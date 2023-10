PORTALTAG: Mondkraft heute 21. Oktober 2023 – kritischer Steinbock-Mond

Die Mondkraft heute am Portaltag setzt durch kritische und aufwühlende Spannungsaspekte den Steinbock-Mond unter Druck. Pluto löst in Verbindung zu Sonne und Merkur schwierige Energien aus. Überwinden wir alle Hürden, die sich vor uns aufbauen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Merkur Quadrat Pluto – Sonne Quadrat Pluto – Portaltag.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht unter Druck setzen – Bleiben wir fokussiert!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Durch die Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond am Portaltag müssen wir damit rechnen, dass uns negative Aspekte massiv unter Druck setzen. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen zur Tagesordnung gehören. Bereits vom frühen Morgen müssen wir uns vor Merkur und Pluto in Acht nehmen, die im Quadrat zueinander stehen.

Dieser Aspekt lenkt die Gedanken in die Tiefe, zur Wandlung und Transformation. Wir können wichtige Erkenntnisse im Bereich unserer Grenzen, aber auch unserer Ängste machen. Es wird uns jedoch nicht immer gelingen, andere Menschen zu verstehen und ebenso wenig, uns ihnen immer verständlich zu machen.

Pluto stärkt zwar im Spannungsaspekt zu Merkur die Fähigkeit, sich in Themen zu vertiefen und Hintergründe zu erkennen, jedoch neigen wir dazu, unsere Ansichten manchmal zu direkt und unverblümt zum Ausdruck zu bringen. Das kann Widerstände in unserem Umfeld wecken, weil andere unser Verhalten verletzend empfinden.

Pluto macht uns auch misstrauisch, weil er unsere dunklen Seiten kennt. Wer Vertrauen erhalten will, muss zuerst beweisen, dass er es auch verdient. Mit einer Pluto-Merkur-Spannung ist oft auch ein Dominanzstreben verbunden und eine gewisse Neigung, andere zu manipulieren.

Der Spannungsaspekt könnte auch ein Projektionsverhalten begünstigen, Schatten der eigenen Seele auf andere zu projizieren. Wenn wir aber lernen, im Umgang mit anderen Menschen ein wenig Zurückhaltung und Mäßigung zu üben, können die Spannungsenergien von Pluto sich in einer positiven Form wandeln.

Entwickeln wir am heutigen Portaltag ein neues Bewusstsein, um die Welt und uns selbst besser zu verstehen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Steinbock-Mond

Neben der ohnehin schwierigen Merkur-Pluto-Verbindung müssen wir uns am Nachmittag auch noch vor dem Quadrat zwischen Sonne und Pluto besonders in Acht nehmen, da bei diesem Aspekt die ungewöhnliche Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt wird und wir mit starken, manchmal auch zwanghaften Gefühlen konfrontiert werden. Wir werden dazu verleitet, etwas erzwingen zu wollen und anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann.

Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität können die Auswirkungen der Unvereinbarkeit von Sonne und Pluto bei diesem Quadrat sein. Wir ziehen außerdem Ereignisse und Menschen an, die uns schmerzhaft bewusst werden lassen, welche Verletzungen wir erlebt haben oder gerade auch erleben.

Äußere Widerstände, die vom Sonne-Pluto-Quadrat ausgelöst werden, wecken in uns in der Regel erst recht den Willen, unsere Überzeugungen durchsetzen zu wollen, so dass wir unsere Ziele auch mit Erfolg erreichen können. Doch der Preis dafür kann sehr hoch sein, denn durch Pluto neigen wir zu einer Schwarz-Weiß-Haltung, wobei uns Kompromisse sehr schwer fallen können. Druck und Gegendruck könne sich dann bis zu einem Punkt aufschaukeln, der dann eine Explosion auslöst.

Suchen wir uns ein Ventil für die explosiven Energien!

