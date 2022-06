NEUMOND: Mondkraft heute 29. Juni 2022 – Neumond im Krebs

Die Neumond Mondkraft heute schenkt mit dem Neumond im Krebs die Möglichkeit, die Seele von altem Groll zu reinigen und negative Gefühle zu transformieren. Der dynamische Mars unterstützt einen kraftvollen Neuanfang. Die Zeit für gravierende Veränderungen ist gekommen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: Neumond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir alle aufsteigenden Gefühle zu, auch wenn es unangenehm für uns ist, damit sich diese auflösen können!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Krebs

Bereits um 4.53 Uhr hat sich der Neumond im Krebs gebildet, der vor allem von viel Verständnis füreinander geprägt ist. Wir können deshalb unter dem Neumond-Einfluss zwischenmenschliche Probleme klären, so dass wir uns völlig unbelastet in die Zeit des Neubeginns begeben können. Allerdings sind wir beim Neumond im Krebs auch angreifbarer und sentimentaler als sonst. Es können zudem längst vergessene Wunden wieder aufreißen und die Seele erleidet die alten Verletzungen erneut, die besonders heftig schmerzen können.

Nutzen wir den sensiblen Einfluss des Krebs-Neumondes um zu erkennen, was uns immer noch daran hindert, uns von alten Mustern oder Bindungen zu lösen. Nehmen wir uns etwas Zeit und befassen uns mit unseren tiefsten seelischen Bedürfnissen, indem wir uns fragen, wie wir grundsätzlich mit unseren Wünschen, Ängsten und unserer Verletzbarkeit umgehen.

Alte Ordnungen werden sich unter dem Neumond im Krebs verabschieden und dazu gehört auch, dass wir uns von unguten Beziehungen, Gewohnheiten, Situationen und Aspekten unserer Persönlichkeit befreien. Wir können nicht länger an Altem festhalten, wenn wir mit uns und der Welt, in der wir leben, nicht glücklich sind.

.

.

Wir können nicht nur mit einem Neubeginn in den von uns gewünschten Bereichen rechnen, sondern gravierende Veränderungen können unser gesamtes Leben auf den Kopf stellen – im positiven Sinne. Wichtig ist nur, dass wir jeden Neustart, den der Neumond im Krebs begünstigt, erst dann vollziehen, wenn der Mond bereits die Sonne überschritten hat und wieder am zunehmen ist.

Wenn der Mond noch vor der Sonne steht, wird der Neumond astrologisch gesehen nämlich ungüns­tig bewertet, da hier dunkle, unbewusste und verdrängte seelische Kräfte im Gange sind, die zu falschen Entscheidungen führen können. Erst wenn der Neumond im Krebs die Sonne überschritten hat, kommt das „neue Licht“, das alles besser machen kann, zum Vorschein.

Alles was wir bei diesem Neumond im Krebs abschließen, kommt auch nicht mehr in unser Leben!

.

.

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Krebs

Es geht beim Neumond in Krebs auch um das Fühlen und Wahrnehmen der inneren Welten. Wir erhalten einen tiefen Einblick in unser Seelenleben und können durch diese Innenschau zu neuen Erkenntnissen gelangen. Die Neumond-Energien stellen uns aber auch vor Herausforderungen, die uns dazu drängen, unsere Komfortzonen zu verlassen und Vertrauen zu entwickeln. Es gilt auch zu erkennen, ob wir uns verbunden fühlen, ob wir unser Zuhause gefunden haben und ob wir diejenigen Menschen um uns haben, die uns Vertrauen, Geborgenheit und Liebe schenken können.

Bewerten wir heute deshalb unsere zwischenmenschlichen Beziehungen neu. Umgeben wir uns wirklich nur mit Menschen, die uns gut tun? Oder haben wir Energieräuber in unserem Umfeld, von denen wir uns unbedingt trennen müssen? Der Neumond im Krebs schenkt uns einen klareren Blick auf die Dinge und ermöglicht es, gestärkt aus dieser Phase hervor zugehen.

Unterstützung erhält dieser gefühlsbetonte und auch aufwühlende Neumond im Krebs vom energischen Mars, der voller Kraft alles fördert, was der Neumond in Gang bringen will. Die Neumond Mondkraft ist immer ein perfekter Zeitpunkt für einen Neuanfang, jedoch kann dieser Neumond im Krebs in Verbindung mit Mars zu einem entscheidenden Wendepunkt in unserem Leben führen.

Mit Energieplanet Mars können wir unsere schöpferischen Kräfte leichter aktivieren, aber auch den Wünschen, die wir durch den Neumond im Krebs zur Erfüllung bringen wollen, einen zusätzlichen Energieschub geben. Allerdings kann der dynamische Mars auch zu einer Überforderung führen, wenn wir versuchen, diese starke Energie zu nutzen, um auf Biegen und Brechen die gewünschten Veränderungen sofort übers Knie zu brechen – Enttäuschungen werden das Ergebnis sein.

Nutzen wir die wertvolle Unterstützung, um einen Neubeginn zu wagen!

.

Auf der seelischen Ebene hilft der Dickdarm bei der seelischen Reinigung und beim Loslassen von Enttäuschungen, Trauer und seelischen Verletzungen. Nach einem erfolgreichen Loslassen bleibt endgültig das Gefühl von tiefer innerer Reinheit und Ruhe. Erst nach einer Trennung von alten Strukturen ist die Öffnung für neue Erfahrungen, Erlebnisse und Begegnungen möglich. Auf der körperlichen Ebene ist der Dickdarm für die Reinigung und Ausscheidung von nicht mehr benötigten Stoffen verantwortlich.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem





.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.

.

Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist. Den Schlüssel zu unserer Rettung tragen wir in uns, in unseren Herzen.

Erinnern wir uns an Wahrhaftigkeit, Liebe und Mut, dann kehren Hoffnung und Zuversicht zurück.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

