NEUMOND: Mondkraft heute 14. Oktober 2023 – Neumond in der Waage – Sonnenfinsternis

Die Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in Waage bringt durch den spürbaren Einfluss der Sonnenfinsternis ganz besondere Energien mit sich. Lassen wir alles hinter uns, was uns belastet! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: Neumond in der Waage – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Sonnenfinsternis.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer offen ist für die Wunder dieser Welt, wird auch ein glücklicheres Leben führen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in der Waage

Sonne und Mond verbinden sich heute am 1410.2023 um 19.56 Uhr zum Neumond in Waage und helfen mit geballter Kraft, uns von allen Abhängigkeiten zu befreien. Mit der Neumond-Mondkraft heute beginnt ein neuer Mondzyklus und die Zeitqualität verändert sich. Dabei rücken bei diesem Neumond besonders unsere Freundschaften, Beziehungen und Partnerschaften in den Fokus. Wir sind danach bestrebt, in allen Bereichen einen harmonischen Ausgleich zu bewahren, wobei diese Neumond-Energie aber auch einige Wahrheiten ans Licht bringen wird.

Schattenthemen treten zudem bei diesem Neumond deutlich hervor und es ist höchste Zeit sich ihnen zu stellen. Jetzt ist ein guter Moment um zu verstehen, was nicht mehr stimmig ist. Lassen wir alles los, was uns nicht mehr weiterbringt, denn nur dann können wir die gewünschte Freiheit finden. Verbinden wir uns mit unserer Intuition und treffen aus der Seelenkraft heraus die richtigen Entscheidungen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Je nach Lage und Situation kann es mit dem Neumond in der Waage zu Brüchen, Neuausrichtungen oder auch Durchbrüchen kommen. Bei Verhandlungen und Diskussionen, sind wir jedoch gut beraten, die Worte achtsam zu wählen und nicht auf Provokationen einzugehen. Wichtig ist, dass wir authentisch bleiben, unseren Standpunkt klar darlegen aber auch gut zuhören.

Der Neumond in der Waage erlaubt uns aber auch, uns wieder zu erinnern: Wer wir sind, worum es uns geht, woher wir unsere Sicherheit, Stabilität und Balance wirklich erhalten. Er lädt uns dazu ein, die Wahrheiten zu erkennen. Dazu müssen wir uns wieder nach innen wenden, uns mit dem Punkt in uns verbinden, der friedvoll und still ist.

Je ehrlicher wir jetzt mit uns sind, desto kraftvoller können wir uns in unser inneres Gleichgewicht ausrichten. Der Neumond in der Waage kann uns durchaus dabei unterstützen, unsere seelische Balance zu finden und durch Diplomatie zu stärken.

Es lohnt sich, spontan und offen auf alles zu reagieren und die Herausforderungen des Neumondes anzunehmen.

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in der Waage und Sonnenfinsternis

Ganz besondere Energien bringt bei diesem Neumond in der Waage eine Sonnenfinsternis mit sich, die zwar bei uns nicht sichtbar, aber dennoch intensiv spürbar ist, welche die Neumond-Kraft noch verstärken wird. Wir werden erkennen, was unsere persönliche Bestimmung im Leben ist und können uns auch wieder auf unsere Lebensaufgabe besinnen. Die Sonnenfinsternis setzt starke Impulse für die Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten.

Der Neumond in der Waage ist in Verbindung mit der Sonnenfinsternis ein hervorragender Zeitpunkt für einen kompletten Neuanfang oder zumindest für die Manifestation von Ideen. Wer den Prozess des Loslassens jedoch noch nicht ganz abschließen konnte, sollte die heutige Neumond-Nacht dafür nutzen, um auch noch die letzten Belastungen und Blockaden aufzulösen und den Weg frei zu machen, damit in diesem Zeitenwandel ein neuer Lebensabschnitt begonnen werden kann.

Alles was mit unserem Job und unserer Karriere zu tun hat, erhält jetzt einen sehr positiven Einfluss. Wer die letzten Jahre also hart gearbeitet hat, darf sich jetzt freuen, denn diese Sonnenfinsternis leitet die Ernte ein. Selbst alte Projekte und Pläne, die möglicherweise schon aufgegeben wurden, können nun wieder aufgenommen und erfolgreich umgesetzt werden.

Die Neumond-Mondkraft heute ebnet den Weg, um in einen neuen Lebensabschnitt zu starten – Gehen wir Schritt für Schritt mutig voran!

.