NEUMOND: Mondkraft heute 1. Februar 2022 – Neumond im Wassermann

Die Mondkraft heute lenkt mit dem Neumond im Wassermann die Gedanken in die Zukunft. Die kosmischen Energien schenken den Mut für einen kompletten Neuanfang. Große Veränderungen stehen an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: Neumond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Befreien wir uns von allen Ängsten und Vorbehalten, die uns bis jetzt zurückgehalten haben – Richten wir unseren Blick nur noch nach vorne und lassen die Vergangenheit ruhen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Neumond im Wassermann

Die Neumond Mondkraft heute mit dem Neumond im Wassermann führt uns in einen neuen Mondzyklus und in Zeiten voller gravierender Veränderungen. Der Geist ist bewegt und sprunghaft, denn dieser luftig-leichte Neumond duldet keine Fesseln. Neue kreative Ideen und Problemlösungen scheinen uns nur so zuzufliegen. Der Neumond im Wassermann steht aber auch in einem herausfordernden Aspekt zu Zeichenherrscher Uranus. Uranus ist wild und unberechenbar und wie ein Blitz aus heiterem Himmel schlägt er dort ein, wo verkrustete Strukturen walten, an denen wir immer noch ängstlich festhalten.



Wir müssen diese Angst vor den Veränderungen jedoch ablegen, da diese für unsere weitere Zukunft unumgänglich sind und eine wunderbare Chance für eine komplette Lebensveränderung bieten. Wir werden durch die Neumond-Mondkraft aufgefordert, groß und größer zu denken, und die ersten Schritte in eine völlig neue Auffassung von Leben zu wagen.

Die lebensbejahenden Neumond-Energien helfen uns dabei, mit Konventionen, Traditionen und alten Überzeugungen zu brechen, damit wir uns aus der veränderten Perspektive heraus neu erfinden können. Wenn wir uns noch unentschlossen fühlen, ist es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen.

Der Neumond im Wassermann ist der Wegbereiter und der Erwecker für alles Neue, was auf unserem weiteren Lebensweg zum Erfolg führen wird. Nehmen wir mutig die anstehenden Veränderungen an und stecken unsere ganze Energie in einen kompletten Neuanfang!

Verändern wir das Feld der Unentschlossenheit in eines der Gewissheit.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Neumond im Wassermann

Der Neumond im Wassermann lädt uns dazu ein, alles Alte zurückzulassen und den Sprung ins Ungewisse zu wagen. Alles ist auf einen Neuanfang ausgerichtet und wir können unsere Visionen zur Erfüllung bringen, wenn wir den Mut aufbringen, die eingefahrenen Schienen zu verlassen. Wer nun ein neues Projekt startet, wird feststellen, dass es schnell den gewünschten Erfolg bringen wird, denn jetzt kann alles gelingen, was wir noch nicht gewagt haben, in Angriff zu nehmen.

Es kommt dabei aber auch auf die richtige Einstellung an. Wagen wir den Sprung ins kalte Wasser und geben den Veränderungen Raum, denn dann sind in allen Lebensbereichen Glücksfälle möglich und die sich bietenden Chancen führen uns zu dauerhaftem Erfolg. Vieles was bisher allerdings im Vordergrund stand, verliert nun an Bedeutung oder erweist sich als untauglich.

Bevor jedoch die Neumond Mondkraft durch den Neumond im Wassermann dafür sorgen wird, dass alles perfekt ist, kommen auch die alten Themen noch einmal hoch, wir werden nostalgisch und fühlen Abschiedsschmerz, wenn wir erkennen, dass wir einige Dinge dringend loslassen müssen. Führen wir uns immer wieder vor Augen, dass dieses Loslassen notwendig ist, um unbelastet den Schritt nach Vorne zu wagen.

Der inspirierende Neumond in Wassermann kann unser ganzes Leben positiv verändern – Zeigen wir Mut für neue Wege!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt.

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung.

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad.

Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Mond-Magie der Mondkraft heute

Positiver zu denken, zu reden und zu sein gelingt leichter, wenn wir das Wort „Problem“ einfach einmal weglassen. Ersetzen wir es durch „Herausforderung“ oder „Aufgabe“ – ohne jegliche Wertung.





Sonnenstein, Bernstein, Citrin, Smaragd und Roter Calcit sind hochschwingende Heilsteine. Der Genuss eines mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut. Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten und schenkt Erleichterung, wenn wir an einer Last (fast) zerbrechen, bringt Ruhe in kreisende Gedanken und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Neumond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie bei diesem Mondstand schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Neumond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

