Mondkraft heute 27. August 2023 – Mars in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock sorgt durch den Zeichenwechsel von Mars in die Waage für eine Energieverschiebung. Kompromisse finden und sich wieder mehr Zeit nehmen lautet nun die Devise. Achten wir auf unsere Erdung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mars in der Waage.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind dazu eingeladen, auf gegenseitige Kooperation zu setzen. Dadurch erhalten wir mehr Kraft und Unterstützung für gemeinsame Vorhaben, die wir mit diplomatischem Geschick umsetzen können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mars in der Waage

Mars wechselt heute von der vernunftbetonten Jungfrau in die harmoniesüchtige Waage, wo er sich bis 19. Oktober aufhalten wird. Ein deutlicher Energiewechsel wird durch Mars in der Waage spürbar, denn gerade in diesem friedliebenden Zeichen wird der Powerplanet einiges von uns abverlangen und oft zwiespältige Reaktionen hervorrufen. Es wird uns aber auch ein Anliegen sein, mit kluger Strategie vorzugehen und dabei all unseren Charme einzusetzen.

Die nach Ausgleich suchenden Waage-Energien werden jedoch dafür sorgen, dass wir nicht so entschlossen handeln, wie wir es beim Einfluss des voran strebenden Mars ansonsten gewohnt sind, denn zu viele Alternativen und Bedenken mischen sich ein, wenn wir uns auf eine Aktion festlegen wollen.

Mit Mars in der Waage zeichnen wir uns nicht durch besonderen Mut oder starkes Durchsetzungsvermögen aus, sondern es geht uns vielmehr darum, die Energie so einzusetzen, dass es möglichst andere sind, die dass tun, was eigentlich wir zu tun hätten. „Gut Ding will Weile haben “ könnte somit das Motto beim Mars in der Waage sein, denn erst wenn wir sorgfältig alles gegeneinander abgewogen hat, erhalten wir den notwendigen Energieschub.

Vor allem ist durch Mars in der Waage unser Gerechtigkeitssinn sehr ausgeprägt und so werden wir uns in Diskussionen bemühen, lange fair zu bleiben und niemanden zu verletzen. Ist für uns diese Möglichkeit allerdings nicht mehr gegeben, können wir durch die Mars-Energie durchaus eiskalt und abweisend werden.

Versuchen wir mithilfe der Waagequalitäten, die Mars nun mit sich bringt, äusserliche Gegensätze zu verbinden und Spannungen auszugleichen. Nur so gelingt es uns, unser inneres Gleichgewicht zu erhalten und Konflikten aus dem Weg zu gehen.

Suchen wir gezielt den Kontakt mit anderen, reden über unsere Pläne und erkunden Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars in Waage

Im Tierkreiszeichen Waage fühlt sich der energische und tatkräftige Mars allgemein gesehen nicht besonders wohl. Er möchte uns lieber veranlassen Ruck-Zuck zu entscheiden und nach vorne zu preschen. Bei Mars in der Waage ist die Atmosphäre jedoch denkbar ungünstig für schnelle Entscheidungen, denn hier werden Harmonie und Diplomatie großgeschrieben.

Energieplanet Mars steht in der harmoniesüchtigen Waage sozusagen im Exil. Konflikte werden nun soweit als möglich vermieden. Falls uns aber dennoch einmal die Sicherungen durchbrennen, sorgt dieses Verhalten natürlich für Kritik und Widerspruch in unserem persönlichen Umfeld. Wir sollten dann nicht zu uneinsichtig sein, sondern versuchen, dem Strategen in uns Raum zu geben.

Mit den aggressiven Energien von Mars in der Waage umzugehen, kann uns somit auch vor große Herausforderungen stellen. Um unsere innere Ausgeglichenheit nicht zu verlieren, sollten wir deshalb in Konfliktsituation besser nach Gemeinsamkeiten suchen, um einen Kompromiss auszuhandeln.

Lassen wir uns vom Geist der Versöhnung tragen, denn dann können wir auch dort noch Frieden stiften, wo andere schon längst aufgegeben haben!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Bitten wir den Mond um Hilfe und Beistand und geben dann einfach unser Bestes. Kümmern wir uns dabei intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Steinbock-Tage sind bestens dazu geeignet, Schädlinge an den Pflanzenwurzeln zu bekämpfen. Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen. Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen. Liebe – Aufregende Erotik werden wir gegenwärtig wohl nicht erleben. Die Beziehung verläuft aber stabil und freundschaftlich. Beruf/Karriere – Originelle Geschäftsideen werden nicht entstehen, aber wir erfüllen unsere Aufgaben mit großem Einsatz. Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Halten wir uns mit Sport und Fitness zurück, denn der Bewegungsapparat muss geschont werden! Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

