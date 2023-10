Mondkraft heute 5. Oktober 2023 – Mondpause – Merkur in Waage

Die Mondkraft heute führt mit einem quergestellten Neptun durch die Mondpause zum Mond im Krebs. Merkur wechselt in die Waage und ruft zur Diplomatie auf. Zeigen wir uns kompromissbereit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.33 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Quadrat Neptun – Mondpause – Merkur in Waage.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir unseren Interessen nach und zeigen uns aufgeschlossen für alles Neue.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs

Bevor der Zwillinge-Mond um 8.36 Uhr in die Mondpause zum Mond im Krebs geht, nimmt Liebesplanet Venus noch das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann. Aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Wir haben die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es um unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir in der Liebe Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir also bereit, neues auszuprobieren. Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend.

Während der Mondpause zum Mond im Krebs werden wir jedoch von Neptun bedrängt, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt entstehen Missverständnisse und Enttäuschungen, die sich durch alle Bereiche ziehen werden. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns bis zum Zeichenwechsel, der erst um 14.36 Uhr stattfindet, müde und ausgelaugt fühlen und zu nichts aufraffen können.

Treffen wir keine wichtigen Entscheidungen, denn vor allem dann werden wir zu spüren bekommen, dass die Mondpause alles ausbremst und uns Steine in den Weg legt, die uns immer wieder ins Stolpern bringen. Diese Mondpause wird auch emotional sehr aufwühlend sein und uns dazu bewegen, unser Handeln zu hinterfragen.

Wenn der Mond Pause macht, sollten wir dies auch tun!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur in der Waage

Bereits um 2 Uhr nachts hat Kommunikationsplanet Merkur in das Beziehungszeichen Waage gewechselt. In diesem Tierkreiszeichen hilft uns Merkur bei vielen Konflikten weiter, denn er wirkt in der Waage verbindend und gleicht bestehende Spannungen aus. Wohlwollendes Denken und die Suche nach einem gemeinsamen Nenner begünstigen selbst schwierige Verhandlungen und auch der Hang nach Gerechtigkeit tritt nun in den Vordergrund.

Mit Merkur in der Waage wächst unser Verlangen nach Harmonie, so dass wir selbst in verfahrenen Situationen bereit sind, Kompromisse einzugehen, um den Frieden wieder herzustellen. Allerdings löst Merkur in der Waage zeitweise Unentschlossenheit aus, wodurch so manche günstige Gelegenheiten unbeachtet an uns vorüberziehen. Andererseits betrachten wir die Dinge erst gerne von allen Seiten, um dann wohlüberlegt entscheiden zu können. Da wir jedoch erst alles abwägen, kommen Ergebnisse erst nach einigem Hin und Her in Sicht.

Bemühen wir uns mit Merkur in der Waage jedoch in erster Linie darum, in Gesprächen fair zu bleiben. Es sollte uns nicht nur um uns selbst gehen, auch unser Gegenüber möchte Bedürfnisse äußern und hat ein offenes Ohr verdient. Gerecht geführte Verhandlungen wirken sich sowohl im Privat- als auch Berufsleben positiv aus, deshalb sollten wir uns um eine harmonische Gesprächsatmosphäre bemühen und gegebenenfalls Kompromisse eingehen.

Achten wir darauf, in unserer Denkweise nicht allzu streng vorzugehen!

