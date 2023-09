Mondkraft heute 24. September 2023 – inspirierender Mond im Steinbock

Wir können einiges auf den Weg bringen, wenn wir die inspirierenden Einflüsse gut zu nutzen wissen. Außerdem verspüren wir eine gestärkte Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit, so dass wir alle Hürden, die sich vor uns aufbauen, mit Willenskraft überwinden können.

Wir sollten jedoch auch die Gelegenheit nutzen, alle Geschichten, die noch belastend in uns schlummern, zu klären, so dass wir uns von alten Gewohnheiten oder auch aus der Vergangenheit stammenden Ängsten endgültig verabschieden können.

Machen wir einen großen Schritt nach vorne – Der Mond im Steinbock gibt die Richtung an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Unterstützung erhalten wir den ganzen Tag über von Neptun, der sich zu einem Sextil mit dem Mond im Steinbock verbindet. Da wir unter diesem Aspekt über eine ausgeprägte Intuition verfügen, sind wir fähig, unser Unterbewusstsein mit unseren bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen.

Zudem gelingt es uns, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, weshalb wir Lügner und Blender direkt enttarnen. So wissen wir intuitiv, wie wir in bestimmten Situationen am besten reagieren sollten.

Glücksplanet Jupiter schüttet ebenfalls sein Füllhorn über uns aus, denn er verbindet sich mit dem Mond im Steinbock zu einem förderlichen Trigon. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, selbst anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Schöpfen wir unser ganzes Potential aus!

