Mondkraft heute 7. Mai 2024 – Mond im Stier – Neumondphase

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Neumondphase sorgt durch Herrscherplanet Venus für Harmonie und eine gestärkte Liebe. Positive kosmische Einflüsse schenken neue Kraft. Arbeiten wir bewusst auf unsere Ziele hin! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Stier – Mond Konjunktion Venus – Sonne Sextil Saturn – Neumondphase zum Neumond im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Alle Sachen haben nur den Wert, den man ihnen gibt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Neumondphase

Wir treten heute in die Neumondphase zum Neumond im Stier ein, der morgen am 8. Mai 2024 bereits ab 5.23 Uhr seinen Einfluss spüren lässt. Der Mond im Stier sorgt vor dem intensiven Neumond für körperliches Wohlbefinden und alle Maßnahmen, die wir für unsere Gesundheit anwenden, zeigen mehr Erfolg als sonst.

Wir neigen aber auch zu mehr geselligen oder gesellschaftlichen Kontakten, denn das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem eine grosse Portion Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diese Neumondphase, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

.

.

Eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Stier schenkt in dieser Neumondphase positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Neumondphase

Wertvolle Unterstützung erhalten wir in dieser Neumondphase durch die Sonne im Stier, da sie sich mit Karmaplanet Saturn zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt verleiht uns zum einen Geduld und Selbstdisziplin, zum anderen ein klares und exaktes Denken.

Alle Ziele und Pläne, die auf lange Sicht angelegt sind, haben nun Erfolg, denn Zähigkeit, Ausdauer, Geduld, Organisa­tionstalent und die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen kommen uns zugute. Durch unserer Fähigkeit, komplizierte Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, können wir auch geschäftliche Angelegenheiten effizient organisieren.

Mit Methode gehen wir an die Verwirklichung unserer Ziele. Um unsere ehrgeizigen Pläne durchzusetzen, werden wir uns allerdings viel abverlangen. Für geistige Bemühungen ist dieses Sonne Saturn Sextil ebenfalls günstig, denn es bringt selbst dann Erfolg, wenn wir diesen gar nicht mehr für möglich gehaltenen haben.

Setzen wir alle ins Auge gefassten Pläne in die Tat um!

.

.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Für ein langes und gesundes Leben ist ein fitter und vitaler Körper elementar, denn er mindert das Risiko erheblich, chronische, psychische oder Infektionskrankheiten zu bekommen. Dr. med. Ulrich Strunz zeigt anhand seiner besten Tipps für Herz, Gehirn, Darm, Rücken, Gelenke und das Immunsystem, was unser Körper braucht, um rundum gesund zu sein.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Übungstechniken aktivieren Zellräume, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Der Alterungsprozess wird aufgehalten, unsere Haare erhalten neue Spannkraft, Falten verschwinden, die Organe regenerieren sich, und wir verlieren überflüssige Pfunde – und das ganze ohne chemische und schädliche Zusatzmittel.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Magie des Lebens besteht darin, einfach nur zu sein. Wir müssen nicht immer etwas tun, denn wenn wir ständig durchs Leben hetzen, blockieren wir unsere allgegenwärtige und verfügbare Kraft, die wir für das aufheben sollten, was wirklich wichtig ist!

.

Überwinde jegliche Angstgefühle vor einer ungewissen Zukunft und verwandle die Unzufriedenheit deines Lebens einfach in Glück. Du hast es dir verdient!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen!

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden.

Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Neumondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Nutzen wir die Chancen, die sich heute zeigen werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mond Sextil Venus – Sonne Sextil Mond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Fische-Mond macht fantasievoll, aber auch etwas weltfremd. Verlieren wir die Realität nicht aus den Augen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische

Der Mond in Fische schenkt durch seine spirituelle Kraft mehr Seelenenergie und besonders mit Meditation können wir unser Seelenleben positiv beeinflussen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen.

Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen. Alles was uns bis jetzt noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische verwandeln und heilen.

Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

.

.

Die Mondkraft heute rückt durch eine positiv gestimmte Venus aber auch die Liebe wieder in den Vordergrund. Vor allem unsere Beziehungen können heute vom Mond in den Fischen profitieren, da er mit Liebesplanet Venus ein harmonisches Sextil bildet. Unserem Partner gegenüber hegen wir unter diesem Aspekt nur die besten Absichten, wobei diese Grundstimmung uns viel Wärme und Geborgenheit vermittelt, die wir gerne weitergeben.

Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir wieder Zuversicht, die für eine Weiterentwicklung der Beziehung wichtig ist, selbst dann wenn die Liebe auf wackeligen Beinen steht. Da wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen haben, wird man sich auch in die gleiche Richtung entwickeln und deshalb lange – oder sogar für immer – zusammenbleiben!

Konzentrieren wir uns ganz auf die Liebe!

Kosmische Energie Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

Am Abend erhalten wir durch die Sonne im Stier wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond in den Fischen zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Da ein Sextil eine harmonische und treibende Kraft ist, können wir ohne unser Zutun den Abend positiv ausklingen lassen.

Diese Verbindung von Sonne und Mond schenkt inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Sonne Mond Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von eventuellen Rückschlägen relativ schneller erholen können.

Wir können unsere Vergangenheit positiv verarbeiten und sehen es gar nicht ein, diese für die Gestaltung der Gegenwart wieder aufleben zu lassen. Mit unserer momentanen Situation sind wir völlig zufrieden und registrieren mit Dank, dass wir alles haben, was wir brauchen, um eine vernünftige Zukunftsperspektive für uns zu entwickeln.

Gehen wir voller Energie und Tatkraft ins Wochenende!

.

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Mineralstoff Zink hat vielfältige Schlüsselfunktionen. Er ist wichtig für unsere Haut, Haare und Nägel, denn ein Zinkmangel zeigt sich oft an brüchigen Haaren und Nägeln sowie trockener Haut. Zink unterstützt zudem den Stoffwechsel, das Immunsystem und hilft bei Diabetes mellitus und Allergien.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Zeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel.

Selbst Allergien, Migräne, Rheuma und Arthritis oder Autoimmunerkrankungen, für die es kaum Hoffnung auf Besserung gibt, werden günstig beeinflusst.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

.

Wir brauchen eine gesunde Zirbeldrüse, um ein gesundes, lebendiges und bewusstes Leben führen und uns für die Geheimnisse des Lebens öffnen zu können. Erlangen wir wahre Gesundheit und setzen unsere spirituellen Kräfte frei!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Wir sehnen uns nach Harmonie, Romantik und Zärtlichkeit.

Beruf/Karriere – Wenn es um unsere beruflichen Zukunft geht, können wir uns jetzt ganz auf unseren Instinkt verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

