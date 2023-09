Mondkraft heute 6. September 2023 – Mond in den Zwillingen am Wendepunkt

Die Mondkraft heute schenkt durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen am Wendepunkt Energien der Freude. Die überaus günstige Verbindung von Sonne und Merkur hat starke Auswirkungen. Mars zeigt völlig neue Chancen auf. Konzentrieren wir uns auf die innere Stärke! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Sonne Konjunktion Merkur – Mond Trigon Mars – Wendepunkt.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit dem Mond in den Zwillingen fällt es leicht, neue Kontakte zu knüpfen, denn wir sind aufgeschlossen für Neues, die Stimmung ist heiter und kommunikativ.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen am Wendepunkt

Mit der Mondkraft heute erwartet uns durch den luftig-leichten Zwillinge-Mond ein sanfter Tag, an dem sich eine freudige Energie manifestieren kann, denn das Tierkreiszeichen Zwillinge ist geprägt von einer spielerischen Leichtigkeit, Offenheit und Neugier, die wir nutzen können, um diesen Tag harmonisch zu gestalten. Wir können zudem die positiven Aspekt nutzen, um alle Probleme zu bewältigen, die wir in der Stier-Mondphase unbeachtet gelassen haben und dann aus unserer Erinnerung streichen, um uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen.

Durch den Zwillinge-Mond wächst die Bereitschaft, im Austausch mit anderen auch andere Meinungen und Sichtweisen zu akzeptieren. Wenn wir bereit sind, über unsere Ideen und Visionen zu reden und auch die von anderen anzuhören, können wir wichtige Einsichten gewinnen.

Seien wir jedoch vorsichtig, dass wir nicht versuchen, jemanden von der eigenen Wahrheit überzeugen zu wollen. Wichtig ist heute, Vertrauen in die eigene geistige Urteilsfähigkeit zu entwickeln, damit die Qualität der verschiedenen Informationen, die wir erhalten, richtig bewertet werden kann.

Wir werden durch die wirkenden Zwillingsenergien aufgefordert, gewohntes Terrain zu verlassen. Es gilt, die Umgebung zu erkunden, Kontakte herzustellen, Wissen zu vermitteln und den Aktionsradius zu erweitern, vor allem geistig! Zur sinnlichen Wahrnehmung kommt nun der Intellekt und mit ihm die Fähigkeit, Informationen logisch zu verarbeiten und weiterzugeben. Bei dem herrschenden Mondeinfluss ist vieles möglich, wir müssen die Chancen nur zu nutzen wissen. Verlassen wir mutig die alten Trampelpfade und stellen wir die Weichen neu! Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Wendepunkt Tagesbestimmend ist bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird. Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeit von Merkur. Bei dieser Konjunktion stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein. Merkur und Sonne bringen unseren Verstand in Höchstform, dabei sollten wir aber auch die Vernunft nicht außer Acht lassen. Allerdings fällt es uns schwer, uns selbst objektiv zu betrachten, da wir mental zu stark mit uns selbst verwoben sind. Wir besitzen ein starkes, geistiges Fassungsvermögen, denn wir wissen um die Kraft der Gedanken und können diese anwenden. Außerdem sollten wir uns besonders engagiert hinsichtlich neuer Pläne, Bekanntschaften und unserer Arbeit zeigen, da wir durch die Sonne Merkur Konjunktion über mentale Stärke und eine unbändige Energie sowie eine kreative Veranlagung verfügen. Zusätzlich werden wir auch noch durch Energieplanet Mars unterstützt, der ein Trigon zum Mond in den Zwillingen bildet. Dieser Aspekt verleiht uns große Willenskraft, Mut, tatkräftiges Handeln, Unternehmungslust, Aktivität, Wahrheitsliebe und Offenheit, so dass wir alle Pläne und Vorhaben mit ganzer Kraft vorantreiben können! Gehen wir voller Freude und Leichtigkeit durch diesen kommunikativen Tag. Achten wir jedoch darauf, wem wir unsere tiefsten Geheimnisse preisgeben – nicht jeder meint es gut mit uns!

Verpassen, verschieben und bewahren wir nichts, was Freude und Lächeln in unser Leben bringen könnte…

. Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen  Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>> . Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

. Mond-Magie der Mondkraft heute Der Zwillinge-Mond fördert nicht nur eine positive Wissbegier, sondern auch die Lust an Klatsch und Tratsch. Denken wir jedoch daran: Wer viel fragt, muss damit rechnen, selbst einige Fragen gestellt zu bekommen. Überlegen wir also gut, ob uns die Neuigkeiten aus unserem Umfeld wirklich wichtig sind.

. Was hat uns zu dem gemacht, was wir sind? Und vor allem: Wie können wir uns zu dem Menschen entwickeln, der wir gerne wären? Das spannende daran: Wir haben selbst Einfluss darauf, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln. Und das ist eine riesige Chance. Weg zu einem erfüllten Ich >>> Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Verwenden wir keine Insektizide, da die Blütenblätter alles verstärkt aufnehmen! Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt beim Mond in den Zwillingen keine große Rolle. Uns interessiert ein anregender Gedankenaustausch mehr. Beruf/Karriere – Der Zwillinge-Mond eignet sich für Seminare und Geschäftsverhandlungen besonders gut, denn wir sind sprachgewandt und denken logisch. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Natürlich Entgiften >>> Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

