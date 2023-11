Mondkraft heute 7. November 2023 – glückbringender Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond in der Jungfrau für Klarheit in vielen Lebensbereichen. Die harmonische Verbindung von Merkur und Neptun schenkt eine sensibilisierte Wahrnehmung. Jupiter bringt Wachstum und Reichtum auf allen Ebenen. Lassen wir das Glück Einzug halten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Merkur Trigon Neptun – Mond Trigon Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ein realer Erfolg in der Gegenwart ist besser als ein möglicher in der Zukunft!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond in der Jungfrau wieder Ordnung in verworrene Situationen und lässt die negativen Einflüsse der vergangenen Tage schnell vergessen sein. Der Mond in der Jungfrau lädt uns dazu ein, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen.

Sorgen wir jedoch für eine gute Balance zwischen Geist und Körper und schicken den Kopfmenschen, der nun verstärkt zum Vorschein kommt, immer wieder in die Pause. Unser klares Denken, für das Merkur als Herrscherplanet der Jungfrau verantwortlich ist, stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter an jene Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen.

Wir können den Jungfrau-Einfluss deshalb für alle geistigen Herausforderungen nutzen, denn es verlangt uns nach Wissen, wobei wir immer auf dem neuesten Stand sein wollen. Mit unserem regen Geist sollte das kein Problem sein, denn wir erkennen die Zusammenhänge und können sie auch richtig einordnen.

Bereits am frühen Morgen verbindet sich Jungfrau-Zeichenherrscher Merkur mit Neptun zu einem harmonischen Trigon, wobei wir diese Konstellation intensiv nutzen sollten, da sie nur bis Mittag anhält und Eigeninitiative verlangt. Wir besitzen durch dieses Trigon eine ausgeprägte Phantasie sowie die Fähigkeit, uns alles bildlich genau vorzustellen.

Unser Feingefühl wird intensiviert und wir spüren instinktiv, was andere Menschen wollen. Die Kommunikation mit unserem Umfeld fließt ebenfalls besser, weil wir auch von anderen auf mehr Verständnis hoffen dürfen.

Wir verfügen über einen sechsten Sinn und haben durchaus ­Vorahnungen, was die nächste Zeit an Ereignissen mit sich bringt. Allerdings kann dieser Aspekt nur dann wirken, wenn wir der leisen Stimme in uns Raum geben.

Vertrauen wir unserer Intuition!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Glücksplanet Jupiter schüttet am Nachmittag sein Füllhorn über uns aus, denn er verbindet sich mit dem Mond in der Jungfrau zu einem förderlichen Trigon. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass wir in der Lage sind, klare Entscheidungen zu fällen.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb auch für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

