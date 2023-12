Mondkraft heute 30. Dezember 2023 – Mond im Löwen – Zeichenherrscher Sonne

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond im Löwen und Herrscherplanet Sonne Lebensfreude pur. Erneuerer Uranus kann alle Pläne zunichte machen. Treffen wir keine wichtigen Entscheidungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Steinbock – Mond Quadrat Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Menschen, die alles besser wissen, sind keine Menschen, die alles besser machen!

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen rückt der Einfluss von Herrscherplanet Sonne in den Mittelpunkt, die für das zentrale Anliegen steht, die Persönlichkeit zu entfalten und in die Lebendigkeit zu gehen. Alle Hürden können durch die geballte Sonnenkraft überwunden werden.

Wir erlangen Selbstsicherheit und innere Unabhängigkeit allerdings nur dann, wenn wir nicht danach streben, uns von äußerem Beifall abhängig zu machen, wenn wir etwas erreicht haben – sonst drehen wir uns im Kreis.

Was uns aber vor allem auszeichnet, ist unsere entschlossene Art zu handeln. Mit brennender Leidenschaft verfolgen wir mutig unsere Ziele. Etwas halbherzig zu tun, kommt dabei nicht in Frage. Wenn wir zur Tat schreiten, dann aus tiefster Überzeugung.

.

.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse von Zeichenherrscher Sonne werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Der ewige Kampf mit uns selbst hat heute einmal Pause, denn wir sind mit uns selbst im Reinen. Es herrscht Klarheit, ein Gefühl der Sicherheit kommt auf und der Weg scheint frei von Hindernissen.

Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu!

Uranus wird am Nachmittag versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond im Löwen vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne im Kopf, von denen wir aber unter diesem spannungsgeladenen Aspekt keinen einzigen verwirklichen können.

Die Spannung zwischen dem Mond im Löwen und Uranus weist außerdem auf ein starkes Bedürfnis nach genügend Freiraum auf Beziehungsebene hin, so dass wir im Falle einer zu engen Beziehung innere Spannungen spüren werden. Die Aufgabe dieser Konstellation liegt darin, sich das eigene ambivalente Verhältnis zu Nähe und Distanz bewusst zu machen und schließlich das rechte Maß zu finden.

Alle Entscheidungen, die wir nun treffen, können auch negative Folgen für unser weiteres Leben haben!

.

.

.



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

*****

.



Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

„ENTSCHULDIGUNG“ ist ein magisches Wort. Vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Dabei haben Entschuldigungen eine starke Heilkraft, denn sie stellen Beziehungen wieder her, sorgen für eine neue Ordnung. Außerdem beruhigen Entschuldigungen das Gewissen und stärken so die eigene Psyche. Haben wir also den Mut dazu!

.

Das Prinzip, dass ich immer genau das ernte, was ich vorher gesät habe, ist in jedem Bereich unseres Lebens wirksam. Und diese Wirkkraft können wir uns sehr gut zunutze machen.

