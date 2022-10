Mondkraft heute 24. Oktober 2022 – Waage-Mond in der Neumondphase

Die Mondkraft heute lässt mit dem Waage-Mond und Herrscherplanet Venus die Liebessterne heller leuchten. Der direktläufige Saturn treibt gesteckte Ziele voran. Wir treten in eine aufregende Neumondphase zum Neumond im Skorpion ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Skorpion – Mond Trigon Saturn – Neumondphase zum Neumond im Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von Harmoniekräften leiten und kümmern uns intensiv um unsere Beziehungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Neumondphase

Mit dem Mond in Waage besteht ein großes Harmoniebedürfnis und der Wunsch nach Begegnung, Kontakt und Austausch mit anderen. Es ist eine spürbare Aufbruchstimmung und Abenteuerlust vorherrschend sowie eine erwachende Neugierde auf alles, was um uns herum geschieht.

In der Liebe nimmt an diesem Portaltag Liebesplanet Venus als Herrscherplanet der Waage das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann. Aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Durch Zeichenherrscher Venus stehen Beziehungen, Freundschaften und eine neue Liebe unter einem guten Stern. Die kosmischen Einflüsse können uns besonders harmonische Stunden bescheren und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, haben jetzt absoluten Vorrang.

.

.

Saturn wird uns heute durch eine trigonale Verbindung zum Waage-Mond hilfreich unter die Arme greifen. Wir verfügen dabei über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir nun alle Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann durch die Neumond-Energien weiter auszubauen. Nutzen wir diese Konstellation und kümmern wir uns um unser Weiterkommen. Nutzen wir die kosmischen Kräfte und kümmern uns um unser Weiterkommen, denn alles ist möglich!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Neumondphase zum Neumond im Skorpion

Wir befinden uns bereits in der Neumondphase zum Neumond im Skorpion, der morgen am 25. Oktober um 12.49 Uhr stattfinden wird und eine partielle Sonnenfinsternis mit sich bringt. Altes und Neues treffen in dieser Neumondphase aufeinander und wir werden vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicherem verharren wollen.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Allerdings müssen wir beachten, den eigenen Erfolg nicht auf Biegen und Brechen erzwingen zu wollen. Wenn wir uns eine gewisse Portion Realismus bewahren und nicht unbedacht vorpreschen, dann werden wir in den nächsten Wochen gute Ergebnisse erzielen, denn die Themen des Neumondes werden uns viele Wochen lang begleiten und dementsprechend bei allen Veränderungen unterstützen.

Begeben wir uns mutig in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes für uns bereit hält!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien der Neumondphase sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

