Mondkraft heute 3. November 2023 – wankelmütiger Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs bringt kosmische Einflüsse mit sich, die vorwiegend positiver Natur sind. Durch eine schwierige Verbindung von Sonne und Jupiter wird einiges zunichte gemacht. Üben wir uns in Selbstdisziplin! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne Opposition Jupiter – Mond Trigon Merkur – Mond Sextil Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Das Motto heute lautet: Humor ist, wenn man trotzdem lacht!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Bereits ab 6.00 Uhr früh müssen wir uns vor der herausfordernden Verbindung von Sonne und Jupiter in acht nehmen, die in Opposition zueinander stehen. Unter diesem Aspekt ist es notwendig, dass wir bei alltäglichen Angelegenheiten ein wenig Selbstdisziplin an den Tag legen, denn es besteht ansonsten die Gefahr, dass wir bei allem übertreiben und uns außerdem zu sehr gehen lassen.

Auch gilt es, unseren latent vorhandenen geistigen Hochmut in den Griff zu bekommen, der den Widerstand unserer Mitmenschen herausfordern könnte. Wir denken nämlich in großartigen Dimensionen und möchten uns mit Kleinkram gar nicht abgeben. Dieses Vorgehen birgt jedoch Fehler in sich, so dass wir uns nicht wundern müssen, wenn eigentlich erfolgversprechende Projekte gründlich schieflaufen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Ab Mittag lösen sich die negativen Einflüsse von Sonne und Jupiter dann weitgehend auf, denn der Mond im Krebs geht eine innovative Verbindungen mit Merkur ein. Wir sind durch diesem Aspekt geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit. Dadurch schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen.

Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Erweitern wir unseren geistigen Horizont!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Ab 15.30 greift auch Erneuerer Uranus wohlwollend in das Tagesgeschehen ein, der im Sextil zum Mond im Krebs steht. Uranus verleiht uns große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft, so dass wir mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit alles erledigen können, was immer auch anfällt.

Da es uns bei dieser Konstellation an Einfallsreichtum nicht mangelt und wir eine glückliche Hand bei Unternehmungen haben, sollten wir die wertvollen Impulse von Uranus nutzen, um so manches auf den Weg zu bringen.

Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Nutzen wir die kosmischen Kräfte für unser Weiterkommen!

.