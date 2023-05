Portaltag: Mondkraft heute 24. Mai 2023 – Mondpause zum Mond in Löwe

Die Mondkraft heute am Portaltag führt mit besonders harmonischen Einflüssen von Neptun in die Mondpause zum Mond in Löwe. Ein deutlicher Energiewechsel bringt neuen Schwung in den Alltag. Nehmen wir uns vor Pluto in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.36 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in Zwillinge – Mond Trigon Neptun – Mond Opposition Pluto – Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Löwe-Energie bringt unsere Führungsqualitäten und unseren inneren Helden zum Vorschein. Teilen wir unsere Kräfte dennoch gut ein!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Löwe

Neptun, der ein harmonisches Trigon zum Mond bildet, führt uns ohne Störungen durch die Mondpause (13.13 – 16.36 Uhr) zum Mond in Löwe, so dass von den Belastungen, mit denen wir üblicherweise in Mondpausen zu kämpfen haben, nicht viel zu spüren sein wird. Eine erhöhte Sensibilität verzaubert und veredelt dabei die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts die harmonische Stimmung stören wird.

Wir können uns allgemein gut in andere Menschen einfühlen, da wir einen sehr direkten Zugang zu unserem Unterbewuss­ten haben. Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon auch eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.

Möglicherweise tendieren wir jedoch dazu, uns in unsere Träumereien zurückzuziehen und könnten so ein wenig den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, denn wie bei allen harmonischen Aspekten besteht die Gefahr, zu träge zu werden und seine Möglichkeiten nicht mehr wahrzunehmen. Nutzen wir die Neptun-Energie, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!

Wir müssen uns jedoch vor Pluto im Steinbock in Acht nehmen, der unmittelbar nach der Mondpause durch eine Opposition zum Mond für Spannungen sorgen kann. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können und, wenn wir nicht aufpassen, den restlichen Tag mit Konflikten belastet. Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie auf konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können. Lassen wir uns von den negativen Pluto-Energien nicht runterziehen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Wir werden nach der Mondpause – trotz den von Pluto erzeugten Spannungen – durch den deutlich spürbaren Energiewechsel, den der Mond in Löwe auslöst, in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt. Allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufputschende Wirkung, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.

Der Mond in Löwe lädt uns dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale zu leben. In erster Linie profitieren wir aber von einem verstärkten Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, die dafür sorgen, dass unsere Selbständigkeit und Dominanz die kommenden zwei Tage in allen Belangen unter Beweis gestellt wird.

Versuchen wir, die dynamische Mondkraft zielführend zu nutzen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal ist das Leben einfach nur verzwickt, schmerzhaft oder unangenehm. Es ist jedoch nicht gesund, die negativen Gefühle runterzuschlucken. Versuchen wir lieber, mit den richtigen Worten klarzumachen, was falsch läuft, und befreien uns so von der schweren Last.

Unbewusste Sabotageprogramme, die wir meist selbst nicht erkennen können, gehören zu den Verhinderern von Glück, Erfolg, Gesundheit und einem selbst bestimmten Leben.

