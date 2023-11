Mondkraft heute 4. November 2023 – Mond im Löwen – Saturn direktläufig

Die Mondkraft heute schenkt nach der Mondpause durch den Mond im Löwen unbändige Kraft und lässt einen deutlichen Energiewechsel spüren. Saturn wird direktläufig und lässt neue Lösungen finden. Greifen wir verpasste Chancen wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 8.22 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Sonne Opposition Jupiter – Mond Trigon Merkur – Mond Sextil Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Löwe-Energie bringt unsere Führungsqualitäten und unseren inneren Helden zum Vorschein. Teilen wir unsere Kräfte dennoch gut ein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen nach der Mondpause

Die Mondkraft heute lässt uns durch die Mondpause, die um 4.25 Uhr begonnen hat, nur schwer in die Gänge kommen und wir starten etwas unmotiviert ins Wochenende. Doch bereits um 8.23 Uhr beendet der dynamische Mond im Löwen die Mondpause und schenkt durch einen deutlich spürbaren Energiewechsel neue Kraft.

Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich vor uns aufbauen. Wir strahlen Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass unsere emotionale Stimmungslage gefestigt ist und wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen können.

Optimismus und Zuversicht begleiten uns nach der Mondpause mit dem Mond im Löwen durch den Tag und wir können in die Zukunft vertrauen, da wir wissen, wie wir Hindernisse überwinden können. Inspirationen und Visionen sind dabei so leicht abrufbar wie nie.

Spüren wir die Kraft und Lebendigkeit der Löwe-Energie, die uns auf völlig neue und überraschende Wege führen kann. Der ewige Kampf mit uns selbst hat heute einmal Pause, denn wir sind mit uns selbst im Reinen. Es herrscht Klarheit und ein Gefühl der Sicherheit wird sich einstellen.

Lassen wir uns von der kraftvollen Löwe-Energie zu Höchstleistungen anspornen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Saturn direktläufig

Karmaplanet Saturn beendet heute um 8.00 Uhr seine Rückläufigkeit, die am 17. Juni 2023 begonnen hat, und wird wieder direktläufig. Während uns die Rückläufigkeit von Saturn mit unseren Ängsten, Schuldgefühlen und Grenzen konfrontiert hat, können wir nun die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um wieder klar und gefestigt für viele verworrene Situationen Lösungen zu finden, wobei allerdings auch Trennungen nötig sein werden, die der rückläufige Saturn bereits angestoßen hat.

Durch den direktläufigen Saturn können wir wieder konkreter planen, Strukturen entwickeln und alle Verantwortlichkeiten regeln. Wir haben aber auch noch einmal die Gelegenheit, begangene Fehler wieder gut zu machen oder ausgelassene Chancen erneut aufzugreifen.

Der direktläufige Saturn hilft uns auch bei der Umsetzung alltäglicher Pflichten und der Durchsetzung eigener Projekte, außerdem stärkt er das Gefühl der Eigenverantwortung. Niemand wird sich nun verstecken können und sagen, er hätte nichts damit zu tun.

Wenn die Direktläufigkeit heute wieder einsetzt, sollten wir zudem mit unseren karmischen Themen ein großes Stück weiter gekommen sein. Wir können uns nun auf die nächste Phase vorbereiten, die durchaus positiv sein wird. Vorausgesetzt, wir bemühen uns auch weiterhin, mit Karmaplanet Saturn zusammen zu arbeiten und stellen uns allen noch nicht verarbeiteten Themen. Die Saturn-Lektionen sind zwar häufig unangenehm, können aber auch positiv verstärken.

Wir werden den direktläufigen Saturn als unschätzbaren Helfer erleben, der uns unseren Lebenszielen näher bringt und dabei hilft, diese dauerhaft zu festigen.

