Portaltag: Mondkraft heute 7. Juli 2022 – Halbmond in der Waage

Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond in der Waage für einen schwierigen Start in diesen Portaltag. Venus und Saturn können die negativen kosmischen Einflüsse wieder auflösen. Lassen wir uns nicht aus dem Takt bringen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Halbmond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Zwillinge – Mond Trigon Venus – Mond Trigon Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Da wir durch den Halbmond mit Störungen in allen Lebensbereichen rechnen müssen, ist es wichtig, die innere Ruhe zu bewahren – Achten wir mehr als sonst auf unsere Gesundheit!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Halbmond in der Waage

Wir starten mit einer schwierigen Mondphase in den Portaltag, da der Halbmond in der Waage bereits ab 4.13 Uhr seinen störenden Einfluss geltend macht. Deshalb heißt es nach dem Aufstehen erst einmal durchatmen und Ruhe bewahren, denn die Halbmond-Energien können Hektik, Impulsivität und Nervosität auslösen. Wir brauchen jetzt jedoch Standfestigkeit und Mut, um uns allen Herausforderungen stellen zu können, die uns bis zum Jahreswechsel noch erwarten werden.

Wir werden durch den Halbmond in Waage mit einigen Belastungen zu kämpfen haben, denn wir fühlen uns körperlich angeschlagen und werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen und Familienstreitigkeiten, aber auch Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond keine Seltenheit!

.

.

Der Halbmond in der Waage lässt uns deutlich merken, wie sehr Alltag und Beruf unsere Konstitution beanspruchen. Wir sind deshalb aufgefordert, uns an diesem Portaltag eine Ruheperiode zu gönnen, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Falls wir unsere Ziele in einer solchen Rückzugsphase einmal komplett aus den Augen verlieren und zu viel Passivität entwickeln, kann es allerdings auch passieren, dass wir jemanden auf den Plan rufen, dessen Widerstand uns wieder in die Gänge bringt. Ob es sich dabei um einen Menschen oder eine Situation handelt wird sich zeigen.

Versuchen wir die innere Ruhe zu bewahren!

.

.

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Waage

Um nicht gänzlich von den negativen Einflüssen überrollt zu werden, sollten wir uns die unterstützenden Energien von Liebesplanet Venus und Karmaplanet Saturn zunutze machen, die sich mit dem Halbmond in Waage zu einem Trigon verbinden und ihm viel von seiner Negativität nehmen können. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend die Möglichkeit, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend einzusetzen.

Saturn wird uns hilfreich unter die Arme greifen, denn wir verfügen durch seine trigonale Verbindung zum Halbmond in Waage über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Einen besonders positiven Einfluss übt jedoch Liebesplanet Venus aus, die als Herrscherplanet der Waage aktiv wird. In unserer Beziehung herrscht großes Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners und wir werden sehr harmonisch und verständnisvoll miteinander auskommen können. Vertrauen wir einander aus der Tiefe unserer Empfindungen heraus und nutzen wir die gestärkte Liebesenergie von Liebesplanet Venus für Versöhnungen!

Unter diesem Aspekt erscheinen wir selbst attraktiv, liebreizend und sanftmütig. Außerdem sind wir sehr empathisch sowie mitfühlend, weshalb wir auch auf andere eine wohltuende Wirkung haben. Natürlich begünstigt dieser Aspekt jede Art von Beziehungen, aber auch bei geschäftlichen Verbindungen werden kaum Probleme auftauchen, sondern im Gegenteil durchaus materielle Vorteile zu verbuchen sein.

Nutzen wir die positiven Einflüsse um kontinuierlich an unseren Zielen zu arbeiten!

.

»Jede Krise birgt auch ein unglaubliches Potenzial für Erneuerung und Wachstum!« Martin Zoller.

..

Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem





.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

