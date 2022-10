Mondkraft heute 22. Oktober 2022 – Jungfrau-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute schickt den Jungfrau-Mond in die Mondpause zum Mond in der Waage. Neptun stiftet Verwirrung und vernebelt die Realität. Ein aggressiver Mars lässt die Stimmung kippen. Wirken wir mit den harmonischen Pluto-Energien den Spannungen entgegen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Mond Opposition Neptun – Mond Quadrat Mars – Mond Trigon Pluto – Mondpause zum Mond in der Waage.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause ist schuld daran, dass nicht alles so klappt, wie wir es geplant haben. Bewahren wir unsere innere Balance!

Mondkalender und Mondkraft heute – Jungfrau-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute schenkt uns mit dem Jungfrau-Mond vor der Mondpause zum Mond in der Waage noch einmal die Möglichkeit, in die Tiefen unserer Seele einzutauchen. Wem es gestern nicht gelungen ist, einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen, hat heute die Gelegenheit, durch Innenschau eventuell noch immer vorhandene seelische Blockaden zu erkennen und aufzulösen. Unter dem Einfluss von Herrscherplanet Merkur können wir uns außerdem auf alle Themen konzentrieren, die analysiert werden müssen, um wertvolle Erkenntnisse zu erlangen, die uns befähigen, auch Fehlerhaftes zu entdecken, was der Klärung bedarf.

Wir neigen zu exaktem, geordnetem und strukturiertem Denken, daher improvisieren wir nicht gerne und können daher auftretende Probleme auf vernünftige Weise lösen. Wir sollten jedoch darauf achten, dass unser Denken nicht zu kleinlich und detailbetont wird. Man sieht sonst sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht und versucht dann vergeblich, Gefühlsfragen, für die Intuition und Flexibilität erforderlich sind, mit Logik und lebensfremder Rationalität zu beantworten.

Von Merkur werden uns zudem Energiereserven zur Verfügung gestellt, die wir für alle geistigen Herausforderungen nutzen sollten, denn es verlangt uns nach Wissen, wobei wir nach Möglichkeit immer auf dem neuesten Stand sein wollen. Mit unserem regen Geist sollte das überhaupt kein Problem sein, denn wir erkennen die Zusammenhänge und können sie auch richtig einordnen.

Wir laufen jedoch immer wieder Gefahr, dass durch Herrscherplanet Merkur der Verstand dominiert und wir unsere emotionalen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken. Widerstehen wir der Versuchung, uns in unser Schneckenhaus zurückzuziehen und über all dem Pflichtbewusstsein die Welt um uns herum zu vergessen.

In acht nehmen müssen wir uns vor Neptun in Fische, der in Opposition zum Mond steht. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben. Wir entfliehen der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung, was in dieser nach Klarheit verlangenden Mondphase nicht gerade förderlich ist. Wir werden auch feststellen, dass uns die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern. Durch den neptunischen Einfluss täuschen wir uns in unseren Einschätzungen und es ist deshalb wichtig, während der Mondpause zum Mond in Waage das Tempo zu drosseln, um zu überlegen, was die richtige Entscheidung für uns persönlich ist. Räumen wir vor der Mondpause mit Missverständnissen auf!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond in der Waage

Besonderes Augenmerk sollten wir auch auf das Quadrat zwischen dem Jungfrau-Mond und Mars legen. Energieplanet Mars sorgt in dieser Konstellation dafür, dass sich eine aggressive Stimmung ausbreitet, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen. Emotional gesehen ist unsere Stimmungslage sehr wechselhaft und wir fühlen uns schnell angegriffen. Wir ziehen unser eigenes Ding durch, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

Wir bestehen zudem auf unsere Unabhängigkeit, und wenn wir diese bedroht sehen, wehren wir uns mit Händen und Füssen dagegen. Dabei kreieren wir oft Probleme, wo gar keine sind. Außerdem haben wir durch das Mond-Mars-Quadrat Probleme mit unserer Selbstkontrolle. Sollten wir uns nicht rechtzeitig um genügend Entspannung bemühen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der Magen streikt, besonders dann, wenn wir unseren Ärger immer nur hinunterschlucken.

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Jungfrau-Mond in der Mondpause, die erst am Abend beginnt, aber auch seelische Kraft, die wir durchaus brauchen können, um den spannungsgeladenen Energien etwas entgegensetzen zu können. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns jedoch mit ausreichend Energie versorgen, damit wir gut durch die Mondpause kommen.

Wir erhalten die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen. Pluto schenkt uns auch emotionale Unterstützung, die wir während der Mondpause zum Mond in der Waage gut gebrauchen können. Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und wir sind fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Nutzen wir die positiven Kräfte, um gut durch die Mondpause zu kommen!

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn du unter seelischen Blockaden leidest und es dir nicht gelingt, diese zu beseitigen, dann stehst du dir selbst im Weg. Vereinfache dein Leben und sei du selbst, indem du dem Rollenbild entkommst, in das du dich hinein gepresst hast.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Pflanzen um, die nur schwach wurzeln, und düngen wir sie etwas bei Bedarf.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

