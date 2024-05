Mondkraft heute 9. Mai 2024 – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in Zwillinge durch die luftig-leichten Energien vieles einfacher erscheinen. Die Einflüsse von Pluto und Mars schenken neue Kraft. Wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, sollte diese heute getroffen werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Widder – Mond Trigon Pluto – Mond Sextil Mars – Wendepunkt.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir unseren Interessen nach und zeigen uns aufgeschlossen für alles Neue!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute führt uns durch den Mond in den Zwillingen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in die Leichtigkeit des Seins. Wir können die Offenheit und Neugier, die von den Zwillinge-Energien ausgelöst werden nutzen, um bereits gewonnene Erkenntnisse nahezu spielerisch umzusetzen. Wir sind zudem aufgefordert, alles was uns begegnet mit offenen Armen zu empfangen.

Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Drang nach, neue Erfahrungen zu sammeln. Die Mondkraft heute kann uns mit dem luftig-leichten Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen.

Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die Mondenergie, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, was wir bereits viel zu lange vor uns her geschoben haben.

.

.

Unterstützende Energien erhalten wir heute von Pluto, der vom frühen Morgen an in einem harmonischen Trigon zum Mond in Zwillinge steht. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben.

Dementsprechend ergibt sich die Möglichkeit aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen. Da der Einfluss vom Neumond immer noch zu spüren ist, wird uns dies auch nicht schwer fallen.

Bei Mond-Pluto-Aspekten treffen zudem die Gefühle und unbewussten Triebe des Mondes immer auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Mit dem Trigon von Pluto zum Mond in der Waage verspüren wir intensive Gefühle, die positiv ausgeprägt sind. Außerdem sind wir fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Mit Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können wir die starke Pluto-Energie am besten kanalisieren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

Kraftvolle Unterstützung erhalten wir ab Mittag auch von Mars, der sich mit dem Mond in Zwillinge zu einem Sextil verbindet. Dieser Aspekt schenkt starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Wir strotzen nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, haben eine sehr starke Lebenskraft und gute Gesundheit, ferner eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft.

Wir sind zudem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen und haben eine offene, ehrliche Wesensart. Durch diese Power-Konstellation von Mars und dem Mond im Löwen werden wir von einen enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, erhalten aber auch die Möglichkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen.

Wagen wir uns mutig an alle Vorhaben heran, für die uns bisher der Mut gefehlt hat!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Bei gutem Wetter können wir jetzt schon die ersten Blütenpflanzen einsetzen.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen.

Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

