Mondkraft heute 8. Juli 2022 – emotionaler Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion löst unterschiedliche Emotionen aus und ruft mit Herrscherplanet Pluto heftige Reaktionen hervor. Mondgöttin Lilith im Krebs sorgt für ein Wechselbad der Gefühle. Bringen wir Ruhe in die aufgewühlte Gefühlswelt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 7.11 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Mond Quadrat Pluto – Lilith im Krebs.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Üben wir nicht zu viel Druck auf uns selbst und auf andere aus – Gelassenheit ist beim Mond im Skorpion die Devise!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Mit dem Mond im Skorpion gehen die Gedanken eher in die Tiefe. Es besteht eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden. Wir haben zwar beim Mond im Skorpion das Bedürfnis nach Intensität, suchen aber instinktiv Situationen und Begegnungen, die tiefe, brodelnde und aufwühlende Emotionen bescheren. Die Mondkraft heute schürt das Feuer der Leidenschaft und der Dramatik und kreiert heftige Gefühle, die uns oft nicht loslassen.

Es gibt im Unterbewusstsein viele unterschwellige Wirkweisen, die – solange sie nicht anerkannt werden – zu unbeherrschten, irrationalen Reaktionen führen, Ängste, Hass und Zorn hervorrufen, aber auch zerstörerische Tendenzen freisetzen. Es ist schwer die Ursachen zu erkennen, weil manche Prozesse vom Bewusstsein allein einfach nicht gesteuert werden können.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Lilith im Krebs kann die Emotionen in den Griff bekommen, denn sie führt uns in die Tiefen unserer Seele. Unsere Gefühlslage kann sich wieder beruhigen, falls diese etwas aus der Bahn geraten ist. Nutzen wir den Lilith-Einfluss, um wieder mit uns selbst ins Reine kommen zu können. Sollten wir mit Konflikten behaftet sein, erhalten wir außerdem die Möglichkeit, diese zu bereinigen.

Lilith symbolisiert aber auch die unbewusste, geheimnisvolle und düstere Kraft der Seele. Unermüdlich fordert sie die Beschäftigung mit unseren verdrängten Seiten ein und wird uns auch offenbaren, wo unsere tiefsten Seelenwunden sitzen. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, aber auch Kritik von Aussen kann auf diese Seelenwunden aufmerksam machen.

Finden wir zu unserem wahren Selbst zurück!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Die allgemeine Stimmungslage ist eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch allzu manipulatives Verhalten keine unnötigen Konflikte auslösen. Die emotionalen Stimmungsschwankungen können sehr intensiv sein und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben.

Wir sind dazu aufgefordert, besonders behutsam und sanft miteinander umzugehen, da innere und äussere Spannungen uns zu schaffen machen. Es besteht die Gefahr, dass wir auf viele Situationen zu aggressiv reagieren, um dann später festzustellen, dass uns das Gesagte leid tut. Der Mond im Skorpion macht uns unüberlegt und anmaßend, weckt unseren Oppositionsgeist und unsere Überheblichkeit.

Besonders in acht nehmen müssen wir uns jedoch vor der geballten Steinbock-Energie von Zeichenherrscher Pluto , der durch ein Quadrat zum Mond für innere Zerrissenheit und Unsicherheit sorgen wird. Die aufwühlenden Energien können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei.

Um den negativen Einflüssen zu entgehen, können nur klare Strukturen und Zieldefinitionen helfen, die uns Halt geben!

.

»Jede Krise birgt auch ein unglaubliches Potenzial für Erneuerung und Wachstum!« Martin Zoller.

Nutzen wir die Möglichkeit, uns mithilfe der Karten und unserer Intuition führen zu lassen. Hilfreiche Legemethoden zeigen uns die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit an sowie die Verhältnisse von Personen, Gegenden oder Situationen. Kreieren wir mit diesen wertvollen Tools konstruktiv unsere Realität. Öffnen wir uns für neue und einzigartige Sichtweisen.

Prophezeiungen – Orakelkarten von Martin Zoller >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem





.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Studien zeigen, dass Gewichtsdecken die Schlafqualität verbessern. Die hervorgerufene Drucksimulation wirkt wie eine Umarmung, senkt den Cortisolspiegel und erhöht die Serotoninproduktion. Die Gewichtsdecke hilft dem Körper dabei, Ängste abzubauen, senkt den Blutdruck und die Herzfrequenz, beruhigt den Körper, sorgt für Entspannung, reduziert das Schnarchen und schenkt mehr Energie für den Tag.

Gewichtsdecke für einen gesunden, tiefen Schlaf >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wenn wir mit den Mondkräften leben und uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad.

Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Mond und Kräuter >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Positiver zu denken, zu reden und zu sein gelingt leichter, wenn wir das Wort „Problem“ einfach einmal weglassen. Ersetzen wir es durch „Herausforderung“ oder „Aufgabe“ – ohne jegliche Wertung.

Sonnenstein, Bernstein, Citrin, Smaragd und Roter Calcit sind hochschwingende Heilsteine. Der Genuss eines mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut. Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten und schenkt Erleichterung, wenn wir an einer Last (fast) zerbrechen, bringt Ruhe in kreisende Gedanken und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Wassersteine-Set „Zuversicht und Lebensfreude“ >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Viele Gewürze und Heilkräuter haben eine heilende Wirkung, die sich nun besonders gut entfalten kann – hier weiter >>>.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.