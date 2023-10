Mondkraft heute 26. Oktober 2023 – Mondpause zum Mond im Widder

Die Mondkraft heute schenkt nach einer kräfteraubenden Mondpause mit dem energiegeladenen Mond im Widder neue Kraft. Pluto beeinflusst auf positive Weise die Gefühlswelt. Mobilisieren wir alle Energiereserven! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.03 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Skorpion – Mond Sextil Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir alles etwas ruhiger anzugehen, uns zu entspannen und Stresssituationen zu vermeiden, da uns diese besonders belasten können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Widder

Gerade während der Mondpause, die heute um 8.40 Uhr beginnt und um 12.03 Uhr mit dem Mondwechsel zum Mond im Widder endet, brauchen wir die innere Ruhe und Klarheit des Geistes. Wir erhalten durch die Mondpause die Gelegenheit, unsere Gedanken und Gefühle zu sortieren. Gönnen wir uns also kleine Verschnaufpausen, um vom Alltagsstress runterzufahren und in der Stille die Kraft zu finden.

Wenn wir die Zeit in der Mondpause aktiv für die Heilung von Körper, Geist und Seele nutzen, stellt sich innere Ausgeglichenheit ein. Vermeiden sollten wir jedoch körperliche Anstrengung, Streit oder Kopfzerbrechen. Meditieren, Yoga und andere geistige Vorhaben sind hingegen Balsam für die Seele.

Durch ein Mond-Pluto-Sextil wird unsere Gefühlswelt vor der Mondpause positiv beeinflusst. Diese Konstellation verleiht uns zudem große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Bereits während der Mondpause wächst die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Die Mondkraft heute animiert uns dazu, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Die unbändige Kraft vom Mond im Widder können wir nach der Mondpause nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, nun noch einmal kraftvoll voranzutreiben. Die feurige Energie des Widder-Mondes lässt sich somit für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen, wobei konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich sind.

Falls wir jedoch dazu neigen, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, wird uns durch die Mondkraft heute deutlich aufgezeigt, was wir zurücklassen müssen und welche alten Denkmuster wir besser überwinden sollten.

Herrscherplanet Mars, der momentan im Sternzeichen Skorpion steht, will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen. Mars will sich mit aller Gewalt durchsetzen, was uns persönliche Kraft und Stärke verleihen wird, die wir nicht unbenutzt verpuffen lassen sollten.

Mobilisieren wir unsere ganze Energie für ein Ziel, das wir erreichen wollen, aber wägen wir auch das Für und Wider genau ab!

