NEUMOND: Mondkraft heute 27. August 2022 – Neumond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute schenkt durch den Neumond in der Jungfrau kosmischen Rückenwind für die Umsetzung von Plänen und die Planung neuer Projekte. Kritische Einflüsse von Venus, Uranus und Mars versuchen die Neumond-Energien zu blockieren. Die Veränderung ruft – wagen wir groß zu denken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Neumond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Mond Quadrat Mars – Venus Quadrat Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir bei allem, was wir vorhaben, strategisch vor und lassen uns nicht ablenken. Vermeiden wir unüberlegte Handlungen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute läutet durch den Neumond in der Jungfrau, der um 10.18 Uhr exakt wird, eine neue persönlichen Phase ein. Alle Zeichen stehen wie immer auf Neuanfang und und wir sind aufgefordert, neue Ziele und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Wir befinden uns mitten in einer Zeit der Heilung und des Umbruchs.

Ein kostbares Zeitfenster öffnet sich und die kosmischen Energien können jetzt durch neues Bewusstsein und Handeln gelebt werden. Lassen wir Veränderungen zu, auch wenn es bedeutet, dass man sich von einigem trennen muss, was uns vermeintlich bis heute viel bedeutet hat.

Der Neumond in der Jungfrau unterstützt zudem alle Heilungsprozesse, wobei Heilung und Selbstheilung nicht nur auf äußere Heilverfahren beschränkt sind. Wir können uns bei diesem Neumond am besten in der Natur auf unsere innere Kraft besinnen und uns von alten Themen verabschieden, die uns schon lange klein halten und unseren Lebensfluss blockierten.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Gehen wir ganz bewusst durch diesen Neumond-Tag, dann werden uns überall Heilenergien begegnen. Heilung bedeutet auch, sich selbst wahrzunehmen und von anderen wahrgenommen zu werden als der Mensch, der wir in jedem Augenblick sind.

Wir sind durch den Neumond in der Jungfrau dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Mit Kommunikationsplanet Merkur in der Waage, der Herrscherplanet der Jungfrau, können zudem unsere Denkweise und unsere Ideen langfristig etwas Neues und Evolutionäres hervorbringen.

Wir haben durch durch den Neumond in der Jungfrau gute Chancen, eine ganz neue Basis zu schaffen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in der Jungfrau

Ganz so einfach wie sonst wird es aber mit den Erneuerungsenergien des Neumondes heute nicht so klappen, da ein Quadrat zwischen Venus und Uranus, sowie ein Quadrat von Mars zum Neumond in der Jungfrau für massive Blockaden verantwortlich sein können, wenn es uns nicht gelingt, dagegen zu lenken.

Energieplanet Mars sorgt durch seine Quadratstellung dafür, dass sich eine aggressive Stimmung ausbreiten kann, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen. Wir ziehen unser eigenes Ding durch, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

Wir bestehen dabei auf unsere Unabhängigkeit, und wenn wir diese bedroht sehen, wehren wir uns mit Händen und Füssen dagegen. Dabei kreieren wir oft Probleme, wo gar keine sind. Außerdem haben wir durch das Neumond-Mars-Quadrat Probleme mit unserer Selbstkontrolle. Sollten wir uns nicht rechtzeitig um genügend Entspannung bemühen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der Magen streikt, besonders dann, wenn wir unseren Ärger immer nur hinunterschlucken.

Uranus wird versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch die Quadratstellung zu Liebesplanet Venus vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Was unser Beziehungsleben betrifft sollten wir uns vor Venus in dieser unheilvollen Verbindung in Acht nehmen, da sie für radikale Veränderungen und sogar Trennungen sorgen kann, falls die Partnerschaft auf wackligen Beinen steht.

Auch wenn wir dazu neigen, vorschnell aus einer einengenden Beziehung auszubrechen, sollten wir bedenken, dass man für eine dauerhafte Partnerschaft immer einen kleinen Teil seiner Autonomie aufgeben muss, denn ohne Kompromisse wird es kaum gehen. Beachten wir auch, dass Quadrate immer diejenigen Bereiche symbolisieren, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei negativen Einflüssen alles noch in harmonische Bahnen lenken zu können.

Auch wenn es schwer fällt – preschen wir nicht unbedacht vorwärts!

.

Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Christinas Visionen – Heilende Gedanken und viele mehr!

Kalender für 2023 >>>

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

 Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>> . Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane . . Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>> . *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Rizinusöl kennen die meisten Menschen lediglich als Abführmittel. Doch bislang nur in Insider-Kreisen bekannt ist die Tatsache, dass mit Hilfe von Rizinusöl bereits ein ganzes Dutzend Krankheiten geheilt wurden. Rizinus-Öl ist ein einzigartiges Öl für vielseitige Anwendungen und ein wahres Schönheits-Elixier. Heilen und entgiften mit Rizinusöl >>> Kaltgepresstes Rizinus-Öl – hier >>> . *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Unser Alltag ist oft geprägt von Stress und Belastungen, die wir nicht steuern können und auf Dauer Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Innere Ruhe, eine gewisse Ausgeglichenheit und Gelassenheit helfen dabei, damit die Belastungen nicht Überhand nehmen.

.

Diese 6 abwechslungsreichen und kurzen Meditationen von Robert Betz geben Kraft, führen zu innerem Frieden und helfen, sich aus dem oft stress- und druckvollen Alltag im Beruf oder im Privaten für wenige Minuten zurückzuziehen, um sich wieder zu sammeln und in seine Mitte zu zentrieren. Komm in deine Mitte! >>> Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Will man einen dichten Rasen, sollte man ihn mähen, solange der abnehmende Mond im Zeichen des Löwen steht. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! . Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden. Löwenzahn-Extrakt >>>. . Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen. . Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

. Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren: https://t.me/alpenschau_aktuell Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren. Blume des Lebens Kupferflasche >>>. Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern. Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele! Erneuere deine Zellen >>> Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren. Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da! Christinas Visionen für eine neue Zeit >>> Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben. Der Mond ist dein Seelenführer >>> Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind. Die Hildegard-Medizin >>> Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen. Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>> Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen. Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>> Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers. Naturzeolith – hier bestellen >>> Blog via E-Mail abonnieren

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Cistus incanus stärkt dank enthaltener Antioxidantien unser Immunsystem. Er schützt unsere Zellen zudem vor vorzeitiger Alterung und beugt Krankheiten vor. Außerdem wird eine antibakterielle Wirkung erzielt und hat einen ganzheitlich positiven Effekt auf unsere Gesundheit.

Cistus incanus in Premiumqualität >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Studien zeigen, dass Gewichtsdecken die Schlafqualität verbessern. Die hervorgerufene Drucksimulation wirkt wie eine Umarmung, senkt den Cortisolspiegel und erhöht die Serotoninproduktion. Die Gewichtsdecke hilft dem Körper dabei, Ängste abzubauen, senkt den Blutdruck und die Herzfrequenz, beruhigt und sorgt für Entspannung, reduziert das Schnarchen und schenkt mehr Energie für den Tag.

Gewichtsdecke für einen gesunden Schlaf >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Bei schwierigen Gesprächen oder bevorstehenden Herausforderungen sollten wir die Farbe Grün tragen. Grün ist eine Heilfarbe, denn sie sorgt für Harmonie, beruhigt die Atmung und entspannt die Muskeln. Zudem hört man auch besser zu und lässt sich leichter auf Kompromisse ein.

.

Was ist meine Berufung? Wie kann ich das verwirklichen, was ich schon lange in mir erahne? Finde Mut und Lust, den eigenen Weg zu gehen.

Folge dem Ruf deiner Seele >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Pflanzen um, die nur schwach wurzeln, und düngen wir sie etwas bei Bedarf.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.