen kümmern. Du wirst dabei allerdings gezwungen sein, wirklich wahrhaft und ehrlich mit dir zu sein.

Sobald dir dies aber gelingt, wirst du schrittweise erfahren, was echter Frieden tatsächlich ist. Du wirst die Liebe wieder spüren können, die immer schon so tief in deiner Seele vorhanden ist.

In dieser Zeit häufen sich diese Probleme mehr denn je, und immer öfter kommt auch mehr, als noch zu verkraften ist. Es soll dir dienen, damit du dorthin zurückkehrst, wo dein wahrer Ursprung ist.

Doch lass dir sagen, dass du lediglich die Illusion von Gesellschaft oder Gemeinschaft verlieren wirst. Wer sich selbst innerlich verloren hat, wird immer einsam bleiben.

Würdest du die Gesellschaft der vielen Einsamen vorziehen, wo es kein wirkliches Miteinander geben kann? Wie fühlt es sich an in einer „Gemeinschaft“ zu sein, in der es nicht zugelassen werden kann, wirklich dein wahres Selbst zu sein und zu leben, wer du wirklich bist?

Die Gemeinschaft der Einsamen erträgt es nämlich nicht, wenn dein wahres Licht zum Vorschein kommt. Sie können damit nicht umgehen, haben sie sich allesamt doch dagegen entschieden (selbst wenn dies wohl kaum eine bewusst getroffene Entscheidung war).

Was wäre am Ende dann der wahre Verlust oder wäre er letztlich nicht sogar ein Gewinn?

Für diesen, so bedeutsamen Weg, hinaus aus der Illusion, kann ich dir jetzt endlich etwas anbieten, was dir wirklich helfen kann, um wieder ganz tief in dir anzukommen.

„Liebe ist Freiheit“ kann dir helfen, viele deiner bisherigen Ego-Strukturen, Identifikationen und Irrtümer zu sprengen. Danach führt es dich wieder ganz tief zu dir zurück, in deine heilige innere Verbindung!

*****

Die Alpenschau wünscht dir ein friedvolles Leben erfüllt mit Liebe!

.

*****

