Mondkraft heute 9. Oktober 2023 – Mond im Löwen – Venus in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen belastet durch kritische Aspekte den Start in die neue Woche. Venus in der Jungfrau verändert die Qualität der Liebe und führt zu harmonischen Beziehungen. Legen wir unser Augenmerk auf Treue und Verlässlichkeit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in der Waage – Mond Quadrat Jupiter – Mond Quadrat Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schalten wir einen Gang zurück und gönnen unserem Körper eine Pause. Nehmen wir uns Zeit für Liegengebliebenes!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die kritischen Energien von Jupiter sorgen durch eine Quadratstellung zum Mond im Löwen für emotionale Belastungen. Die allgemeine Stimmung wird durch das Mond-Jupiter-Quadrat getrübt, wobei wir stark von unseren Gefühlen gesteuert werden und wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag legen. Übertriebene Großzügigkeit, Glaubensvorstellungen und Essgewohnheiten sind ebenfalls Auswirkungen, die diesem Aspekt zuzuschreiben sind.

Wir sind durch dieses Mond Jupiter Quadrat überaus großzügig, jedoch allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden. Wir neigen dazu, in unseren Gefühlen nur so zu schwelgen, doch auch wenn dieser Transit von herausfordernder Natur ist, müssen diese nicht unbedingt negativ sein.

Bei einem Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Wir werden dabei zum Handeln angetrieben und dazu aufgefordert, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können. Diese sind durchaus möglich, wenn wir unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten lassen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Uranus wird ebenfalls versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond im Löwen vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden.

Die Spannung zwischen Mond und Uranus weist außerdem auf ein starkes Bedürfnis nach genügend Freiraum auf Beziehungsebene hin, so dass wir im Falle einer zu engen Beziehung innere Spannungen spüren werden. Die Aufgabe dieser Konstellation liegt darin, sich das eigene ambivalente Verhältnis zu Nähe und Distanz bewusst zu machen und schließlich das rechte Maß zu finden.

Wir brauchen Standfestigkeit und Mut, um uns den heutigen Herausforderungen zu stellen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in der Jungfrau

Unser Hauptaugenmerk richtet sich heute jedoch auf Liebesplanet Venus, die vom leidenschaftlichen Löwen in die bodenständige Jungfrau wechselt, wo sie sich bis 8. November aufhalten wird. Die Venus-Energie weckt tiefe und ehrliche Gefühle in uns, die wir noch nie so erfahren haben und führt uns durch die kosmische Kraft der Liebe zu harmonischen Beziehungen. Mit der Venus in der Jungfrau zählen nun in der Liebe ganz andere Werte, denn anstatt sich nur von der Leidenschaft treiben zu lassen, legen wir unser Augenmerk auf Treue und Verlässlichkeit.

Es erwacht zudem ein starkes Mitgefühl für schwache und hilflose Menschen. Außerdem verfügen wir über eine gute Ausdrucksweise, die so mancher hitzigen Diskussion eine friedliche Wendung geben kann. Die Venus in der Jungfrau gibt sowohl unserer Liebesfähigkeit als auch dem liebevollen Tun eine verbindende Note. Vieles in unseren Beziehungen wird nun Hand und Fuß haben, denn wir kommen aus dem Traumland, dass uns in der Liebe oft die rosarote Brille aufsetzt, in die Realität zurück.

So können wir frei von romantischen Illusionen eine dauerhafte Verbindung aufbauen. Routine und gemeinsame Abläufe stärken dabei unser Wohlbefinden und die gemeinsame Arbeit an der Beziehung lässt unser Herz höher schlagen. Venus in der Jungfrau ist jedoch nicht nur im Liebesbereich tätig, sondern lenkt unseren Fokus auch auf die Themen Gesundheit und Sicherheit. Wir sind unter dem Jungfrau-Einfluss lieber auf der sicheren Seite und achten darauf, dass unser Besitz abgesichert ist.

Freuen wir uns auf eine von ehrlicher Liebe getragene Zeit!

.