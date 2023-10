Mondkraft heute 3. Oktober 2023 – wankelmütiger Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in Zwillinge durch die luftig-leichten Energien vieles einfacher erscheinen. Die Planeteneinflüsse zeigen jedoch die zwei Gesichter des Zwillinge-Mondes. Lassen wir uns von der Leichtigkeit des Seins anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Mond Quadrat Saturn – Merkur Trigon Pluto – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht von zu vielen Ideen begeistern, da wir sie schon bald wieder fallen lassen werden.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge am Wendepunkt

Die Mondkraft heute führt uns durch den Mond in den Zwillingen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in die Leichtigkeit des Seins, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillinge-Energien ausgelöst werden nutzen können, um bereits gewonnene Erkenntnisse nahezu spielerisch umzusetzen. Wir sind zudem aufgefordert, alles was uns begegnet mit offenen Armen zu empfangen. Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Drang nach, neue Erfahrungen zu sammeln.

Die Mondkraft heute kann uns mit dem luftig-leichten Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die Mondenergie, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, was wir bereits viel zu lange vor uns her geschoben haben.

Karmaplanet Saturn wird uns jedoch durch ein Quadrat zum Mond in Zwillinge einiges abverlangen, denn es legt sich ein Schatten auf unsere Seele, was diesem Tag eine gewisse Schwere verleiht. Da Saturn unser Seelenleben beeinflusst, werden wir in geistiger Hinsicht gehemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt und wir laufen Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben.

Lösen wir uns von der Vergangenheit und lassen unser altes Karma hinter uns!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge am Wendepunkt

Erst am Abend löst sich durch ein Trigon zwischen Herrscherplanet Merkur und Machtplanet Pluto die aufgewühlte Stimmung wieder auf. Die trigonale Verbindung von Merkur und Pluto, die übrigens auch noch morgen den ganzen Tag anhält, vermittelt uns gute geis­tige Fähigkeiten, eine rasche Auffassungsgabe und ein schnelles Urteil.

Auch verfügen wir über die Fähigkeit, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn wir die starke Willenskraft mit unserem Ideenreichtum verbinden, dann können wir sogar grössere Ziele in Angriff nehmen. Wir kommen in Gespräch schnell auf den Punkt, da wir an der Wahrheit interessiert sind und deshalb nicht um den heißen Brei herumreden.

Wir wollen es jetzt ganz genau wissen und interessieren uns mehr als sonst für Hintergrundinformationen, wobei wir unsere Gedanken mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Mit Merkur in Verbindung zu Pluto geht das Denken jedoch auch in die Tiefe. Dabei können uns alte Schattenthemen, Glaubenssätze, Verdrängungen und auch Ängste bewusst werden.

Nehmen wir uns aller Themen an, die sich zeigen!

