Mondkraft heute 28. März 2024 – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem intensiven Mond im Skorpion löst heftige Emotionen aus. Die überaus günstige Verbindung von Venus und Uranus hat starke Auswirkungen. Jupiter führt zu Fehleinschätzungen und Konflikten. Nehmen wir uns unserer Schattenthemen an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Venus Sextil Uranus – Mond Opposition Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Setzen wir uns selbst keine Grenzen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion fordert dazu auf, sich mit tiefsinnigen Inhalten und Lebensfragen zu beschäftigen. Wir sollten uns deshalb die Zeit nehmen, um uns mit Themen zu beschäftigen, denen wir bis jetzt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Geben wir dabei auch unseren Schattenthemen genügend Raum.

Wir haben zwar beim Mond im Skorpion das Bedürfnis nach Intensität, suchen aber instinktiv Situationen und Begegnungen, die tiefe, brodelnde und aufwühlende Emotionen auslösen. Die Mondkraft heute schürt das Feuer der Leidenschaft und kreiert heftige Gefühle, die uns oft nicht loslassen.

Mit dem Mond im Skorpion reagieren wir auf Menschen und Ereignisse deshalb ziemlich emotional und zeigen einen Willen, der manchmal von blindem Ehrgeiz beseelt. Die gefühlsintensiven Entgleisungen lassen gar nicht so leicht erkennen, dass ganz persönliche Dinge dabei schön unter Verschluss bleiben.

Andererseits sind wir in unseren Gefühlen auch ausdauernd. In Liebesdingen könnte es aber passieren, dass die anfängliche Leidenschaft in Machtspiele ausartet. Zudem reagieren wir oftmals mit extremer Eifersucht, vergessen persönliche Beleidigungen nicht so schnell und schmieden in extremen Fällen sogar Rachepläne.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Tagesbestimmend wird heute allerdings ein Sextil zwischen Venus und Uranus sein, das Lebensfreude und eine optimistische Einstellung auslösen wird. Einfallsreichtum und Beliebtheit gehen mit dem Venus Uranus Sextil ebenfalls einher. Wir sprudeln beinahe über vor Ideen und plötzlichen, nahezu genialen Einfällen, aber auch in der Liebe können wir mit unerwarteten Begegnungen rechnen.

Wir schließen mühelos neue Kontakte und haben ein tief empfindendes, feines Gemütsleben. Die starken Energien der Venus in diesem Aspekt können zudem die Heilkräfte stärken und im Krankheitsfall helfen, schnell wieder gesund zu werden, denn die Venus ist nicht nur der Planet der Liebe, sondern auch der Heilung.

Die harmonischen Energien, die wir unserer Umgebung zukommen lassen, werden auf eine positive Art und Weise zu uns zurückkehren!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Am Abend müssen wir uns vor Glücksplanet Jupiter in acht nehmen, der in Opposition zum Mond im Skorpion steht. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.

Vor allem unsere zwischenmenschlichen Verbindungen gestalten sich durch den kritischen Aspekt etwas schwierig. Wir sind schnell dabei, anderen große Versprechungen zu machen, die aber niemals erfüllt werden. Mit der Mond-Jupiter-Opposition kommen wir auch nicht in die Gänge. Wir halten an alten Meinungen und gewohnten Strukturen fest, weil diese uns bekannt sind und sicher vorkommen.

Wir verhalten uns deshalb provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird.

Zeigen wir uns kompromissbereit, denn nur dann können wir größere Zerwürfnisse vermeiden!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit.

Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn: Unsere Leber leidet still.

Heile deine Leber mit dem Reset-Plan >>>.

Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Viele schwere Erkrankungen, die unsere moderne Ernährungsweise mit sich bringt, lassen sich durch Hafertage sanft, aber wirksam lindern. Die einfache Ernährungsumstellung wird zur Reset-Taste, mit der der Stoffwechsel auf gesunde Art neu gestartet wird.

Schön, schlank und gesund mit der Haferkur >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir mit den Mondkräften leben und uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist. .

Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad.

Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Mond und Kräuter >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen!

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut.

Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden!

Beruf/Karriere – Schmieden wir nun berufliche Pläne und hören dabei auf die innere Stimme!

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.