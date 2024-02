Portaltag-Mondkraft heute 6. Februar 2024 – Mondpause zum Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit einem quergestellten Neptun durch die kräfteraubende Mondpause zum Mond im Steinbock. Nach der Mondpause ändert sich die Stimmungslage und vieles lässt sich wieder klarer erkennen. Erledigen wir alles mit der nötigen Sorgfalt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 13.10 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Mond Quadrat Neptun – Mondpause – Mond am Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir auf dem eingeschlagenen Weg nicht mehr weiter kommen, müssen wir eben nach der Seite abbiegen und herausfinden, ob nicht der neue Weg schneller zum Ziel führt – Bleiben wir in Bewegung!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Von der Aufbruchstimmung, in die uns der Mond im Schützen versetzt hat, wird heute nichts mehr zu spüren sein, denn wir starten mit einer kräfteraubenden Mondpause in den Tag. Wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß.

Während der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation, deshalb sollten wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen treffen. Die Mondpause bremst alles aus und wird uns Steine in den Weg legen, die uns immer wieder ins Stolpern bringen.

Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir uns die ganze Mondpause lang nur hinsetzen und die Hände in den Schoß legen müssen. Grundsätzlich können wir sehr wohl aktiv werden, wir müssen nur genau planen, was wir zu tun haben und bei all unserem Handeln ganz besonders darauf achten, dass uns kein Fehler unterläuft.

.

.

Gleich zu Beginn der Mondpause bedrängt uns Neptun, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnissen und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Treffen wir während der Mondpause keine weitreichenden Entscheidungen!

.

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Nach der Mondpause sorgt dann der ernsthafte Mond im Steinbock für einen Stimmungswechsel. Wir sehen vieles wieder klarer und zeigen echte Verantwortung, was in diesen extremen Zeiten sehr beruhigend auf uns wirkt. Um die kosmischen Einflüsse optimal nutzen zu können, ist es jedoch nötig, sich von all dem zu befreien, was einer Neuausrichtung noch im Weg steht.

Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es noch nötig ist loszulassen. Wir sind aber auch aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen und die Vergangenheit los zulassen. Viele von uns werden allerdings noch einmal vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können.

Da der Steinbock immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen. Das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir noch der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung positive Impulse erhalten.

Beschäftigen wir uns intensiv mit unserer gegenwärtigen Lebenssituation, denn wir erkennen, was nicht mehr stimmig ist!

.

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.